Résultat municipale 2026 à Saint-Marcellin (38160) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Marcellin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Marcellin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Marcellin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Imen DE SMEDT
Imen DE SMEDT SAINT-MARCELLIN ENSEMBLE 		1 105 35,83%
Jacques LASCOUMES
Jacques LASCOUMES SAINT MARCELLIN POUR TOUS 		846 27,43%
Noëlle THAON
Noëlle THAON SAINT-MARCELLIN DEMAIN 		580 18,81%
Christophe GHERSINU
Christophe GHERSINU UNIS POUR SAINT-MARCELLIN 		553 17,93%
Participation au scrutin Saint-Marcellin
Taux de participation 58,57%
Taux d'abstention 41,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 3 157

Source : ministère de l’Intérieur

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