Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-Boulogne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-Boulogne

Tête de listeListe
Pascale Lebon
Pascale Lebon Liste du Parti socialiste
CHANGER AUJOURD'HUI REUSSIR DEMAIN
  • Pascale Lebon
  • Clément Scimia
  • Frédérique Bouko
  • Guillaume Saveant
  • Betty Boulogne
  • Christian Delacour
  • Hélène Bernaert
  • Yannick Theillez
  • Gisèle Gori
  • Jean-Claude Condette
  • Stéphanie Lacroix
  • Sylvain Demilly
  • Annie Leporcq
  • Pierre Galby
  • Sophie Legagneur
  • Philippe Neyrat
  • Valérie Rivet
  • Valentin Fievet
  • Christele Cordier
  • Jacques Pernet
  • Stéphanie Molmy
  • Grégory Baudry
  • Frédérique Gérard
  • Guillaume Hercouet
  • Corinne Muller
  • Nicolas Manier
  • Valérie Desgardin
  • Mehdi Bouhassoun
  • Adeline Cardon
  • Alain Oliviero
  • Laetitia Duhamel
  • Didier Bodard
  • Amel Lakliaa
Raphaël Jules
Raphaël Jules Liste divers gauche
SAINT-MARTIN EN ACTION
  • Raphaël Jules
  • Sandra Mille
  • Ludovic Latry
  • Caroline Caron
  • Matthias Paschal
  • Sylvie Bernardini
  • Guillaume Pruvost
  • Julietta Pinte
  • Maxence Decaix
  • Peggy Andrieux
  • Franck Fasquelle
  • Valérie Delporte
  • Wilfrid Anfry
  • Laëtitia Bouverne
  • Philippe Boggio
  • Marine Boidin
  • Stephane Lengagne
  • Catherine Malle
  • Marcel Level
  • Isabelle Leroux
  • Michael Widehem
  • Sabine Debuiche Wasselin
  • Marcel Duquesnoy
  • Carol Silvestre
  • René Wiart
  • Justine Andrzejak
  • Yohan Faviere
  • Stephanie Beclin
  • Fredy Chretien
  • Lola Rochoy
  • Thierry Maisonnave
  • Marie-Christine Dezoteux
  • Guillaume Rivenez
  • Patricia Duhamel
  • Jean Bernard Grygowski

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël Jules
Raphaël Jules (25 élus) Ensemble engageons saint martin vers demain 		1 864 44,87%
  • Raphaël Jules
  • Betty Boulogne
  • Guillaume Pruvost
  • Sylvie Bernardini
  • Maxence Decaix
  • Hélène Bernaert
  • Patrick Delporte
  • Caroline Caron
  • Ludovic Latry
  • Peggy Divoire
  • Franck Fasquelle
  • Julietta Wattez
  • Matthias Paschal
  • Sandra Mille
  • Wilfrid Anfry
  • Carol Silvestre
  • Geoffrey Fourcroy
  • Valérie Delporte
  • Guillaume Saveant
  • Stéphanie Caboche
  • Philippe Boggio
  • Justine Andrzejak
  • René Wiart
  • Patricia Duhamel
  • Marcel Level
Pascale Lebon
Pascale Lebon (7 élus) Poursuivons ensemble pour l'avenir de saint-martin 		1 833 44,12%
  • Pascale Lebon
  • Christian Delacour
  • Annie Leporcq
  • Jessy Fourcroy
  • Virginie Malayeude
  • Jean-Claude Condette
  • Catherine Leduc
Régis Altazin
Régis Altazin (1 élu) Agir pour saint-martin 		457 11,00%
  • Régis Altazin
Participation au scrutin Saint-Martin-Boulogne
Taux de participation 47,89%
Taux d'abstention 52,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 212

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale Lebon
Pascale Lebon Poursuivons ensemble pour l'avenir de saint-martin 		1 608 43,20%
Raphaël Jules
Raphaël Jules Ensemble engageons saint martin vers demain 		1 504 40,40%
Régis Altazin
Régis Altazin Agir pour saint-martin 		610 16,38%
Participation au scrutin Saint-Martin-Boulogne
Taux de participation 43,90%
Taux d'abstention 56,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 854

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Baly
Christian Baly (27 élus) Bien vivre saint martin 		3 032 61,30%
  • Christian Baly
  • Pascale Lebon
  • Olivier Caboche
  • Françoise Retaux
  • Alain Brecy
  • Betty Boulogne
  • Christian Delacour
  • Annie Leporcq
  • André Laplace
  • Patricia Duhamel
  • Ludovic Latry
  • Sylvie Bernardini
  • Patrick Delporte
  • Raymonde Arblay
  • Irénée Miellot
  • Régine Legrand
  • José Geneau
  • Catherine Leduc
  • Raphaël Jules
  • Sabine Estienne
  • Marcel Duquesnoy
  • Virginie Malayeude
  • Philippe Butor
  • Lyuba Caron Hazelhoff
  • Jean-Claude Condette
  • Patricia Miellot
  • Yves Bigot
Christian Ponche
Christian Ponche (6 élus) Reussir ensemble 		1 914 38,69%
  • Christian Ponche
  • Fabienne Chochois
  • Jean-Louis Etienne
  • Véronique Prieur
  • Bernard De Rosny
  • Annick Dubois
Participation au scrutin Saint-Martin-Boulogne
Taux de participation 62,99%
Taux d'abstention 37,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 8,08%
Nombre de votants 5 381

Villes voisines de Saint-Martin-Boulogne

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