Résultat municipale 2026 à Saint-Marcellin (38160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Marcellin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Marcellin, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Marcellin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Imen DE SMEDT (22 élus) SAINT-MARCELLIN ENSEMBLE
|1 541
|52,24%
|
|Jacques LASCOUMES (7 élus) SAINT MARCELLIN DEMAIN POUR TOUS
|1 409
|47,76%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Marcellin
|Taux de participation
|57,03%
|Taux d'abstention
|42,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,76%
|Nombre de votants
|3 075
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Marcellin - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Imen DE SMEDT (Ballotage) SAINT-MARCELLIN ENSEMBLE
|1 105
|35,83%
|Jacques LASCOUMES (Ballotage) SAINT MARCELLIN POUR TOUS
|846
|27,43%
|Noëlle THAON (Ballotage) SAINT-MARCELLIN DEMAIN
|580
|18,81%
|Christophe GHERSINU (Ballotage) UNIS POUR SAINT-MARCELLIN
|553
|17,93%
|Participation au scrutin
|Saint-Marcellin
|Taux de participation
|58,57%
|Taux d'abstention
|41,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Nombre de votants
|3 157
Election municipale 2026 à Saint-Marcellin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Marcellin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Marcellin.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Marcellin
18:39 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Saint-Marcellin ?
En juin 2024, les élections législatives à Saint-Marcellin avaient propulsé aux avants-postes Cécile Bene (Rassemblement National) avec 33,09% au premier tour, devant Élodie Jacquier-Laforge (Ensemble !) avec 29,00%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Sandrine Nosbé (Union de la gauche) jusqu'à la première place avec 53,85%. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (32,15%). Le panorama politique de Saint-Marcellin a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune esquissait un paysage politique fragmenté, elle s'est positionnée dès lors comme une localité à dominante nationaliste.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection à Saint-Marcellin ?
Il peut se révéler instructif d'examiner les scores des dernières élections municipales à Saint-Marcellin. Au terme du premier tour, Raphaël Mocellin (Divers centre) a distancé ses adversaires en recueillant 29,58% des soutiens. Derrière, Jacques Lascoumes (Divers droite) a rassemblé 23,66% des suffrages. Le podium a été complété par Noëlle Thaon (Divers), réunissant 455 bulletins (21,74%). Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Raphaël Mocellin l'a finalement emporté avec 677 voix (31,76%), face à Jacques Lascoumes rassemblant 641 électeurs (30,07%) et Noëlle Thaon avec 428 bulletins (20,08%). Lors du second tour, on a assisté à un match in fine extrêmement indécis, l'écart initial ayant été résorbé grâce à des réserves de voix substantielles. Jacques Lascoumes a certes réalisé la meilleure progression en ajoutant 146 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Marcellin, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment dicté les stratégies des différents camps.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour de l'élection à Saint-Marcellin
Pour le match retour des municipales 2026 à Saint-Marcellin ce dimanche, les électeurs doivent donc départager Jacques Lascoumes sous l'étiquette LDIV ("Saint Marcellin Demain Pour Tous") et Imen De Smedt (LDVC) et sa liste "Saint-Marcellin Ensemble", comme l'indiquent les candidatures officielles pour le deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. En dépit d'un score suffisant, Noëlle Thaon a décidé de se mettre en retrait de cette élection décisive. La tête de liste Christophe Ghersinu (Union de la gauche) a de son côté jeté l'éponge, malgré une qualification acquise au tour précédent. Les 5 bureaux de vote de la commune de Saint-Marcellin seront ouverts jusqu'à 18 heures pour accueillir les citoyens.
11:59 - Imen De Smedt, Jacques Lascoumes et Noëlle Thaon forment le trio de tête à Saint-Marcellin
Lors du premier volet des municipales à Saint-Marcellin, c'est Imen De Smedt (Divers centre) qui s'est placée en première position avec 35,83 % des bulletins valides. Derrière, Jacques Lascoumes (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 27,43 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 18,81 %, Noëlle Thaon (Divers centre) s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Christophe Ghersinu, avec la nuance Union de la gauche, a récolté 17,93 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Enfin, concernant la participation à Saint-Marcellin, l'élection a vu 58,57 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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