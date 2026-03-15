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19:17 - Analyse démographique et économique des municipales à Saint-Martin-de-Londres Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Martin-de-Londres, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 25,06% de cadres pour 2 728 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 296 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 534 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (16,65%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,13% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 831 euros par an, la ville ambitionne un avenir prospère. Saint-Martin-de-Londres incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

17:57 - Le RN à Saint-Martin-de-Londres : quel résultat aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national était absent pour la dernière bataille municipale à Saint-Martin-de-Londres en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 23,49% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,09% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 21,18% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme réunissait 47,17% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 32,96% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,44% pour le parti à la flamme. Il finira avec 46,23% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Saint-Martin-de-Londres aux municipales ? Aux municipales de 2020, la participation à Saint-Martin-de-Londres était allée jusqu'à 54,70 % au premier tour, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, beaucoup d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de la pandémie du Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 78,60 %. Naturellement, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère riche d'enseignements. L'affluence pour les législatives, établie de son côté à 52,07 % en 2022, a fortement évolué pour culminer à 75,06 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 60,14 %. L'observation de cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Saint-Martin-de-Londres comme une zone soucieuse de voter. Dans le cadre de la municipale 2026 à Saint-Martin-de-Londres, ce paramètre jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Saint-Martin-de-Londres ? Les Européennes du printemps 2024 à Saint-Martin-de-Londres avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (32,96%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 16,88% des voix. Manon Bouquin (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des législatives à Saint-Martin-de-Londres après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 37,44%. Sébastien Rome (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 34,18%. Au second tour, c'est en revanche Sébastien Rome (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 53,77% des suffrages exprimés. Le paysage politique de Saint-Martin-de-Londres a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un territoire très à gauche, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - À Saint-Martin-de-Londres, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour la gauche L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Martin-de-Londres se positionne comme une ville acquise aux forces de gauche. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Martin-de-Londres plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 25,28% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 23,98%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Martin-de-Londres, les électeurs accordaient 57,91% pour Emmanuel Macron, contre 42,09% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Saint-Martin-de-Londres portaient leur choix sur Sébastien Rome (Nupes) avec 32,84% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,83%.

12:58 - Saint-Martin-de-Londres : les impôts s'invitent dans la campagne À Saint-Martin-de-Londres, pour ce qui est des contributions locales, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 1 099 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 928 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à environ 43,58 % en 2024 (contre 22,13 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 63 300 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 684 440 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 16,06 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. Parallèlement, la taxe sur le foncier non bâti a été gelée à 73,49 % en 2024, tout comme en 2020, étant donné que la moyenne nationale se situe autour de 40 à 50 %. S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), le taux voté s'est maintenu à 11,15 % en 2024, comme au début du mandat contre à peine moins de 10% sur le territoire français.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Saint-Martin-de-Londres Les équilibres politiques locaux actuels demeurent, encore, façonnés par le résultat du dernier scrutin municipal à Saint-Martin-de-Londres. Lors de la première manche électorale à l'époque, Gérard Brunel a distancé ses adversaires en récoltant 37,44% des soutiens. En deuxième position, Michel Arjo a obtenu 32,63% des suffrages. Etienne Hayem suivait, obtenant 330 suffrages (29,91%). Avec une marge aussi ténue, la configuration du second tour s'annonçait incertaine. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Gérard Brunel l'a finalement emporté avec 40,83% des votes, face à Michel Arjo rassemblant 378 électeurs (32,98%) et Etienne Hayem obtenant 26,17% des votes. En revanche, cette seconde manche a débouché sur une large avance et un succès sans appel. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., engrangeant 55 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Martin-de-Londres, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser.