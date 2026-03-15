Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-de-May (14320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-de-May a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-de-May, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-May [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc MOTTAIS
Jean-Luc MOTTAIS (23 élus) LA FORCE DE L'UNION 		1 260 57,75%
  • Jean-Luc MOTTAIS
  • Martine PIERSIELA
  • Jean TRAVERS
  • Muriel LEFILLIATRE
  • Frédéric DRAPIER
  • Cécile CHENU
  • Stephan STANKOVIC
  • Elodie MÉRIEL TAFFLÉ
  • Anthony DUGUEY
  • Emilie LEMIERE
  • Frédéric ROYO
  • Emmanuelle MONI
  • Sébastien LECOMPTE
  • Christelle GEORGET VAUCLAIR
  • Malick DIAWARA
  • Julie PIERRE
  • Benoit LETELLIER
  • Sandrine DUBOURG ROBERT
  • Jean-Louis MALAQUIN
  • Christelle CHAPPEY TRISTANT
  • Michel BREAN
  • Myriam FESSARD
  • Olivier FRIMOUT
Sylvie DUMONT
Sylvie DUMONT (6 élus) LES HABITANTS AU COEUR DES DECISIONS 		922 42,25%
  • Sylvie DUMONT
  • Arnaud CINTRE
  • Nadine LECANU
  • Alain LABBE
  • Elisabeth SEINCE
  • Philippe GASNIER
Participation au scrutin Saint-Martin-de-May
Taux de participation 60,91%
Taux d'abstention 39,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 2 256

Source : ministère de l’Intérieur

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