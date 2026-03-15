Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-du-Bois (33910) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-du-Bois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-du-Bois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-du-Bois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie FAURT
Stéphanie FAURT (13 élus) Avec vous pour Saint Martin du Bois 		317 68,91%
  • Stéphanie FAURT
  • Christophe PETIT
  • Danielle BRUDY
  • Erik ESTAY
  • Catherine DESVIGNES
  • Jérémie ORAN
  • Anna BREUIL
  • Mikaël DOS SANTOS
  • Laura BONNIN
  • Olivier CLERGET
  • Sophie RICHARD
  • Mathieu BOUVIER
  • Marie-Line LELONG
Joël CAURRAZE
Joël CAURRAZE (2 élus) Saint Martin du Bois Une vision claire pour demain 		143 31,09%
  • Joël CAURRAZE
  • Sandra CARVALHO
Participation au scrutin Saint-Martin-du-Bois
Taux de participation 66,81%
Taux d'abstention 33,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 469

Source : ministère de l’Intérieur

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