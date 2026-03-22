Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-de-la-Mer (21210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-la-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-de-la-Mer, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-la-Mer [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Andrée COQUILLE (8 élus) A vos côtés pour Saint Martin de la Mer
|82
|43,62%
|
|Denis NÉAULT (2 élus) SAINT MARTIN AU COEUR DU 21ème SIECLE
|66
|35,11%
|
|Fabrice ARMAND (1 élu) NOUVELLE GENERATION A SAINT-MARTIN-DE-LA-MER
|40
|21,28%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-de-la-Mer
|Taux de participation
|80,41%
|Taux d'abstention
|19,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,54%
|Nombre de votants
|197
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Martin-de-la-Mer - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Andrée COQUILLE (Ballotage) A vos côtés pour Saint Martin de la Mer
|71
|39,23%
|Denis NÉAULT (Ballotage) SAINT MARTIN AU COEUR DU 21ème SIECLE
|61
|33,70%
|Fabrice ARMAND (Ballotage) NOUVELLE GENERATION A SAINT-MARTIN-DE-LA-MER
|49
|27,07%
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-de-la-Mer
|Taux de participation
|78,78%
|Taux d'abstention
|21,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,59%
|Nombre de votants
|193
Election municipale 2026 à Saint-Martin-de-la-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Martin-de-la-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Martin-de-la-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Martin-de-la-Mer
18:33 - Les surprises de l'année de la dissolution à Saint-Martin-de-la-Mer
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux de la présidentielle et des législatives deux années plus tôt. Les élections européennes 2024 à Saint-Martin-de-la-Mer avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (40,00%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 14,17% des suffrages. René Lioret (Rassemblement National) avait ensuite enlevé le premier tour des élections législatives à Saint-Martin-de-la-Mer après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 54,49%. Jérôme Flache (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 22,44%. Le second round n'a pas changé grand chose, René Lioret culminant à 61,39% des suffrages exprimés sur place.
15:57 - Le bilan des dernières municipales à Saint-Martin-de-la-Mer
Qui avait remporté les municipales en 2020 à Saint-Martin-de-la-Mer ? Dans la cité, le scrutin s'est opéré par candidatures individuelles à l'époque, en l'absence de liste, donnant ainsi aux électeurs la liberté de choisir plusieurs candidats. 2 candidats ont été élus dès le premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Michel Collenot a réuni le plus de bulletins avec 54,50% des soutiens, devant Fabien Larbouillat qui a recueilli 105 bulletins valides (52,50%). Le trio de tête a été complété par Agnès Lecot, avec 50,00% des suffrages. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 21 participants. A ce deuxième tour, Sandrine Lubrez a terminé en tête avec 51,30% des votes, devançant Christophe Francis Rose rassemblant 50,26% des votants et Denis Néault réunissant 95 voix (49,73%). L'écart est demeuré minime jusqu'à la fin. Pour le scrutin de 2026 à Saint-Martin-de-la-Mer, ces équilibres individuels très spécifiques aux petites communes vont encore compter. Le système électoral spécifique sans liste appartient cependant au passé.
13:58 - À Saint-Martin-de-la-Mer, Denis Néault, Fabrice Armand et Marie-Andrée Coquille s'affrontent ce dimanche
Comme le montrent les candidatures officielles au second tour communiquées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le verdict se joue donc ce dimanche entre la liste "Saint Martin Au Coeur Du 21Ème Siecle" emmenée par Denis Néault, Fabrice Armand et sa liste "Nouvelle Generation A Saint-Martin-De-La-Mer" et Marie-Andrée Coquille avec la liste "A Vos Côtés Pour Saint Martin De La Mer". L'heure de fermeture du bureau de vote de Saint-Martin-de-la-Mer a été définie à 18 heures.
11:59 - Marie-Andrée Coquille, Denis Néault et Fabrice Armand forment le trio de tête à Saint-Martin-de-la-Mer
A l'ouverture de l'élection municipale à Saint-Martin-de-la-Mer, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a vu 78,78 % des inscrits se déplacer sur place. Pour ce premier tour, c'est Marie-Andrée Coquille qui a pris une longueur d'avance en récoltant 39,23 % des votes. Derrière, Denis Néault a obtenu la seconde place avec 33,70 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, avec 27,07 %, Fabrice Armand s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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