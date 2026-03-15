Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-d'Uriage (38410) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-d'Uriage a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-d'Uriage, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-d'Uriage [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile CONRY
Cécile CONRY Saint Martin d'Uriage, renforçons nos liens pour bâtir une commune solidaire et durable 		1 462 44,78%
Théodore BONNET-GAMARD
Théodore BONNET-GAMARD AVEC COEUR ET BON SENS 		1 364 41,78%
Florence BOULLEN MURIENNE
Florence BOULLEN MURIENNE LISTE D UNION POUR SAINT MARTIN D URIAGE 		439 13,45%
Participation au scrutin Saint-Martin-d'Uriage
Taux de participation 67,67%
Taux d'abstention 32,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 3 324

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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