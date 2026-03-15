Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-de-May (14320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-de-May a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-de-May, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-May [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc MOTTAIS (23 élus) LA FORCE DE L'UNION
|1 260
|57,75%
|
|Sylvie DUMONT (6 élus) LES HABITANTS AU COEUR DES DECISIONS
|922
|42,25%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-de-May
|Taux de participation
|60,91%
|Taux d'abstention
|39,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Nombre de votants
|2 256
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Martin-de-May [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Martin-de-May en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Martin-de-May
19:16 - Saint-Martin-de-May aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux
Quel portrait faire de Saint-Martin-de-May, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 2 017 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 97 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 124 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une automobile (89,31%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 34,70% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 7,06%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 315 €/mois. Saint-Martin-de-May incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.
17:57 - Saint-Martin-de-May : des élections marquées par le vote RN
Le parti nationaliste était absent au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Martin-de-May il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 28,11% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 44,45% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 23,15% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Martin-de-May comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,33% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 36,18% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 41,17% lors du vote définitif.
16:58 - La commune de Saint-Martin-de-May plutôt mobilisée lors des élections
En ce jour de municipales à Saint-Martin-de-May, la mobilisation sera très observée. La participation s'élevait à 49,29 % pour le premier tour des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'événement se tenait dans un contexte de pandémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 1 200 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 74,95 % de participation. Bien que ces scrutins nationaux soient de nature distincte par rapport aux scrutins locaux, les législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 47,15 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 67,04 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait mobilisé 49,63 % des électeurs locaux. Zoomer sur ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Saint-Martin-de-May comme une ville relativement attachée au vote.
15:59 - En marge de la dissolution, comment Saint-Martin-de-May a-t-elle voté ?
La situation politique de Saint-Martin-de-May a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Saint-Martin-de-May avaient en effet donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 33,33% des bulletins. Nicolas Calbrix (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Saint-Martin-de-May après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 36,18%. Noé Gauchard (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 27,45%. C'est finalement Elisabeth Borne (Majorité présidentielle) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 58,83% des suffrages exprimés.
14:57 - Quels furent les résultats locaux de Saint-Martin-de-May lors de la dernière présidentielle ?
En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Martin-de-May tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,11% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 27,85%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,55% pour Emmanuel Macron, contre 44,45% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Saint-Martin-de-May portaient leur choix sur Elisabeth Borne (Ensemble !) avec 29,34% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Noé Gauchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,40% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.
12:58 - Les premières élections à Saint-Martin-de-May depuis la réforme fiscale
Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Saint-Martin-de-May, la taxe d'habitation a affiché un taux à 22,75 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 6 540 € la même année, marquant une forte baisse face aux 297 620 € perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saint-Martin-de-May atteint désormais près de 51,58 % en 2024 (contre 29,48 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne en France atteint près de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Martin-de-May a représenté 578 euros en 2024 (contre 565 € en 2020).
11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Saint-Martin-de-May
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Saint-Martin-de-May est particulièrement éclairante. À l'issue du premier passage aux urnes, Laurent Pagny a pris la première place en totalisant 278 soutiens (36,91%). En deuxième position, Jean-Luc Mottais a capté 252 bulletins valides (33,46%). Le faible gap en tête du peloton semblait annoncer un 2e tour très flou. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Jean-Luc Mottais l'a finalement emporté avec 471 suffrages (59,09%), face à Laurent Pagny qui a obtenu 40,90% des électeurs inscrits. Confirmant les hésitations du premier tour, l'élection a débouché sur un véritable retournement de situation., gagnant 193 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Saint-Martin-de-May, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Martin-de-May ?
Le premier tour des élections municipales 2026 se tient ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin va permettre d'élire les maires de toutes les communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats à Saint-Martin-de-May. Il convient de souligner que les 2 bureaux de vote de la localité de Saint-Martin-de-May fermeront à 18 heures. Pour connaître les résultats à Saint-Martin-de-May, rendez vous sur cette page dès 20h.
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