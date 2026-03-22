Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-d'Uriage (38410) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Uriage a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-d'Uriage, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Uriage [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Théodore BONNET-GAMARD (22 élus) AVEC COEUR ET BON SENS
|1 739
|52,14%
|
|Cécile CONRY (7 élus) Saint Martin d'Uriage, renforçons nos liens pour bâtir une commune solidaire et durable
|1 596
|47,86%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-d'Uriage
|Taux de participation
|69,16%
|Taux d'abstention
|30,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,50%
|Nombre de votants
|3 398
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Martin-d'Uriage - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cécile CONRY (Ballotage) Saint Martin d'Uriage, renforçons nos liens pour bâtir une commune solidaire et durable
|1 462
|44,78%
|Théodore BONNET-GAMARD (Ballotage) AVEC COEUR ET BON SENS
|1 364
|41,78%
|Florence BOULLEN MURIENNE (Ballotage) LISTE D UNION POUR SAINT MARTIN D URIAGE
|439
|13,45%
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-d'Uriage
|Taux de participation
|67,67%
|Taux d'abstention
|32,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|3 324
Election municipale 2026 à Saint-Martin-d'Uriage [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Martin-d'Uriage sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Martin-d'Uriage.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Martin-d'Uriage
18:39 - Comment Saint-Martin-d'Uriage a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
La situation politique de Saint-Martin-d'Uriage a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait un fief macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un terrain favorable aux idées de gauche. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de Saint-Martin-d'Uriage avaient en effet donné la victoire localement à l'équipe menée par Raphaël Glucksmann avec 23,74% des inscrits. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Saint-Martin-d'Uriage soutenaient en priorité Jérémie Iordanoff (Union de la gauche) avec 40,46% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Jérémie Iordanoff culminant à 72,31% des votes dans la commune.
15:57 - Un résultat sans suspense pour les municipales 2020 à Saint-Martin-d'Uriage
Se pencher sur les scores des dernières municipales à Saint-Martin-d'Uriage peut être éclairant. Lors de la première manche de ce scrutin, Gérald Giraud (Ecologiste) a pris la première place en rassemblant 1 125 suffrages (49,95%). Deuxième, Brigitte Dulong (Divers centre) a rassemblé 770 voix (34,19%). Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Gérald Giraud l'a finalement emporté avec 55,06% des bulletins, face à Brigitte Dulong avec 31,43% des votants et Mathieu Kuntz obtenant 13,49% des électeurs inscrits. La supériorité de la liste 'Engageons-nous pour demain' s'est amplifiée, conduisant à un succès écrasant et indiscutable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., gagnant -11 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe des challengers se doit par tous les moyens d'unir plus largement ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le schéma gagnant.
13:58 - Qui est encore en lice à Saint-Martin-d'Uriage pour la finale de la municipale ?
Selon la liste des candidats au second tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la confrontation a donc une suite ce dimanche, avec la liste de Théodore Bonnet-Gamard (LDIV) et la liste de Cécile Conry (LECO). À noter que Florence Boullen Murienne, qui pouvait concourir grâce à son score du premier tour, n'est pas de la partie. L'horaire de fermeture des 5 bureaux de vote de Saint-Martin-d'Uriage a été fixé à 18 heures.
11:59 - Résultat serré entre Cécile Conry et Théodore Bonnet-Gamard
Les élections municipales 2026 à Saint-Martin-d'Uriage ont vu Cécile Conry (Ecologiste) arriver en tête il y a une semaine avec 44,78 % des suffrages exprimés. À sa suite, Théodore Bonnet-Gamard a pris la position de dauphin avec 41,78 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Florence Boullen Murienne, étiquetée Divers centre, s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Saint-Martin-d'Uriage, le rendez-vous électoral a mobilisé 67,67 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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