Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Hères : les infos en direct

Programme de Sigrid Thomas à Saint-Martin-d'Hères (NOUVEL' HÈRES)

Équipe engagée

La liste est menée par Sigrid Thomas, qui souhaite rassembler les martiniérois autour d'un projet politique de gauche et écologique. L'objectif est de créer une équipe municipale plurielle, composée de citoyens et de militants politiques. Cette équipe s'engage à agir avec transparence, équité et efficacité pour répondre aux défis de la ville.

Ville sécurisante

La sécurité est une priorité pour les habitants de Saint-Martin-d'Hères. Des actions de sensibilisation, de prévention et de protection seront mises en place pour garantir un cadre de vie apaisé. Un renforcement des effectifs sur le terrain et des formations au repérage des violences sont également prévus.

Ville animée

Le projet vise à dynamiser la vie associative et culturelle de la ville. La création d'une Maison des arts de la scène et d'une halle des sports métropolitaine est envisagée pour rassembler les talents et favoriser l'accès au sport. Des initiatives comme les fêtes de quartier et les chantiers participatifs renforceront les liens entre les habitants.

Ville solidaire

La solidarité est au cœur des actions proposées pour Saint-Martin-d'Hères. La création d'une Maison des Générations et d'une conciergerie solidaire vise à tisser des liens entre les différentes générations. Des initiatives pour faciliter l'accès à des services publics et à une alimentation saine seront également mises en place.