Résultat municipale 2026 à Saint-Mard (77230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Mard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Mard, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Mard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel DOMETZ
Daniel DOMETZ (24 élus) Saint-Mard Demain 		1 301 77,72%
  • Daniel DOMETZ
  • Malika AZZIZI
  • Jacky FORET
  • Nadeige CASSAR
  • Jorge DIAS
  • Laurie DUCHEINE
  • Philippe LEPROUST
  • Brigitte HUET
  • Maxime LAPOSTOLET
  • Gladys HATCHI HILDERAL
  • Jean-Pierre LE GALLOU
  • Habeeba MAJCHRZAK
  • Yann CORENTHIN
  • Kelly LARAME
  • Kadir DJOUADI
  • Virginie HABIB
  • Jean-Luc CASCARINO
  • Sonia SAOUDI
  • Félix NIKOU
  • Jessica SALADIN
  • Eric SIMONOT
  • Valerie RENAUDET
  • Sébastien DAUDIER
  • Angélique BRETEAUX
Marie-Cécile GIBERT
Marie-Cécile GIBERT (3 élus) BIEN VIVRE A SAINT-MARD 		373 22,28%
  • Marie-Cécile GIBERT
  • José ALGABA
  • Marie-Christine LACROIX
Participation au scrutin Saint-Mard
Taux de participation 60,96%
Taux d'abstention 39,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 1 702

Source : ministère de l’Intérieur

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