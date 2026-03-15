Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-d'Ablois (51530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-d'Ablois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-d'Ablois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Ablois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine FONTANESI
Catherine FONTANESI (12 élus) UNIS POUR SAINT MARTTIN D'ABLOIS 		370 53,31%
  • Catherine FONTANESI
  • Olivier HUOT
  • Marie-Line CHARPENTIER
  • Benoît DUPONT
  • Emilie-Sophie LEBEAU
  • Mickaël JAMA
  • Karine KOZA
  • Thomas LEMERCIER
  • Gwladys MOREAUX
  • Laurent LESCOP
  • Corinne LASNIER
  • Mathieu FEIDT
Patrick BREUL
Patrick BREUL (3 élus) AGIR ENSEMBLE ET AUTREMENT POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLAGE 		324 46,69%
  • Patrick BREUL
  • Maryline THIÉBAUT
  • Fabrice LEDOUX
Participation au scrutin Saint-Martin-d'Ablois
Taux de participation 70,31%
Taux d'abstention 29,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 708

Source : ministère de l’Intérieur

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