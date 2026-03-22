Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-d'Uriage (38410) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Uriage a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-d'Uriage, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Uriage [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Théodore BONNET-GAMARD
Théodore BONNET-GAMARD (22 élus) AVEC COEUR ET BON SENS 		1 739 52,14%
  • Théodore BONNET-GAMARD
  • Chloé PICARD
  • Gregoire HELDERMAN
  • Marieke BUNTINX
  • Christophe PRUNET
  • Lilas MENUEL
  • Vincent MACHET
  • Francoise LUMINAIS
  • Ludovic DANIEL
  • Julia TETU
  • Sebastien DELHOMME
  • Solene PEREZ
  • Laurent CADENE
  • Christelle VINCENT
  • Sebastien DAMPNE
  • Tiphaine GÉNON
  • Emmanuel PICARD
  • Anne-Laure CROSET
  • Valentin MOULIN
  • Laura COQUET
  • Louis VAUDET
  • Stéfane BALAS
Cécile CONRY
Cécile CONRY (7 élus) Saint Martin d'Uriage, renforçons nos liens pour bâtir une commune solidaire et durable 		1 596 47,86%
  • Cécile CONRY
  • Hubert JEANSON
  • Gaëlle BERGER
  • Jérôme LESAINT
  • Estelle GIGNOUX
  • Jean-Charles CONGARD
  • Flavie REBOTIER
Participation au scrutin Saint-Martin-d'Uriage
Taux de participation 69,16%
Taux d'abstention 30,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Nombre de votants 3 398

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Isère ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Isère. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Martin-d'Uriage - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile CONRY
Cécile CONRY (Ballotage) Saint Martin d'Uriage, renforçons nos liens pour bâtir une commune solidaire et durable 		1 462 44,78%
Théodore BONNET-GAMARD
Théodore BONNET-GAMARD (Ballotage) AVEC COEUR ET BON SENS 		1 364 41,78%
Florence BOULLEN MURIENNE
Florence BOULLEN MURIENNE (Ballotage) LISTE D UNION POUR SAINT MARTIN D URIAGE 		439 13,45%
Participation au scrutin Saint-Martin-d'Uriage
Taux de participation 67,67%
Taux d'abstention 32,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 3 324

Villes voisines de Saint-Martin-d'Uriage

En savoir plus sur Saint-Martin-d'Uriage