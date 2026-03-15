Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-d'Hères (38400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-d'Hères a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-d'Hères, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Hères [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David QUEIROS
David QUEIROS (30 élus) SMH EN AVANT ! 		4 310 51,07%
  • David QUEIROS
  • Michelle VEYRET
  • Jérôme RUBES
  • Leah ASSALI
  • Christophe BRESSON
  • Diana KDOUH
  • Brahim CHERAA
  • Latifa ABBASSI NECHBA
  • David BOUSQUET
  • Iseult BRENIER
  • Franck CLET
  • Nicole ALLOSIO
  • Kristof DOMENECH
  • Nathalie LUCI
  • Alain SEGURA
  • Elisabeth HERNANDEZ
  • Pierre GUIDI
  • Nathalie PUYGRENIER
  • Colin JARGOT
  • Mitra REZAÏ
  • Quentin GAILLARD
  • Razika ZITOUNI
  • Remy TRANCHANT
  • Aïcha BENLAHRACHE
  • Abdelhalim BENLAKHLEF
  • Karen DEBEAUNE
  • Serge BENITO
  • Frederique FERRANTE
  • Alexis ROYER
  • Claire FALLET
Alexandre LACROIX
Alexandre LACROIX (4 élus) Une ambition pour Saint-Martin-d'Hères ! 		1 770 20,97%
  • Alexandre LACROIX
  • Léa TONDEUR
  • Paul Emmanuel EYME
  • Karine MARCHICA
Paul SAOU
Paul SAOU (3 élus) CAPSMH 		1 194 14,15%
  • Paul SAOU
  • Marie Christine LAGHROUR
  • Philippe CHARLOT
Sigrid THOMAS
Sigrid THOMAS (2 élus) NOUVEL' HÈRES 		1 166 13,82%
  • Sigrid THOMAS
  • Loic HOUDANT
Participation au scrutin Saint-Martin-d'Hères
Taux de participation 45,51%
Taux d'abstention 54,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 8 619

Source : ministère de l’Intérieur

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