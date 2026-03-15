Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-Crau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-Crau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Martin-de-Crau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Martin-de-Crau.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Martin-de-Crau
13:46 - Une fiscalité stable à Saint-Martin-de-Crau qui aura un impact sur l'issue du scrutin
Si l'on regarde de près la fiscalité de Saint-Martin-de-Crau, la taxe d'habitation a affiché un taux à 18,77 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 168 330 €. Une recette bien loin des 3 720 180 € perçus en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Saint-Martin-de-Crau est passé à près de 41,41 % en 2024 (contre 24,36 % en 2020). Un taux à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, estimée à environ 40 %, en hausse de 1,2 point ces quatre dernières années. Une augmentation généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Martin-de-Crau a représenté 1 447 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 361 € relevés en 2020.
11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Saint-Martin-de-Crau
À l'occasion des municipales il y a 6 ans à Saint-Martin-de-Crau, les résultats ont offert un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin, Dominique Teixier (Divers gauche) a surclassé ses rivaux en rassemblant 58,32% des soutiens. Derrière, Guy Bono (Divers gauche) a obtenu 41,67% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Martin-de-Crau, cet équilibre a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Les forces d'opposition devront déplacer des montagnes ce dimanche afin de remettre en cause cette mainmise, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Saint-Martin-de-Crau
Le premier tour des municipales 2026 se tient ce dimanche à Saint-Martin-de-Crau. Ce scrutin doit permettre d'élire les maires des 35 000 communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du coronavirus. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Saint-Martin-de-Crau. Les 10 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Martin-de-Crau sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de prendre une décision. Pour obtenir les résultats du premier tour des élections à Saint-Martin-de-Crau dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-Crau
|Tête de listeListe
|
Séverine Dellanegra
Liste divers centre
Saint-Martin avant tout
|
|
Tania Teixier
Liste divers centre
SAINT MARTIN NOTRE FIERTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Teixier (26 élus) Ensemble a saint martin pour les enjeux de demain
|2 946
|58,32%
|
|Guy Bono (7 élus) Saint martin avec force et passion
|2 105
|41,67%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-de-Crau
|Taux de participation
|51,41%
|Taux d'abstention
|48,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 295
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Vulpian (26 élus) Fiers d'etre saint martinois ensemble, gagnons le défi de notre avenir
|3 658
|54,69%
|
|Guy Bono (4 élus) Unis pour l'avenir des saint-martinois
|1 773
|26,51%
|
|André Cargnino (3 élus) Plus belle ma ville
|1 257
|18,79%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-de-Crau
|Taux de participation
|75,47%
|Taux d'abstention
|24,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,74%
|Nombre de votants
|6 948
Villes voisines de Saint-Martin-de-Crau
- Saint-Martin-de-Crau (13310)
- Ecole primaire à Saint-Martin-de-Crau
- Maternités à Saint-Martin-de-Crau
- Crèches et garderies à Saint-Martin-de-Crau
- Classement des collèges à Saint-Martin-de-Crau
- Salaires à Saint-Martin-de-Crau
- Impôts à Saint-Martin-de-Crau
- Dette et budget de Saint-Martin-de-Crau
- Climat et historique météo de Saint-Martin-de-Crau
- Accidents à Saint-Martin-de-Crau
- Délinquance à Saint-Martin-de-Crau
- Inondations à Saint-Martin-de-Crau
- Nombre de médecins à Saint-Martin-de-Crau
- Pollution à Saint-Martin-de-Crau
- Entreprises à Saint-Martin-de-Crau
- Prix immobilier à Saint-Martin-de-Crau