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19:17 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Martin-de-Valgalgues : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Saint-Martin-de-Valgalgues comme dans toute la France. Avec ses 4 721 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 285 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (18,17%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Saint-Martin-de-Valgalgues incarne une communauté diversifiée, avec ses 308 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,91%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2 022 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. Saint-Martin-de-Valgalgues incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - La percée du vote RN RN à Saint-Martin-de-Valgalgues avant les élections de 2026 Le RN ne parvenait pas à se hisser parmi les listes arrivées en tête lors des élections locales à Saint-Martin-de-Valgalgues en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 28,19% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 54,33% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 27,28% au candidat RN au tour 1. Au second round, le Rassemblement national arrachait 47,15% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,10% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 41,02% pour le Rassemblement national. Il finira avec 48,70% lors du vote définitif.

16:58 - Saint-Martin-de-Valgalgues classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour rappel, la participation atteignait 49,08 % à Saint-Martin-de-Valgalgues lors des municipales de 2020 (dans la moyenne nationale) alors que l'épidémie de coronavirus faisait hésiter le pays. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant rassemblé 76,55 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les deux dernières élections législatives restent directement comparables entre elles. Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 48,79 % au premier tour en 2022 à 69,31 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'établissait à 54,20 % (51,49 % dans le pays). Ce retour sur la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une commune fortement mobilisée aux urnes. Pour cette municipale 2026, cette donnée à Saint-Martin-de-Valgalgues sera en définitive capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Martin-de-Valgalgues Lors des européennes, le podium à Saint-Martin-de-Valgalgues s'était dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (39,10%), en première position devant la liste 'Gauche unie' de Léon Deffontaines (14,33%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (13,77%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Martin-de-Valgalgues avaient ensuite favorisé Pierre Meurin (Rassemblement National) avec 41,02% au premier tour, devant Arnaud Bord (Union de la gauche) avec 37,29%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Arnaud Bord (Union de la gauche) jusqu'à la première place avec 51,30%. Le panorama politique de Saint-Martin-de-Valgalgues a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Saint-Martin-de-Valgalgues présentait un équilibre complexe lors des dernières élections Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Martin-de-Valgalgues accordaient leurs suffrages à Arnaud Bord (Nupes) avec 34,86% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Arnaud Bord virant de nouveau en tête avec 52,85% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Martin-de-Valgalgues était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 28,19% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 24,44%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Martin-de-Valgalgues, les électeurs accordaient 54,33% pour Marine Le Pen, contre 45,67% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - La municipalité de Saint-Martin-de-Valgalgues a généralement augmenté les impôts locaux En matière d'impôts locaux à Saint-Martin-de-Valgalgues, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 800 euros en 2024 (dernières données en date) contre 581 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 47,54 % en 2024 (contre 22,89 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 54 500 euros en 2024, en net recul par rapport aux 591 480 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 13,55 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Une majorité Divers gauche issue des résultats des élections municipales de 2020 à Saint-Martin-de-Valgalgues La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Martin-de-Valgalgues est très révélatrice. Lors du premier rendez-vous électoral, Claude Cerpedes (Divers gauche) a devancé tous ses adversaires en totalisant 71,04% des suffrages. Deuxième, Nadia El Okki (Divers droite) a rassemblé 17,79% des bulletins valides. Enfin, on retrouvait Brigitte Bonneté-Favre (Divers centre), réunissant 170 suffrages (11,16%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers gauche a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-Martin-de-Valgalgues, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Devant cette victoire écrasante, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour le camp adverse, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.