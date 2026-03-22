Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-de-la-Mer (21210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-la-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-de-la-Mer, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-la-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Andrée COQUILLE
Marie-Andrée COQUILLE (8 élus) A vos côtés pour Saint Martin de la Mer 		82 43,62%
  • Marie-Andrée COQUILLE
  • Jean-Pierre CAVORY
  • Marie-Laure THIBAULT
  • Pascal ABERNOT
  • Isabelle GLAIN
  • Jean-Luc RUMMLER
  • Alixia FERRAMENTA
  • Laurent MULHEIM
Denis NÉAULT
Denis NÉAULT (2 élus) SAINT MARTIN AU COEUR DU 21ème SIECLE 		66 35,11%
  • Denis NÉAULT
  • Agnès LECOT
Fabrice ARMAND
Fabrice ARMAND (1 élu) NOUVELLE GENERATION A SAINT-MARTIN-DE-LA-MER 		40 21,28%
  • Fabrice ARMAND
Participation au scrutin Saint-Martin-de-la-Mer
Taux de participation 80,41%
Taux d'abstention 19,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Nombre de votants 197

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Saint-Martin-de-la-Mer - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Andrée COQUILLE
Marie-Andrée COQUILLE (Ballotage) A vos côtés pour Saint Martin de la Mer 		71 39,23%
Denis NÉAULT
Denis NÉAULT (Ballotage) SAINT MARTIN AU COEUR DU 21ème SIECLE 		61 33,70%
Fabrice ARMAND
Fabrice ARMAND (Ballotage) NOUVELLE GENERATION A SAINT-MARTIN-DE-LA-MER 		49 27,07%
Participation au scrutin Saint-Martin-de-la-Mer
Taux de participation 78,78%
Taux d'abstention 21,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,59%
Nombre de votants 193

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