Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Hères : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Hères

Tête de listeListe
David Queiros
David Queiros Liste d'union à gauche
SMH EN AVANT !
  • David Queiros
  • Michelle Veyret
  • Jérôme Rubes
  • Leah Assali
  • Christophe Bresson
  • Diana Kdouh
  • Brahim Cheraa
  • Latifa Abbassi Nechba
  • David Bousquet
  • Iseult Brenier
  • Franck Clet
  • Nicole Allosio
  • Kristof Domenech
  • Nathalie Luci
  • Alain Segura
  • Elisabeth Hernandez
  • Pierre Guidi
  • Nathalie Puygrenier
  • Colin Jargot
  • Mitra Rezaï
  • Quentin Gaillard
  • Razika Zitouni
  • Remy Tranchant
  • Aïcha Benlahrache
  • Abdelhalim Benlakhlef
  • Karen Debeaune
  • Serge Benito
  • Frederique Ferrante
  • Alexis Royer
  • Claire Fallet
  • Angelo Prizzi
  • Berekia Kone
  • Moktar Benaïssa
  • Francoise Salerno
  • Renald Castillo
  • Claudine Kahane
  • Kylian Belhadj
  • Irene Sagatichian
  • Michel Vesco
  • Florence Landois
  • François Roquin
Alexandre Lacroix
Alexandre Lacroix Liste d'union à l'extrême-droite
Une ambition pour Saint-Martin-d'Hères !
  • Alexandre Lacroix
  • Léa Tondeur
  • Paul Emmanuel Eyme
  • Karine Marchica
  • Martin Gillet
  • Véronique Spielmann
  • Martin Lecot
  • Corinne Le Quellenec
  • Nathan Bucci
  • Clara Manceau
  • Carlos Daher
  • Anaïs Latham
  • Jean-Christophe Manceau
  • Marie-Noëlle Bohain
  • Sylvain Koczka
  • Karine Di-Muoïo
  • Vincent Amoros
  • Marie-Gabrielle Rival
  • Jean-Marie Bernard-Granger
  • Muriel Rich
  • Bérol Digue Ntchouayang
  • Odile Vian
  • Guillaume Lazzarotto
  • Mathilde Cottenot
  • Nicolas Guivier
  • Madeleine Rival
  • Andre Delaunois
  • Marie Guivier
  • Gilbert Vian
  • Thi-Thanh Vuong
  • Jean-Luc Ortiz
  • Geneviève Angot
  • Philippe Lorenzo
  • Rachel Massol
  • Pascal Angot
  • Marie-Therese Dupre
  • Jacques Rival
  • Marie Weber
  • Gilbert Lorenzo
  • Daniele Djirikian
  • Anthony Rey-Joly
Sigrid Thomas
Sigrid Thomas Liste divers gauche
NOUVEL' HÈRES
  • Sigrid Thomas
  • Loic Houdant
  • Denise Faivre
  • Frédéric Gentes
  • Juliette Lesne
  • Jonathan Fin
  • Florence Caton
  • Benoît Le Brun
  • Claire Menut
  • Saber Dridi
  • Dina Razanatsimba
  • David Pisicchio
  • Anne Eynac
  • Hugo Beguerie
  • Catherine Ouvrier-Buffet
  • Francis de Morogues
  • Bérangère Deschamps
  • Jacques Crouzet
  • Sabrina Barruel
  • Guillaume Allegre
  • Céline Vigne
  • Yves Grasland
  • Colette Sekerger
  • Serge Tran-Tien
  • Isabelle Sauret
  • Mathieu Tournier
  • Gwennaïg Gaborit
  • Christophe Monge
  • Dorothée Rameau
  • Vincent Gaborit
  • Caroline Houdant
  • Paul Bron
  • Maryse Poch
  • Nicolas Parent
  • Aurore Audrain
  • Emmanuel Cosme
  • Sylvie Lafont
  • Philippe Wurgel
  • Françoise Mitoire
  • Georges Oudjaoudi
  • Elisabeth Letz
Paul Saou
Paul Saou Liste divers centre
CAPSMH
  • Paul Saou
  • Marie Christine Laghrour
  • Philippe Charlot
  • Martine Bombrun
  • Kamal Bouhazama
  • Elisabeth Pereira
  • Stéphane Chambard
  • Gaëlle Calu
  • Nicolas Pinsault
  • Sylvie Rey
  • Mohammed Hesni
  • Soraya Tlidjane
  • Gerald Colin
  • Monique Inard
  • Anis Mokhtari
  • Marie-Noëlle Rochet
  • Jean-Pierre Brehinier
  • Fatiha Kerreche
  • Salah Dafri
  • Anna-Lisa Argento
  • Kévin Brabander
  • Véronique Beylier
  • Maxime Curto
  • Rosa Rozsa
  • Olivier Veillon
  • Loukou Djobi
  • Bryan Beylier
  • Narimène Zitouni
  • Faouzi Benlatrèche
  • Gaëlle Lamirand
  • Adem Abed
  • Françoise Patouillard
  • Guillaume Unal
  • Emilie Barrucand
  • Julien Tarantini
  • Chahinèze Azizi
  • Paul-Louis Raymond
  • Solange Bonzy
  • Bernard Maldera
  • Mégane Rozsa
  • Sébastien Kadri

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Queiros
David Queiros (31 élus) Smh en avant ! 		2 820 53,64%
  • David Queiros
  • Michelle Veyret
  • Jérôme Rubes
  • Leah Assali
  • Thierry Semanaz
  • Christiane Kessler
  • Brahim Cheraa
  • Claire Fallet
  • Fabien Spuhler
  • Diana Kdouh
  • Franck Clet
  • Marie-Christine Laghrour
  • Christophe Bresson
  • Nathalie Luci
  • Kristof Domenech
  • Claudine Kahane
  • Alain Segura
  • Elisabeth Hernandez
  • Pierre Guidi
  • Nicole Allosio
  • Giovanni Cupani
  • Monique Denadji
  • Colin Jargot
  • Elisabeth Pereira
  • Christophe Jorquera
  • Nathalie Puygrenier
  • Abdelhalim Benlakhlef
  • Mitra Rezai
  • François Roquin
  • Chantal Berard
  • Saïd Boudjema
Georges Oudjaoudi
Georges Oudjaoudi (4 élus) Solid'heres 		1 199 22,80%
  • Georges Oudjaoudi
  • Nora Wazizi
  • Abdellaziz Guesmi
  • Marie Coiffard
Philippe Charlot
Philippe Charlot (3 élus) Smh demain ! 		799 15,19%
  • Philippe Charlot
  • Claire Menut
  • Jean-Charles Colas-Roy
Mohamed Gafsi
Mohamed Gafsi (1 élu) Smh ensemble, c'est mieux 		439 8,35%
  • Mohamed Gafsi
Participation au scrutin Saint-Martin-d'Hères
Taux de participation 30,63%
Taux d'abstention 69,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 444

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Queiros
David Queiros (28 élus) Une ville dynamique et engagee 		3 866 41,82%
  • David Queiros
  • Michelle Veyret
  • Giovanni Cupani
  • Cosima Vacca
  • Abdellaziz Guesmi
  • Houriya Zitouni
  • Jérôme Rubes
  • Marie-Christine Laghrour
  • Thierry Semanaz
  • Marie-Lou Hemmery
  • Ahmed Meite
  • Monique Denadji
  • Fabien Spuhler
  • Mitra Rezai
  • Alain Segura
  • Nathalie Luci
  • Abdallah Shaiek
  • Diana Kdouh
  • Kristof Domenech
  • Arlette Jean
  • Franck Clet
  • Maryvonne Bellemin
  • Mohammed Hesni
  • Agnès Secher
  • Brahim Cheraa
  • Nathalie Puygrenier
  • Pierre Guidi
  • Sophie Ravanne
Philippe Serre
Philippe Serre (7 élus) Couleurs smh 		3 402 36,80%
  • Philippe Serre
  • Denise Faivre
  • Georges Oudjaoudi
  • Nora Wazizi
  • Philippe Charlot
  • Claudette Carrillo
  • Hervé Marguet
Mohamed Gafsi
Mohamed Gafsi (4 élus) Vivre sa ville 		1 975 21,36%
  • Mohamed Gafsi
  • Asra Wassfi
  • Xavier Denizot
  • Agnès Buscayret
Participation au scrutin Saint-Martin-d'Hères
Taux de participation 51,91%
Taux d'abstention 48,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,10%
Nombre de votants 9 638

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Queiros
David Queiros Une ville dynamique et engagee 		3 195 37,43%
Philippe Serre
Philippe Serre Couleurs smh 		2 676 31,35%
Mohamed Gafsi
Mohamed Gafsi Vivre sa ville 		1 637 19,17%
Asra Wassfi
Asra Wassfi Alternative du centre et des citoyens 		1 027 12,03%
Participation au scrutin Saint-Martin-d'Hères
Taux de participation 48,79%
Taux d'abstention 51,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,77%
Nombre de votants 9 058

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