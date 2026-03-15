Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-Boulogne : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Saint-Martin-Boulogne [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-Martin-Boulogne
- Résultat municipale 2020 Saint-Martin-Boulogne
- Résultat municipale 2014 Saint-Martin-Boulogne
- Bureaux de vote à Saint-Martin-Boulogne
- Saint-Martin-Boulogne (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-Boulogne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Martin-Boulogne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Martin-Boulogne.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Martin-Boulogne
13:46 - Impôts locaux : une pression fiscale stable à Saint-Martin-Boulogne
Avec la montée des prélèvements locaux à Saint-Martin-Boulogne, la taxe d'habitation a affiché un taux à 25,12 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 105 370 €. Un produit qui est loin des 3,31269 millions d'euros (3 312 690 € très exactement) enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Saint-Martin-Boulogne atteint désormais 50,41 % en 2024 (contre 28,15 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Saint-Martin-Boulogne s'est chiffrée à 1 166 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 079 € relevés en 2020.
11:59 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Raphaël Jules s'est imposé à Saint-Martin-Boulogne
Les configurations politiques locales sont encore à ce jour conditionnées par l'issue du dernier scrutin municipal à Saint-Martin-Boulogne. À l'occasion du premier vote, Pascale Lebon (Parti socialiste) a distancé ses rivaux avec 1 608 soutiens (43,20%). En deuxième position, Raphaël Jules (Divers gauche) a obtenu 1 504 votes (40,40%). Le léger écart entre les premiers candidats donnait suite à un 2ème tour très flou. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Raphaël Jules l'a finalement emporté avec 1 864 bulletins (44,87%), face à Pascale Lebon qui a obtenu 1 833 électeurs (44,12%) et Régis Altazin avec 457 votes (11,00%). Dans la continuité du climat d'incertitude du premier tour, ce scrutin a finalement accouché d'un véritable retournement de situation. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Bien que Pascale Lebon ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 329 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.
09:57 - Municipales à Saint-Martin-Boulogne : les horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Pour mémoire, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Saint-Martin-Boulogne se trouve plus bas dans cette page. Retenez également que les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Saint-Martin-Boulogne sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Pour visualiser les résultats à Saint-Martin-Boulogne, rendez vous sur cette page dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-Boulogne
|Tête de listeListe
|
Pascale Lebon
Liste du Parti socialiste
CHANGER AUJOURD'HUI REUSSIR DEMAIN
|
|
Raphaël Jules
Liste divers gauche
SAINT-MARTIN EN ACTION
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raphaël Jules (25 élus) Ensemble engageons saint martin vers demain
|1 864
|44,87%
|
|Pascale Lebon (7 élus) Poursuivons ensemble pour l'avenir de saint-martin
|1 833
|44,12%
|
|Régis Altazin (1 élu) Agir pour saint-martin
|457
|11,00%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-Boulogne
|Taux de participation
|47,89%
|Taux d'abstention
|52,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 212
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascale Lebon Poursuivons ensemble pour l'avenir de saint-martin
|1 608
|43,20%
|Raphaël Jules Ensemble engageons saint martin vers demain
|1 504
|40,40%
|Régis Altazin Agir pour saint-martin
|610
|16,38%
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-Boulogne
|Taux de participation
|43,90%
|Taux d'abstention
|56,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 854
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Baly (27 élus) Bien vivre saint martin
|3 032
|61,30%
|
|Christian Ponche (6 élus) Reussir ensemble
|1 914
|38,69%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-Boulogne
|Taux de participation
|62,99%
|Taux d'abstention
|37,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|8,08%
|Nombre de votants
|5 381
Villes voisines de Saint-Martin-Boulogne
- Saint-Martin-Boulogne (62280)
- Ecole primaire à Saint-Martin-Boulogne
- Maternités à Saint-Martin-Boulogne
- Crèches et garderies à Saint-Martin-Boulogne
- Classement des collèges à Saint-Martin-Boulogne
- Salaires à Saint-Martin-Boulogne
- Impôts à Saint-Martin-Boulogne
- Dette et budget de Saint-Martin-Boulogne
- Climat et historique météo de Saint-Martin-Boulogne
- Accidents à Saint-Martin-Boulogne
- Délinquance à Saint-Martin-Boulogne
- Inondations à Saint-Martin-Boulogne
- Nombre de médecins à Saint-Martin-Boulogne
- Pollution à Saint-Martin-Boulogne
- Entreprises à Saint-Martin-Boulogne
- Prix immobilier à Saint-Martin-Boulogne