Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-d'Écublei (61300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Écublei a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-d'Écublei, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Écublei [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mickaël HERAULT
Mickaël HERAULT (12 élus) Unis Pour Avancer 		191 47,16%
  • Mickaël HERAULT
  • Claire HELIE
  • Guy DELHOMME
  • Jessica RIVET
  • Jean-Karl BERTAILS
  • Sylvie TOUTAIN
  • Mickaël POPELARD
  • Wendy LESPAGNOL
  • José GAMBU
  • Marie-Isabelle DE SOUSA
  • Frédéric DESFEUX
  • Marjorie REGULIER
Franck GAULTIER
Franck GAULTIER (3 élus) Bien vivre à Saint-Martin-d'Ecublei 		184 45,43%
  • Franck GAULTIER
  • Renée LAURENT
  • Philippe THOUIN
Nicole MOUGEL
Nicole MOUGEL UN NOUVEL ELAN POUR ST MARTIN D'ECUBLEI, UNE EQUIPE ENGAGEE A VOS COTES 		30 7,41%
Participation au scrutin Saint-Martin-d'Écublei
Taux de participation 70,81%
Taux d'abstention 29,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 410

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Saint-Martin-d'Écublei - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck GAULTIER
Franck GAULTIER (Ballotage) Bien vivre à Saint-Martin-d'Ecublei 		153 41,24%
Mickaël HERAULT
Mickaël HERAULT (Ballotage) Unis Pour Avancer 		112 30,19%
Nicole MOUGEL
Nicole MOUGEL (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR ST MARTIN D'ECUBLEI, UNE EQUIPE ENGAGEE A VOS COTES 		106 28,57%
Participation au scrutin Saint-Martin-d'Écublei
Taux de participation 66,15%
Taux d'abstention 33,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 383

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