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19:16 - Élections municipales à Saint-Martin-d'Ardèche : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Saint-Martin-d'Ardèche, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 941 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 112 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 664 foyers fiscaux. Dans le bourg, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,93% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 30,08% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 31,01% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 384,92 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Saint-Martin-d'Ardèche contribue à élaborer l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Saint-Martin-d'Ardèche Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière campagne municipale à Saint-Martin-d'Ardèche il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 28,44% des bulletins exprimés lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 52,49% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 24,74% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national arrachait 51,06% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 42,08% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 45,68% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 54,66% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Hervé Saulignac.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Saint-Martin-d'Ardèche aux dernières élections ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale à Saint-Martin-d'Ardèche avait été marqué par une abstention de 40,90 %, un taux particulièrement faible (la participation se limitant à 59,10 %) alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. N'oublions pas que les élections municipales demeurent en effet historiquement, avec la présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre arrêté à 22,24 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 52,06 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 30,14 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 43,65 % d'abstention. Regarder cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier Saint-Martin-d'Ardèche comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En parallèle de ces municipales, cette donnée pèsera en tout cas sur les résultats de Saint-Martin-d'Ardèche.

15:59 - Le vote de Saint-Martin-d'Ardèche nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans Pour le tour unique des européennes de 2024 à Saint-Martin-d'Ardèche, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (42,08%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Céline Porquet (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 45,68% au premier tour, devant Hervé Saulignac (Union de la gauche) avec 25,90%. Le second round n'a pas changé grand chose, Céline Porquet culminant à 54,66% des votes dans la commune. La physionomie politique de Saint-Martin-d'Ardèche a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Saint-Martin-d'Ardèche est un territoire difficile à situer politiquement La physionomie politique de Saint-Martin-d'Ardèche laisse apparaître une commune au paysage politique fragmenté. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Saint-Martin-d'Ardèche accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 28,44%, devant Emmanuel Macron qui recueillait 24,17%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Martin-d'Ardèche, les électeurs accordaient 52,49% pour Marine Le Pen, contre 47,51% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Saint-Martin-d'Ardèche plébiscitaient Severine Gineys (Ensemble !) avec 26,32% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Céline Porquet (Rassemblement National) en première position avec 51,06% des suffrages.

12:58 - Daniel ARCHAMBAULT a-t-il augmenté les impôts à Saint-Martin-d'Ardèche ? Alors que les impôts locaux ont augmenté à Saint-Martin-d'Ardèche entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,50 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 99 420 € la même année. Un apport qui est loin des 200 460 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Saint-Martin-d'Ardèche atteint désormais un peu plus de 33,37 % en 2024 (contre 13,00 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Saint-Martin-d'Ardèche s'est chiffrée à environ 987 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 665 € relevés en 2020.

11:59 - Des résultats dans un mouchoir de poche à l'élection à Saint-Martin-d'Ardèche en 2020 L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans à Saint-Martin-d'Ardèche s'avère très révélatrice. Au sein de la commune, le vote s'est tenu par candidatures individuelles à l'époque, sans liste. 12 candidats ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de ce premier round, Géraldine Laurent a remporté la manche avec 241 voix (52,96%). À la suite, Léo Moulin a obtenu 52,74% des voix. Le trio de tête a été complété par Guillaume Thao, réunissant 240 suffrages (52,74%). Un second tour a ensuite été organisé avec 18 candidats en lice. Pour ce scrutin décisif, Elise Juillet a rassemblé 213 suffrages (56,64%), devant Jean-François Cappe rassemblant 208 votants (55,31%) et Christine Malfoy obtenant 207 votants (55,05%). Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Pour les municipales 2026 à Saint-Martin-d'Ardèche, cette logique très particulière sera une fois encore observée avec attention. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'a en revanche plus cours en France.