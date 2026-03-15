En direct

19:20 - Les enjeux locaux de Saint-Mard : tour d'horizon démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Mard façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Avec 39% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,87%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (79,19%) met en relief le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (87,16%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1744 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,24% et d'une population étrangère de 4,65% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,40% à Saint-Mard, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Un vote RN bien ancré à Saint-Mard Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Saint-Mard en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 31,91% des votes lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 56,27% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 32,39% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste arrachait 60,53% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,53% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 47,96% pour le mouvement nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 60,48% le dimanche suivant et la victoire de Béatrice Roullaud.

16:58 - Rétrospective : la participation à Saint-Mard avant 2026 Pour cette élection municipale 2026, l'affluence aux urnes à Saint-Mard sera déterminante dans l'issue du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 48,20 % lors des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que le Covid avait dissuadé un grand nombre d'électeurs. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 72,99 %. La mobilisation atteignait pour sa part 46,76 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 64,33 %, contre seulement 41,67 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins participative que la moyenne.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Mard Les élections législatives à Saint-Mard provoquées par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Béatrice Roullaud (Rassemblement National) en tête avec 47,96% au premier tour, devant Amal Bentounsi (Union de la gauche) avec 24,84%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Béatrice Roullaud culminant à 60,48% des voix dans la commune. Lors des européennes précédemment, le podium à Saint-Mard s'était cette fois dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (44,53%), à la première place devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (14,09%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,96%). Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Saint-Mard s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Saint-Mard : les résultats qu'il faut analyser Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Mard plébiscitaient Béatrice Roullaud (RN) avec 32,39% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,53%. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Saint-Mard accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 31,91%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 22,63%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,27% pour Marine Le Pen, contre 43,73% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Mard une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - La mairie a-t-elle augmenté la fiscalité à Saint-Mard ? Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Saint-Mard, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 17,00 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 21 440 € la même année. Une somme loin des quelque 788 500 euros récoltés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son rendement et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-Mard a évolué pour se fixer à environ 39,67 % en 2024 (contre 21,67 % en 2020). Ce taux s'intègre dans un panorama national où la moyenne avoisine les 40 % (soit + 1,2 point depuis 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Saint-Mard s'est chiffrée à environ 1 439 euros en 2024 contre 1 185 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 à Saint-Mard : un résultat sans suspense Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Mard ont été particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Au soir du premier scrutin à l'époque, Daniel Dometz (Les Républicains) a pris l'ascendant sur ses concurrents en totalisant 987 bulletins (76,74%). Deuxième, Roger Georges Boullonnois (Divers droite) a rassemblé 23,25% des voix. Cette victoire au premier tour du candidat Les Républicains a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Mard, cette dynamique pose les bases. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.