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19:18 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Marcellin : ce qu'il faut savoir Dans la ville de Saint-Marcellin, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,52%. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (71,63%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 3487 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,43% et d'une population étrangère de 7,29% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Marcellin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,41% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Vers une poussée du RN à Saint-Marcellin aux municipales 2026 ? Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Saint-Marcellin il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 24,23% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 40,67% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 20,63% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Saint-Marcellin comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,15% pour les européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 33,09% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 46,15% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Saint-Marcellin Pour rappel, l'abstention s'élevait à 59,08 % à Saint-Marcellin lors de la précédente élection municipale, un score dans la norme alors que l'événement était incertain, en pleine pandémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 25,32 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 44,95 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 31,15 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,31 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention. Dans le cadre de cette municipale 2026 à Saint-Marcellin, cette variable jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Saint-Marcellin ? Le panorama politique de Saint-Marcellin a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un territoire bleu marine. Lors des élections européennes, le résultat à Saint-Marcellin s'était en effet cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,15%), devant Valérie Hayer (14,56%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,98%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Marcellin avaient ensuite propulsé aux avants-postes Cécile Bene (Rassemblement National) avec 33,09% au premier tour, devant Élodie Jacquier-Laforge (Majorité présidentielle) avec 29,00%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Sandrine Nosbé (Union de la gauche) en tête avec 53,85%.

14:57 - Saint-Marcellin présentait un équilibre complexe lors des dernières élections Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Marcellin était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 25,61% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 24,28%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,33% pour Emmanuel Macron, contre 40,67% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Marcellin plébiscitaient Sandrine Nosbé (Nupes) avec 29,80% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Elodie Jacquier-Laforge (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,21% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Marcellin s'inscrit comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Et si l'élection à Saint-Marcellin se jouait sur la fiscalité ? Concernant la pression fiscale de Saint-Marcellin, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 965 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 770 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais environ 41,61 % en 2024 (contre 25,71 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 84 900 euros en 2024, loin des 1,0568 million d'euros (1 056 800 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 10,19 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Saint-Marcellin ? Dans la commune de Saint-Marcellin, les configurations politiques locales sont encore à ce jour influencées par l'issue des dernières élections. Au terme du premier tour à l'époque, Raphaël Mocellin (Divers centre) a pris la première place avec 619 voix (29,58%). Derrière, Jacques Lascoumes (Divers droite) a engrangé 495 voix (23,66%). Une marge considérable. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante. Raphaël Mocellin l'a finalement emporté avec 677 suffrages (31,76%), face à Jacques Lascoumes s'adjugeant 641 votants (30,07%) et Noëlle Thaon avec 20,08% des votants. Le second tour s'est révélé au bout du compte extrêmement indécis, l'écart initial ayant été résorbé grâce à un apport décisif de voix. Jacques Lascoumes a certes réalisé la meilleure progression en ajoutant 146 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Marcellin, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser.