Résultat municipale 2026 à Saint-Marcel (56140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Marcel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Marcel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Marcel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic BOULO
Ludovic BOULO (13 élus) Saint-Marcel : mémoire et avenir 		496 72,30%
  • Ludovic BOULO
  • Nolwenn MODICOM
  • Didier THÉBAUD
  • Marine DANO
  • Patrick TEXERAUD
  • Isabelle LE GOUESTRE
  • Mokrane MELLAL
  • Valérie GRU
  • Christophe BRUN
  • Nicole BROHAN
  • Francis JEFFROY
  • Jessie FABREGUETTES
  • Guillaume BACHELOT
Stéphane HASLÉ
Stéphane HASLÉ (2 élus) Fiers d'hier, ensemble demain 		190 27,70%
  • Stéphane HASLÉ
  • Charlène BILLAUD
Participation au scrutin Saint-Marcel
Taux de participation 68,60%
Taux d'abstention 31,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 697

Source : ministère de l’Intérieur

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