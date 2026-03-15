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19:16 - Saint-Martin-de-Valamas : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Saint-Martin-de-Valamas, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 1 084 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Avec 97 entreprises, Saint-Martin-de-Valamas offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une automobile (50,88%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,10% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 34,97% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1915,75 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Saint-Martin-de-Valamas, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Les électeurs de Saint-Martin-de-Valamas attirés par le RN ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière campagne municipale à Saint-Martin-de-Valamas il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 23,17% des voix lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 44,94% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 18,53% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite arrachait 32,96% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 30,52% pour les européennes. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 35,75% pour le parti d'extrême droite. Il finira avec 45,48% lors du vote final.

16:58 - À Saint-Martin-de-Valamas, 48,30 % de participation aux dernières municipales En ce jour d'élections municipales 2026 à Saint-Martin-de-Valamas, l'absence ou non de votants sera particulièrement scrutée. En 2020, l'abstention était allée jusqu'à 51,70 % à la fin du premier tour, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que le rendez-vous se déroulait en pleine pandémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été définie par une abstention à 21,56 % dans la ville (la participation grimpant à 78,44 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 44,17 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 28,63 % au premier tour, contre 47,17 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Saint-Martin-de-Valamas classée à droite lors des derniers scrutins En juin 2024, les élections législatives à Saint-Martin-de-Valamas avaient favorisé Hervé Saulignac (Union de la gauche) avec 41,57% au premier tour, devant Céline Porquet (Rassemblement National) avec 35,75%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Hervé Saulignac culminant à 54,52% des suffrages exprimés dans la commune. Le scrutin des Européennes quelques semaines plus tôt à Saint-Martin-de-Valamas avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,52%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 14,02% des votes. .

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Saint-Martin-de-Valamas était difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Martin-de-Valamas plébiscitaient Hervé Saulignac (DVG) avec 45,26% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,04%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Martin-de-Valamas votaient par ailleurs en priorité pour Emmanuel Macron (24,75%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 23,45%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,06% pour Emmanuel Macron, contre 44,94% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Saint-Martin-de-Valamas comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - La fiscalité locale, thème de campagne à Saint-Martin-de-Valamas ? Alors que les impôts locaux ont augmenté à Saint-Martin-de-Valamas entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 11,28 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 62 100 euros environ la même année, bien en deçà des quelque 158 300 euros récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement sa portée et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Martin-de-Valamas s'est établi à 37,68 % en 2024 (contre 18,90 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Saint-Martin-de-Valamas s'est chiffrée à environ 861 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 583 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Saint-Martin-de-Valamas Se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Saint-Martin-de-Valamas peut se révéler édifiant. Seule en lice, 'Ensemble construisons l'avenir de saint-martin' a sans surprise rassemblé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Saint-Martin-de-Valamas, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Ce dimanche soir, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité. L'annonce des candidats (voir ci-dessous) apporte d'ores et déjà un élément de réponse assez clair.