Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-de-Valamas (07310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-de-Valamas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-de-Valamas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-Valamas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude CHABAL
Claude CHABAL (13 élus) Ensemble pour Saint Martin 		458 69,71%
  • Claude CHABAL
  • Michèle LAUNAY
  • Jean-Luc PLANTIER
  • Sylvie COUZON
  • André BEAL
  • Véronique DEFOND POURTIER
  • Yann MARMEY
  • Anne-Christine BAUER
  • Mickaël NEBOIT
  • Marie Gladys LEBRETON
  • Gérard ALLIGIER
  • Laure REYNAUD
  • Christophe JOUANARD
Yves LE BON
Yves LE BON (2 élus) Ensemble construisons l'avenir de Saint Martin 		199 30,29%
  • Yves LE BON
  • Sylviane BOISSY
Participation au scrutin Saint-Martin-de-Valamas
Taux de participation 75,03%
Taux d'abstention 24,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Nombre de votants 688

Source : ministère de l’Intérieur

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