Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-d'Écublei (61300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Écublei a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-d'Écublei, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Écublei [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mickaël HERAULT (12 élus) Unis Pour Avancer
|191
|47,16%
|
|Franck GAULTIER (3 élus) Bien vivre à Saint-Martin-d'Ecublei
|184
|45,43%
|
|Nicole MOUGEL UN NOUVEL ELAN POUR ST MARTIN D'ECUBLEI, UNE EQUIPE ENGAGEE A VOS COTES
|30
|7,41%
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-d'Écublei
|Taux de participation
|70,81%
|Taux d'abstention
|29,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,49%
|Nombre de votants
|410
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Martin-d'Écublei - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck GAULTIER (Ballotage) Bien vivre à Saint-Martin-d'Ecublei
|153
|41,24%
|Mickaël HERAULT (Ballotage) Unis Pour Avancer
|112
|30,19%
|Nicole MOUGEL (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR ST MARTIN D'ECUBLEI, UNE EQUIPE ENGAGEE A VOS COTES
|106
|28,57%
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-d'Écublei
|Taux de participation
|66,15%
|Taux d'abstention
|33,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|383
Election municipale 2026 à Saint-Martin-d'Écublei [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Martin-d'Écublei sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Martin-d'Écublei.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Martin-d'Écublei
18:34 - Les élections de 2024 : quels résultats à Saint-Martin-d'Écublei ?
Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Saint-Martin-d'Écublei portaient leur choix sur Gérard Vienne (Rassemblement National) avec 41,53% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Véronique Louwagie (Divers droite) en tête avec 53,41%. À l'occasion du scrutin européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les électeurs de Saint-Martin-d'Écublei avaient cette fois poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 47,00% des bulletins. La situation politique de Saint-Martin-d'Écublei a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune dessinait une ville politiquement partagée, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Saint-Martin-d'Écublei
Qui avait remporté le scrutin municipal en 2020 à Saint-Martin-d'Écublei ? Rappelons que ce scrutin se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et non par des listes, donnant aux électeurs l'opportunité de sélectionner plusieurs conseillers. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de la première manche électorale, Nicole Mougel a réuni le plus de votes avec 193 voix (63,27%). En deuxième position, Pascal Bohin a obtenu 192 votes (62,95%). L'écart entre les deux premiers s'est avéré extrêmement réduit. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce jour d'élections municipales 2026 à Saint-Martin-d'Écublei, les citoyens doivent de nouveau se prononcer dans ce cadre local très particulier. Il est à noter que le principe des candidatures individuelles n'est en revanche plus applicable dans le pays.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour des élections de Saint-Martin-d'Écublei
Comme le montre la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le match des minicipales connaît donc un nouveau chapitre ce dimanche, avec Mickaël Herault sous l'étiquette DIV, Franck Gaultier sous l'étiquette DIV et Nicole Mougel sous l'étiquette DIV. À 18 heures, le bureau de vote de Saint-Martin-d'Écublei ferme en prévision du dépouillement.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des élections 2026 à Saint-Martin-d'Écublei ?
Pour le premier tour des élections municipales à Saint-Martin-d'Écublei, c'est Franck Gaultier qui a pris la pole position en rassemblant 41,24 % des votes. Ensuite, Mickaël Herault s'est classé deuxième avec 30,19 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Par ailleurs, avec 28,57 %, Nicole Mougel a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Saint-Martin-d'Écublei, l'élection a vu 66,15 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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