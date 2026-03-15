Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Hères : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Hères [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Martin-d'Hères sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Martin-d'Hères.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Martin-d'Hères
13:46 - Municipales : les impôts vont-ils peser à Saint-Martin-d'Hères ?
Signe de stabilité de la fiscalité à ArticleSaint-Martin-d'Hères, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 20,08 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 680 200 euros, contre 7,70065 millions d'euros (7 700 650 € très exactement) perçus en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saint-Martin-d'Hères est passé à un peu moins de 55,94 % en 2024 (contre 40,04 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %, soit une progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse finalement automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Saint-Martin-d'Hères s'est chiffrée à 1 313 euros en 2024 (contre 1 328 € en 2020).
11:59 - Les résultats de la liste "Smh En Avant !" à la municipale de 2020 à Saint-Martin-d'Hères
Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Martin-d'Hères ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Lors de la première manche de ce scrutin, David Queiros (Parti communiste français) a pris l'ascendant sur ses concurrents en récoltant 2 820 voix (53,64%). Dans la position du principal opposant, Georges Oudjaoudi (Europe Ecologie-Les Verts) a capté 1 199 voix (22,80%). Philippe Charlot (Union du centre) a suivi, réunissant 799 bulletins (15,19%). Ce triomphe au premier tour de David Queiros a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Martin-d'Hères, cette dynamique pose les bases. Au vu de ce triomphe écrasant, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Municipales à Saint-Martin-d'Hères : les horaires des bureaux de vote
Dans le cadre des municipales 2026, les citoyens de Saint-Martin-d'Hères sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste des candidats aux municipales 2026 à Saint-Martin-d'Hères a été publiée ci-dessous. Les 22 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Martin-d'Hères seront accessibles de 8 h à 19 h pour recevoir les électeurs. Pour recevoir gratuitement les résultats du premier tour des élections à Saint-Martin-d'Hères dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Hères
|Tête de listeListe
|
David Queiros
Liste d'union à gauche
SMH EN AVANT !
|
|
Alexandre Lacroix
Liste d'union à l'extrême-droite
Une ambition pour Saint-Martin-d'Hères !
|
|
Sigrid Thomas
Liste divers gauche
NOUVEL' HÈRES
|
|
Paul Saou
Liste divers centre
CAPSMH
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Queiros (31 élus) Smh en avant !
|2 820
|53,64%
|
|Georges Oudjaoudi (4 élus) Solid'heres
|1 199
|22,80%
|
|Philippe Charlot (3 élus) Smh demain !
|799
|15,19%
|
|Mohamed Gafsi (1 élu) Smh ensemble, c'est mieux
|439
|8,35%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-d'Hères
|Taux de participation
|30,63%
|Taux d'abstention
|69,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 444
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Queiros (28 élus) Une ville dynamique et engagee
|3 866
|41,82%
|
|Philippe Serre (7 élus) Couleurs smh
|3 402
|36,80%
|
|Mohamed Gafsi (4 élus) Vivre sa ville
|1 975
|21,36%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-d'Hères
|Taux de participation
|51,91%
|Taux d'abstention
|48,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,10%
|Nombre de votants
|9 638
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Queiros Une ville dynamique et engagee
|3 195
|37,43%
|Philippe Serre Couleurs smh
|2 676
|31,35%
|Mohamed Gafsi Vivre sa ville
|1 637
|19,17%
|Asra Wassfi Alternative du centre et des citoyens
|1 027
|12,03%
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-d'Hères
|Taux de participation
|48,79%
|Taux d'abstention
|51,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,77%
|Nombre de votants
|9 058
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