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19:21 - Saint-Martin-d'Hères : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Saint-Martin-d'Hères, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des municipales. Avec 50% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,20%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (42,16%) met en relief l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (67,68%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 11647 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 21,37% et d'une population étrangère de 17,00% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 18,92% à Saint-Martin-d'Hères, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Le RN à Saint-Martin-d'Hères : quelle place aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Saint-Martin-d'Hères en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 17,91% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 33,36% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 15,32% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Martin-d'Hères comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 24,30% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 25,82% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 30,93% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Saint-Martin-d'Hères aux dernières élections ? Pour ces municipales 2026, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Saint-Martin-d'Hères sera déterminante dans le dénouement du scrutin. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 69,37 % des inscrits (au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale), en pleine épidémie à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été bornée par une abstention à 27,93 % dans la ville (et donc 72,07 % de participation). Certes, ces scrutins relèvent d'une logique différente, mais les législatives de 2022 et 2024 offrent une base de comparaison tout à fait pertinente. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 57,38 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 37,02 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 51,62 % d'abstention. L'observation de ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Saint-Martin-d'Hères comme une ville distancée du processus électoral par rapport au reste de la France.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Saint-Martin-d'Hères a-t-elle voté ? Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Saint-Martin-d'Hères accordaient leurs suffrages à Cyrielle Chatelain (Union de la gauche) avec 52,48% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Cyrielle Chatelain culminant à 69,07% des votes sur place. Pour le tour unique des européennes précédemment, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (24,30%). Le contexte politique de Saint-Martin-d'Hères a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un secteur très ancré à gauche, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Saint-Martin-d'Hères : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Martin-d'Hères accordaient leurs suffrages à Cyrielle Chatelain (Nupes) avec 40,92% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Cyrielle Chatelain virant de nouveau en tête avec 62,16% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Martin-d'Hères qui s'était déroulée en amont plaçait Jean-Luc Mélenchon en tête avec 37,26% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 21,66%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 66,64% pour Emmanuel Macron, contre 33,36% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Martin-d'Hères comme un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Municipales : les impôts vont-ils peser à Saint-Martin-d'Hères ? Signe de stabilité de la fiscalité à ArticleSaint-Martin-d'Hères, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 20,08 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 680 200 euros, contre 7,70065 millions d'euros (7 700 650 € très exactement) perçus en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saint-Martin-d'Hères est passé à un peu moins de 55,94 % en 2024 (contre 40,04 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %, soit une progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse finalement automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Saint-Martin-d'Hères s'est chiffrée à 1 313 euros en 2024 (contre 1 328 € en 2020).

11:59 - Les résultats de la liste "Smh En Avant !" à la municipale de 2020 à Saint-Martin-d'Hères Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Martin-d'Hères ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Lors de la première manche de ce scrutin, David Queiros (Parti communiste français) a pris l'ascendant sur ses concurrents en récoltant 2 820 voix (53,64%). Dans la position du principal opposant, Georges Oudjaoudi (Europe Ecologie-Les Verts) a capté 1 199 voix (22,80%). Philippe Charlot (Union du centre) a suivi, réunissant 799 bulletins (15,19%). Ce triomphe au premier tour de David Queiros a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Martin-d'Hères, cette dynamique pose les bases. Au vu de ce triomphe écrasant, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.