Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-de-Londres (34380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-de-Londres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-de-Londres, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-Londres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard BRUNEL
Gérard BRUNEL (19 élus) NOTRE ENERGIE POUR SAINT MARTIN DE LONDRES 		809 65,51%
  • Gérard BRUNEL
  • Corinne COBOS
  • Christophe LACROIX
  • Dominique POUDEVIGNE
  • Luc MAUREL
  • Séverine LEBAS
  • Bernard MAZEL
  • Sandrine BANAL
  • Guy GINER LACROIX
  • Bénédicte PIVOT
  • Christophe CUFFY
  • Séverine DUPIN
  • Michel GUICHE
  • Aurélie TIBAUT
  • Benoît JOUANDON
  • Marianne ALBERTINI
  • Jean-Pierre CAMPANA
  • Audrey PEYRE
  • Denis REYNARD
Emeline SEBERT
Emeline SEBERT (4 élus) SAINT MARTIN EN COMMUN 		426 34,49%
  • Emeline SEBERT
  • Nicolas DEVAUX
  • Théa OSORIO
  • Achille CLAEYS
Participation au scrutin Saint-Martin-de-Londres
Taux de participation 59,50%
Taux d'abstention 40,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Nombre de votants 1 306

Source : ministère de l’Intérieur

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