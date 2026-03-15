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19:17 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Mards-de-Blacarville Quel impact aura la population de Saint-Mards-de-Blacarville sur les résultats des municipales ? Dans le village, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,78% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (14,39%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 518 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,02%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,49%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Mards-de-Blacarville mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,55% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Quel score pour le RN à Saint-Mards-de-Blacarville aux municipales ? Le Rassemblement national n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Saint-Mards-de-Blacarville il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 32,62% des voix lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 52,50% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 34,70% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national obtenait 55,23% des voix locales. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 41,65% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 47,71% pour le Rassemblement national. Ce dernier finira d'ailleurs en tête avec 54,47% lors du vote final, synonyme d'élection de Kévin Mauvieux.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Saint-Mards-de-Blacarville au crible En ce jour d'élection municipale à Saint-Mards-de-Blacarville, la mobilisation sera suivie à la loupe. Les archives d'il y a six ans révèlent que 438 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 61,52 %, un chiffre exceptionnellement haut alors qu'à cause de la pandémie du Covid, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 579 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 77,61 % de participation. Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 53,48 % au premier tour en 2022 à 68,34 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'établissait à 56,08 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). En regardant l'ensemble, les données esquissent in fine une zone civiquement engagée.

15:59 - Le vote de Saint-Mards-de-Blacarville nettement ancré à droite en 2024 Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Kévin Mauvieux (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 47,71% au premier tour, devant Marie Tamarelle Verhaeghe (Majorité présidentielle) avec 20,87%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Kévin Mauvieux culminant à 54,47% des suffrages exprimés localement. Le scrutin des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Saint-Mards-de-Blacarville avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,65%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 15,01% des votes. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Saint-Mards-de-Blacarville demeurait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste, dans la lignée de 2022.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Saint-Mards-de-Blacarville s'était clairement tournée vers l'extrême droite Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Mards-de-Blacarville plébiscitaient Kévin Mauvieux (RN) avec 34,70% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Kévin Mauvieux virant de nouveau en tête avec 55,23% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Mards-de-Blacarville tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,62% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 30,12%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,50% pour Marine Le Pen, contre 47,50% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Mards-de-Blacarville comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Trajectoire de la pression fiscale : les données de Saint-Mards-de-Blacarville À Saint-Mards-de-Blacarville, pour ce qui est des contributions locales, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 524 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 377 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est maintenu à 31,15 % en 2024, comme en 2020. Attention néanmoins : cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 9 800 euros de recettes en 2024, loin des quelque 112 200 euros perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 13,56 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Saint-Mards-de-Blacarville Les jeux de pouvoir politiques locaux sont à ce jour encore marqués par le résultat du dernier vote municipal à Saint-Mards-de-Blacarville. Dans la commune, le vote s'est déroulé par candidatures individuelles à l'époque, sans liste constituée. Dès le premier tour, 13 candidats ont par ailleurs été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Laurent Lebé a pris la première place avec 235 soutiens (54,02%). Ensuite, Sophie Juin a capté 52,18% des voix. Blandine Guerlet a suivi, s'adjugeant 225 électeurs (51,72%). Un second tour a ensuite été organisé avec 17 candidats en lice. A ce deuxième tour, Sylvie Riquier a recueilli 179 suffrages (58,88%), devançant Philippe Barillé qui a obtenu 177 électeurs (58,22%) et Christine Gallier réunissant 125 électeurs (41,11%). Les résultats finaux sont restés très proches. En ce dimanche d'élections municipales 2026 à Saint-Mards-de-Blacarville, les citoyens doivent à nouveau se prononcer dans ce cadre local très spécifique. À la suite d' une réforme du mode de scrutin, il faut néanmoins rappeler que la formation d'une liste est obligatoire, même dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant désormais les candidatures individuelles.