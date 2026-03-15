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19:18 - Les enjeux locaux de Saint-Martin-d'Uriage : tour d'horizon démographique En pleine campagne électorale municipale, Saint-Martin-d'Uriage se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 43,07% de cadres pour 5 512 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. L'existence de 584 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (81,26%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 191 résidents étrangers, Saint-Martin-d'Uriage se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 4 072 € par mois, la ville aspire à plus de prospérité. À Saint-Martin-d'Uriage, les problématiques locales se joignent aux objectifs français.

17:57 - Les votants de Saint-Martin-d'Uriage toujours plus tentés par le RN Le mouvement lepéniste restait loin du match lors des élections locales à Saint-Martin-d'Uriage il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 11,52% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 23,05% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 9,60% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Saint-Martin-d'Uriage comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 15,48% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 19,43% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 27,69% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 48,40 % d'abstention à Saint-Martin-d'Uriage Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 2 310 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Saint-Martin-d'Uriage, ce qui donnait un taux de participation de 51,60 % (un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux), l'épidémie de Covid ayant lourdement pesé sur le vote. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant réuni 84,64 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). La mobilisation atteignait de son côté 65,79 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 79,46 %, contre seulement 57,99 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville s'affiche donc plutôt comme une zone relativement attachée au vote. En ce jour d'élection municipale à Saint-Martin-d'Uriage, cette réalité sera quoi qu'il en soit scrutée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Martin-d'Uriage Lors des dernières élections européennes, le podium à Saint-Martin-d'Uriage s'était dessiné autour de la liste menée par Raphaël Glucksmann (23,74%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,94%) et Jordan Bardella (15,48%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Jérémie Iordanoff (Union de la gauche) en tête du peloton avec 40,46% au premier tour, devant Jean-Charles Colas-Roy (Majorité présidentielle) avec 29,37%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jérémie Iordanoff culminant à 72,31% des voix dans la commune. Le paysage politique de Saint-Martin-d'Uriage a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un secteur acquis au macronisme, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un terrain favorable aux idées de gauche.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Saint-Martin-d'Uriage s'était fortement dirigée vers la majorité présidentielle La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Martin-d'Uriage tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 34,85% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 21,14%. Le duel final se soldait finalement par un score de 76,95% pour Emmanuel Macron, contre 23,05% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Martin-d'Uriage accordaient leurs suffrages à Florence Jay (Ensemble !) avec 38,67% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Florence Jay virant de nouveau en tête avec 53,24% des voix.

12:58 - Tout savoir sur les impôts locaux à Saint-Martin-d'Uriage Pour ce qui est de la fiscalité à Saint-Martin-d'Uriage, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 551 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 109 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 40,42 % en 2024 (contre environ 20,05 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 174 700 euros en 2024. Un montant loin des quelque 1,42393 million d'euros (1 423 930 € très exactement) engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 10,35 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Saint-Martin-d'Uriage Dans la ville de Saint-Martin-d'Uriage, les forces politiques en présence sont encore à ce jour marquées par le résultat du dernier scrutin municipal. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Gérald Giraud (Ecologiste) a dominé les débats avec 49,95% des voix. En deuxième position, Brigitte Dulong (Divers centre) a capté 34,19% des bulletins valides. Ce décalage particulier donnait suite à un avantage incontestable au terme du premier tour. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Gérald Giraud l'a finalement emporté avec 55,06% des bulletins, face à Brigitte Dulong rassemblant 31,43% des électeurs et Mathieu Kuntz avec 273 électeurs inscrits (13,49%). L'avance de départ s'est vérifiée et encore renforcée, aboutissant à une victoire écrasante et incontestable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., ajoutant -11 voix supplémentaires entre les deux tours.