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19:18 - Élections municipales à Saint-Marcel : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Saint-Marcel comme dans toute la France. Avec ses 1 129 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 58 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (79,86%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,56% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 45,99% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 482,88 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Saint-Marcel contribue à construire l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Saint-Marcel Le parti à la flamme n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Saint-Marcel il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 21,02% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 35,84% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 11,49% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Saint-Marcel comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,63% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 24,26% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 28,55% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Saint-Marcel : le point sur l'abstention La fuite des électeurs atteignait 33,73 % à Saint-Marcel pour le premier tour des municipales il y a six ans, une participation locale remarquable, l'épidémie de Covid-19 ayant frappé de plein fouet la compétition. Traditionnellement, les élections municipales restent en effet, avec les élections présidentielles, un rendez-vous où les électeurs s'investissent particulièrement, s'agissant d'élire leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 19,68 % des habitants en mesure de voter. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 45,92 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 28,42 %, contre 46,34 % en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de l'ensemble du pays. Au soir de ces municipales, cette réalité pèsera en définitive inévitablement sur les résultats de Saint-Marcel.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Saint-Marcel a-t-elle voté ? À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Marcel avaient soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 27,63% des inscrits. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Saint-Marcel plébiscitaient ensuite Paul Molac (Régionaliste) avec 37,95% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Paul Molac culminant à 71,45% des voix localement. Une confirmation très claire des résultats des élections de 2022 d'une certaine manière.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Saint-Marcel ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Marcel plébiscitaient Paul Molac (Régionaliste) avec 46,17% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 72,67% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Marcel qui s'était déroulée en amont était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 38,31% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 21,02%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en donnant 64,16% pour Emmanuel Macron, contre 35,84% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Marcel un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Le montant de la pression fiscale est en hausse à Saint-Marcel Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Saint-Marcel, le taux de la taxe d'habitation est passé à 12,34 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de près de 16 700 euros, bien en deçà des quelque 99 600 euros perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Saint-Marcel a évolué pour se fixer à 35,23 % en 2024 (contre 19,28 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Marcel a atteint environ 672 euros en 2024 (contre 537 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Saint-Marcel Quelles conclusions faut-il tirer des résultats des dernières élections municipales à Saint-Marcel ? Dès le premier tour à l'époque, Armel Rousselot a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 305 bulletins (52,13%). Juste derrière, Joël Leveau a capté 280 bulletins valides (47,86%). Ce triomphe au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Marcel, ce décor constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel met l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.