Résultat municipale 2026 à Saint-Marcellin (38160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Marcellin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Marcellin, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Marcellin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Imen DE SMEDT
Imen DE SMEDT (22 élus) SAINT-MARCELLIN ENSEMBLE 		1 541 52,24%
  • Imen DE SMEDT
  • Hubert LAGIER
  • Anne TOURNIER
  • Jean-Michel REVOL
  • Celine PERRIER
  • Anthony ASTRUC
  • Veronique TODESCO
  • Benjamin ARMAND
  • Nathalie VIAUD
  • Jean-Yves BALESTAS
  • Marie-Hélène BALLOUHEY
  • Bernard FESTIVI
  • Isabelle SARAGAGLIA
  • Denis GERMAIN
  • Olivia JACQUOT
  • André JAUNE
  • Laurence LEVYN
  • Vincent BRETON
  • Conceiçao ALMEIDA VERISSIMO
  • Eric PASSAROTTO
  • Beatrice LEPROHON
  • Alexandre VEHIER
Jacques LASCOUMES
Jacques LASCOUMES (7 élus) SAINT MARCELLIN DEMAIN POUR TOUS 		1 409 47,76%
  • Jacques LASCOUMES
  • Noëlle THAON
  • Eric CHALANCON
  • Sylvie MOCELLIN CHAPRE
  • Jean-Luc PIQUER
  • Sandra BUISSON
  • Gerard NICOUD
Participation au scrutin Saint-Marcellin
Taux de participation 57,03%
Taux d'abstention 42,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Nombre de votants 3 075

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Marcellin - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Imen DE SMEDT
Imen DE SMEDT (Ballotage) SAINT-MARCELLIN ENSEMBLE 		1 105 35,83%
Jacques LASCOUMES
Jacques LASCOUMES (Ballotage) SAINT MARCELLIN POUR TOUS 		846 27,43%
Noëlle THAON
Noëlle THAON (Ballotage) SAINT-MARCELLIN DEMAIN 		580 18,81%
Christophe GHERSINU
Christophe GHERSINU (Ballotage) UNIS POUR SAINT-MARCELLIN 		553 17,93%
Participation au scrutin Saint-Marcellin
Taux de participation 58,57%
Taux d'abstention 41,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 3 157

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