Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-d'Ardèche (07700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-d'Ardèche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-d'Ardèche, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Ardèche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel ARCHAMBAULT
Daniel ARCHAMBAULT (12 élus) Faisons vivre notre village 		384 60,47%
  • Daniel ARCHAMBAULT
  • Laurence BOESSO
  • Jean-Luc BRAVAIS
  • Brigitte PERONNET
  • Yves BERRAUD
  • Céline FEIST
  • Guillaume THAO
  • Marie SICILIA
  • Gérard JALLAIS
  • Elisabeth ROGER
  • Philippe GREGOIRE
  • Marine SUSINI
Christine MALFOY
Christine MALFOY (3 élus) Agissons aujourd'hui, pour demain 		251 39,53%
  • Christine MALFOY
  • Vincent BROUSSE
  • Jocelyne DEGUILLIEN
Participation au scrutin Saint-Martin-d'Ardèche
Taux de participation 74,04%
Taux d'abstention 25,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Nombre de votants 653

Source : ministère de l’Intérieur

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