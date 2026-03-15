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19:16 - Saint-Martin-de-May aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Saint-Martin-de-May, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 2 017 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 97 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 124 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une automobile (89,31%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 34,70% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 7,06%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 315 €/mois. Saint-Martin-de-May incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - Saint-Martin-de-May : des élections marquées par le vote RN Le parti nationaliste était absent au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Martin-de-May il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 28,11% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 44,45% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 23,15% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Martin-de-May comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,33% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 36,18% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 41,17% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Saint-Martin-de-May plutôt mobilisée lors des élections En ce jour de municipales à Saint-Martin-de-May, la mobilisation sera très observée. La participation s'élevait à 49,29 % pour le premier tour des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'événement se tenait dans un contexte de pandémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 1 200 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 74,95 % de participation. Bien que ces scrutins nationaux soient de nature distincte par rapport aux scrutins locaux, les législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 47,15 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 67,04 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait mobilisé 49,63 % des électeurs locaux. Zoomer sur ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Saint-Martin-de-May comme une ville relativement attachée au vote.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Saint-Martin-de-May a-t-elle voté ? La situation politique de Saint-Martin-de-May a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Saint-Martin-de-May avaient en effet donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 33,33% des bulletins. Nicolas Calbrix (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Saint-Martin-de-May après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 36,18%. Noé Gauchard (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 27,45%. C'est finalement Elisabeth Borne (Majorité présidentielle) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 58,83% des suffrages exprimés.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Saint-Martin-de-May lors de la dernière présidentielle ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Martin-de-May tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,11% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 27,85%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,55% pour Emmanuel Macron, contre 44,45% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Saint-Martin-de-May portaient leur choix sur Elisabeth Borne (Ensemble !) avec 29,34% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Noé Gauchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,40% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Les premières élections à Saint-Martin-de-May depuis la réforme fiscale Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Saint-Martin-de-May, la taxe d'habitation a affiché un taux à 22,75 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 6 540 € la même année, marquant une forte baisse face aux 297 620 € perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saint-Martin-de-May atteint désormais près de 51,58 % en 2024 (contre 29,48 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne en France atteint près de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Martin-de-May a représenté 578 euros en 2024 (contre 565 € en 2020).

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Saint-Martin-de-May La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Saint-Martin-de-May est particulièrement éclairante. À l'issue du premier passage aux urnes, Laurent Pagny a pris la première place en totalisant 278 soutiens (36,91%). En deuxième position, Jean-Luc Mottais a capté 252 bulletins valides (33,46%). Le faible gap en tête du peloton semblait annoncer un 2e tour très flou. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Jean-Luc Mottais l'a finalement emporté avec 471 suffrages (59,09%), face à Laurent Pagny qui a obtenu 40,90% des électeurs inscrits. Confirmant les hésitations du premier tour, l'élection a débouché sur un véritable retournement de situation., gagnant 193 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Saint-Martin-de-May, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps.