Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-Crau : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-Crau

Tête de listeListe
Séverine Dellanegra
Séverine Dellanegra Liste divers centre
Saint-Martin avant tout
  • Séverine Dellanegra
  • Julien Besancon
  • Céline Chiousse
  • Geoffroy Morra
  • Christiane Salle
  • Mickael Demarque
  • Isabelle Charnoz
  • Frédéric Imbert
  • Anne-Claire Oriol
  • Robert Isnard
  • Anne Beaumont
  • Jorris Liozon
  • Aléxia Herve
  • Fabien Ripoll
  • Joëlle Paulin
  • Armand Lafuente
  • Sandrine Priego
  • Didier Humbert
  • Cathy Balbis
  • Yves Caminade
  • Stéphanie Ramella-Bagneri
  • Thierry Toulouse
  • Isabelle Hainy
  • Jean-Michel Laporte
  • Patricia Enderle
  • Patrice Invernon
  • Stéphanie Magnier
  • André Meiffre
  • Nadia Azargui
  • Abdeslam Koudiat
  • Evelyne Sanchez
  • Samir Benouahab
  • Véronique Pradeilles
  • Bernard Geilhausen
  • Liliane de Caris
Tania Teixier
Tania Teixier Liste divers centre
SAINT MARTIN NOTRE FIERTE
  • Tania Teixier
  • Christophe Perret
  • Annie Guigue
  • Thierry Sancho
  • Marlène Candela
  • Claudy Jarry
  • Magalie Rossi
  • Jean-Jacques Cozzolino
  • Malika Aidane
  • Max Parpillon
  • Mallory Hoffer
  • Stéphane Lieugaud
  • Wendy Beddou
  • Patrick Zimbardo
  • Vanessa Ritty
  • Fabrice Marec
  • Caroline Rouchon
  • Jean-Yves de Moro
  • Audrey Oratowska
  • Anthony Chauvet
  • Marlene Delacherie
  • Jean-Pierre Minelli
  • Malika Kharta
  • Nicolas Vialle
  • Amandine Do
  • Philippe Mathieu
  • Cecile Hoang Van
  • Patrick d'Aniello
  • Florence Cret
  • Frederic Borel
  • Laurence Marcot
  • Frederic Estienne
  • Vanessa Fraquet
  • Michel Guillaume

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Teixier
Dominique Teixier (26 élus) Ensemble a saint martin pour les enjeux de demain 		2 946 58,32%
  • Dominique Teixier
  • Marie-Rose Lexcellent
  • Rémy Jacquot
  • Annie Guigue
  • Hervé Mistral
  • Corine Bouya
  • Christian Berton
  • Jeanine Farenq
  • Henri Niederoest
  • Martine Amselem
  • Christophe Laufray
  • Marie-Amélie Barthelemy
  • André Manelli
  • Isabelle Ginouves
  • Raphaël Megalizzi
  • Marie-Claude Tanie
  • Davy Nigues
  • Anne-Claire Oriol
  • Dominique Ghione
  • Myriam Cellarier
  • Guillaume Thomsen
  • Geneviève Vallauri
  • Sofiane Boualem
  • Marion Guibert-Estienne
  • Daniel Vasseur
  • Christine Gilles
Guy Bono
Guy Bono (7 élus) Saint martin avec force et passion 		2 105 41,67%
  • Guy Bono
  • Severine Dellanegra
  • Andre Cargnino
  • Celine Chiousse
  • Robert Isnard
  • Françoise Michel
  • Jerome Santilli
Participation au scrutin Saint-Martin-de-Crau
Taux de participation 51,41%
Taux d'abstention 48,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 295

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Vulpian
Claude Vulpian (26 élus) Fiers d'etre saint martinois ensemble, gagnons le défi de notre avenir 		3 658 54,69%
  • Claude Vulpian
  • Marie-Rose Lexcellent
  • Dominique Teixier
  • Mireille Henry
  • Pierre Doumenc
  • Christine Gilles
  • Christian Berton
  • Corine Bouya
  • Henri Niederoest
  • Martine Amselem
  • Georges Bernot
  • Myriam Cellarier
  • Daniel Petitjean
  • Marie-Amelie Barthelemy
  • Christian Niox
  • Nathalie De Chazeron-Felici
  • Rémy Jacquot
  • Anne-Claire Oriol
  • Michel Tosi
  • Annie Guigue
  • André Manelli
  • Angélique Moucadel-Ambrosio
  • Christophe Laufray
  • Mounia Arrouche-Clerc
  • Daniel Vasseur
  • Marion Guibert-Estienne
Guy Bono
Guy Bono (4 élus) Unis pour l'avenir des saint-martinois 		1 773 26,51%
  • Guy Bono
  • Françoise Michel
  • Jérôme Santilli
  • Andrée Cuccia
André Cargnino
André Cargnino (3 élus) Plus belle ma ville 		1 257 18,79%
  • André Cargnino
  • Corine Schmitt
  • Philippe Ferriere
Participation au scrutin Saint-Martin-de-Crau
Taux de participation 75,47%
Taux d'abstention 24,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,74%
Nombre de votants 6 948

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