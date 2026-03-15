Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-de-Valgalgues (30520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-de-Valgalgues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-de-Valgalgues, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-de-Valgalgues [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude CERPEDES
Claude CERPEDES (22 élus) SAINT-MARTIN AU COEUR 		1 200 56,31%
  • Claude CERPEDES
  • Jennifer WILLENS
  • Nordine SEKARNA
  • Ghislaine VILLAESPESA
  • Cédric VALERO
  • Peggy REBOUL
  • Alexandre HANOT
  • Joséphine FERRIER
  • Daniel ROUCOLLE
  • Emmanuelle DENANT
  • Patrick BORD
  • Marie-France DE LA CRUZ
  • Zoubir ZERGUINE
  • Noura GUEMAR
  • Patrick LAPANNE
  • Zora HIDECHE
  • Olivier CHATEAUNEUF
  • Régine CARMONA
  • Elio COZAR GARCIA
  • Vanessa VIGNE
  • Max BONNEFOUS
  • Patricia BODARD
Mickaël THERY
Mickaël THERY (4 élus) SAINT MARTIN POUR L'AVENIR 		639 29,99%
  • Mickaël THERY
  • Geneviève LOPEZ
  • David TRENTO
  • Saida JASIKOVIC
Lucile PIALAT
Lucile PIALAT (1 élu) AMBITIONS ET PERSPECTIVES 		292 13,70%
  • Lucile PIALAT
Participation au scrutin Saint-Martin-de-Valgalgues
Taux de participation 61,66%
Taux d'abstention 38,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 2 192

Source : ministère de l’Intérieur

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