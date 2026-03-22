Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-de-Gurson (24610) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-Gurson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-de-Gurson, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-Gurson [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc GRANDY
Marc GRANDY (12 élus) CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE 		229 51,12%
  • Marc GRANDY
  • Nelly MARTAUX
  • Didier BONNEAU
  • Célia Marie-Ange CAFFARELLI
  • Yves JACQUELIN
  • Livia ACHOUR LAROUSSARIE
  • Alain CARRIERE
  • Rachel Stéphanie HIMPE
  • Nicolas DOREMUS
  • Jennifer MAZEAU
  • Francis VILLOT
  • Anaïs TURAM-ULIEN
Thierry FONTAINE
Thierry FONTAINE (3 élus) UN REGARD NEUF SUR L'AVENIR 		219 48,88%
  • Thierry FONTAINE
  • Catherine LHÉRAUD-QUENTIN
  • Bruno BIANCHINI
Participation au scrutin Saint-Martin-de-Gurson
Taux de participation 87,43%
Taux d'abstention 12,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 459

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Martin-de-Gurson - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc GRANDY
Marc GRANDY (Ballotage) CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE 		206 48,36%
Thierry FONTAINE
Thierry FONTAINE (Ballotage) UN REGARD NEUF POUR UN VILLAGE QUI MERITE DIALOGUE ET ATTENTION 		126 29,58%
Jean-Paul MARTIN
Jean-Paul MARTIN (Ballotage) AVENIR SAINT-MARTINOIS 		94 22,07%
Participation au scrutin Saint-Martin-de-Gurson
Taux de participation 82,29%
Taux d'abstention 17,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 432

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