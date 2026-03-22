Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-de-Gurson (24610) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-Gurson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-de-Gurson, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-Gurson [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc GRANDY (12 élus) CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE
|229
|51,12%
|
|Thierry FONTAINE (3 élus) UN REGARD NEUF SUR L'AVENIR
|219
|48,88%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-de-Gurson
|Taux de participation
|87,43%
|Taux d'abstention
|12,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Nombre de votants
|459
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Martin-de-Gurson - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc GRANDY (Ballotage) CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE
|206
|48,36%
|Thierry FONTAINE (Ballotage) UN REGARD NEUF POUR UN VILLAGE QUI MERITE DIALOGUE ET ATTENTION
|126
|29,58%
|Jean-Paul MARTIN (Ballotage) AVENIR SAINT-MARTINOIS
|94
|22,07%
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-de-Gurson
|Taux de participation
|82,29%
|Taux d'abstention
|17,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|432
Election municipale 2026 à Saint-Martin-de-Gurson [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Martin-de-Gurson sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Martin-de-Gurson.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Martin-de-Gurson
18:33 - Saint-Martin-de-Gurson : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Lors des élections européennes, le podium à Saint-Martin-de-Gurson s'était dessiné autour de Jordan Bardella (49,83%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,31%) et la liste 'La France fière' de Marion Maréchal (7,85%). Les législatives à Saint-Martin-de-Gurson provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Serge Muller (Rassemblement National) en tête du peloton avec 57,18% au premier tour, devant Christophe Cathus (Union de la gauche) avec 25,51%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Serge Muller culminant à 64,39% des votes dans la commune. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc confirmé que Saint-Martin-de-Gurson s'affirmait alors toujours comme une terre souverainiste voire nationaliste.
15:57 - Le bilan des dernières élections à Saint-Martin-de-Gurson
Les jeux de pouvoir politiques locaux sont plus que jamais marqués par le résultat des dernières élections à Saint-Martin-de-Gurson. Précisons qu'à l'époque, cette élection s'est déroulée avec des candidatures à titre individuel et non de listes, donnant aux votants la possibilité de sélectionner plusieurs conseillers. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de ce premier tour, Nelly Treuillard Martaux a recueilli le plus de bulletins avec 61,67% des voix, devant Aurélie Garcia-Bernard qui a rassemblé 61,38% des votes. Virginie Marie-Céline Biaujaud complétait le trio de tête, avec 212 suffrages (61,09%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Saint-Martin-de-Gurson, cette dynamique très particulière sera une fois encore suivie avec intérêt. Dans tout l'Hexagone, le mode de scrutin spécifique avec candidatures individuelles appartient cependant au passé.
13:58 - Le 2e tour de la municipale à Saint-Martin-de-Gurson doit départager 2 listes
Le scrutin continue donc ce dimanche, avec Thierry Fontaine avec la liste "Un Regard Neuf Sur L'avenir" et Marc Grandy, à la tête de "Continuons D'agir Ensemble", d'après les listes des candidats pour le second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Rappelons que Jean-Paul Martin, qui pouvait concourir grâce à son score du premier tour, est absent. L'horaire de fermeture du bureau de vote de Saint-Martin-de-Gurson a été fixé à 18 heures.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Saint-Martin-de-Gurson pour ce 2e tour de l'élection municipale ?
Pour le premier tour des élections municipales à Saint-Martin-de-Gurson, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a mobilisé 82,29 % des électeurs dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Marc Grandy qui a pris la pole position en s'adjugeant 48,36 % des votes. Ensuite, Thierry Fontaine est arrivé en deuxième position avec 29,58 %. Un écart conséquent a séparé les deux candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Paul Martin pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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