Résultat municipale 2026 à Saint-Mards-de-Blacarville (27500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Mards-de-Blacarville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Mards-de-Blacarville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Mards-de-Blacarville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BARILLÉ
Philippe BARILLÉ (12 élus) PROCHE DE VOUS, UTILE POUR TOUS 		265 51,46%
  • Philippe BARILLÉ
  • Nadege BOULANGER MARIE
  • Karl-Heinz GULDNER
  • Sylvie RIQUIER
  • Thierno DIALLO
  • Julia LEDUC
  • Yohan GAGNANT
  • Isabelle LEFRANCOIS
  • Quentin MANDEVILLE
  • Alexandra BOISSEL
  • Djimmy LEMARIEY
  • Angelique MASSON
Didier SWERTVAEGER
Didier SWERTVAEGER (3 élus) SAINT MARDS DEMAIN 		250 48,54%
  • Didier SWERTVAEGER
  • Brigitte MAILLARD
  • Alain VAN-EECKE
Participation au scrutin Saint-Mards-de-Blacarville
Taux de participation 67,89%
Taux d'abstention 32,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 520

Source : ministère de l’Intérieur

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