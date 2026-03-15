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19:18 - Analyse démographique et économique des municipales à Saint-Martin-d'Ablois Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Saint-Martin-d'Ablois comme dans toute la France. Avec ses 1 355 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 85 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 428 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (85,78%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,64% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 37,62% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 81,56 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Saint-Martin-d'Ablois manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Saint-Martin-d'Ablois Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Martin-d'Ablois en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 35,97% des voix lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 55,98% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 32,98% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite sécurisait 52,52% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 49,10% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 50,00% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Ce dernier clôturera le scrutin en tête avec 57,88% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Maxime Michelet.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Saint-Martin-d'Ablois L'absence ou non de votants à Saint-Martin-d'Ablois sera un 'game changer' pour cette municipale. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 45,65 % lors des précédentes municipales (en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que l'événement avait été maintenu en pleine épidémie de Covid-19. Historiquement, les élections municipales demeurent en effet, avec la présidentielle, un rendez-vous où les électeurs se déplacent en nombre. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention se fixer à 22,30 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 45,52 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 29,87 % au premier tour, contre 53,08 % en 2022. Zoomer sur ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée d'identifier Saint-Martin-d'Ablois comme une localité globalement épargnée par l'abstention en comparaison de la moyenne.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Martin-d'Ablois Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Saint-Martin-d'Ablois avaient favorisé Maxime Michelet (Union de l'extrême droite) avec 50,00% au premier tour, devant Eric Girardin (Ensemble !) avec 31,69%. Le second round n'a pas changé grand chose, Maxime Michelet culminant à 57,88% des votes dans la commune. Lors des élections européennes en amont, le podium à Saint-Martin-d'Ablois s'était cette fois figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (49,10%), à la première place devant Valérie Hayer (16,79%) et François-Xavier Bellamy (8,30%).

14:57 - Les électeurs de Saint-Martin-d'Ablois avaient opté pour le RN en 2022 La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Martin-d'Ablois comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Martin-d'Ablois était en effet marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 35,97% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 27,04%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,98% pour Marine Le Pen, contre 44,02% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Saint-Martin-d'Ablois accordaient leurs suffrages à Jennifer Marc (RN) avec 32,98% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,52%.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les chiffres clés de Saint-Martin-d'Ablois À Saint-Martin-d'Ablois, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 642 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 571 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 37,50 % en 2024 (contre environ 19,77 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 12 500 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 217 700 euros perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 14,52 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Saint-Martin-d'Ablois Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal de 2020 à Saint-Martin-d'Ablois ? Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Catherine Fontanesi a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 55,99% des suffrages. Deuxième, Patrick Breul a obtenu 246 voix (44,00%). Cette victoire au premier tour de Catherine Fontanesi a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Martin-d'Ablois, cet équilibre a forcément orienté les stratégies des différents camps. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.