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19:17 - Saint-Martin-du-Bois : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Saint-Martin-du-Bois, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 399 logements pour 845 habitants, la densité de la commune est de 86 habitants par km². Avec 62 entreprises, Saint-Martin-du-Bois est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,81% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,54% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 50,19% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 6,06 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Saint-Martin-du-Bois manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Saint-Martin-du-Bois ? Le parti nationaliste était absent lors de la dernière campagne municipale à Saint-Martin-du-Bois il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 39,96% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,02% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 42,95% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti nationaliste obtenait 61,05% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 50,56% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 52,90% pour le parti nationaliste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.

16:58 - Une participation de 65,11 % à Saint-Martin-du-Bois aux dernières municipales La fuite des électeurs atteignait 34,89 % à Saint-Martin-du-Bois pour le premier tour des municipales il y a six ans (un niveau très bas) alors que le rendez-vous se tenait dans un contexte d'épidémie de coronavirus. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une abstention de 19,85 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 46,15 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 33,53 % au premier tour, contre 51,96 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité où l'abstention est contenue. Dans le cadre des élections municipales à Saint-Martin-du-Bois, ce facteur jouera quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Qui a gagné les élections il y a deux ans à Saint-Martin-du-Bois ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Martin-du-Bois. Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Saint-Martin-du-Bois avaient en effet donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 50,56% des inscrits. Les élections législatives à Saint-Martin-du-Bois provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Edwige Diaz (Rassemblement National) en tête avec 52,90% au premier tour, devant Véronique Hammerer (Ensemble !) avec 23,90%. Les électeurs expédiaient d'ailleurs l'affaire sans hésitation dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Saint-Martin-du-Bois reste un territoire bien ancré à le RN La physionomie politique de Saint-Martin-du-Bois dessine un bastion pour le courant national-populiste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Martin-du-Bois plaçait en effet Marine Le Pen devant avec 39,96% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 18,73%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en livrant 57,02% pour Marine Le Pen, contre 42,98% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Martin-du-Bois accordaient leurs suffrages à Edwige Diaz (RN) avec 42,95% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,05% des suffrages.

12:58 - Saint-Martin-du-Bois : la situation fiscale relevée à l'approche des municipales S'agissant des contributions locales à Saint-Martin-du-Bois, la facture moyenne réglée par ménage imposable a représenté environ 393 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 331 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 32,64 % en 2024 (contre 14,54 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 4 880 € de recettes en 2024. Un montant loin des 79 070 € récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 12,98 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Saint-Martin-du-Bois Les résultats des élections municipales précédentes à Saint-Martin-du-Bois ont livré un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Pour rappel, cette élection se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes, offrant aux votants la possibilité de sélectionner de multiples candidats. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, François Bierre a remporté une victoire avec 60,04% des voix. En deuxième position, Jean-Philippe Vironneau a capté 59,07% des suffrages. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les municipales 2026 à Saint-Martin-du-Bois, les électeurs doivent de nouveau se prononcer dans ce contexte local si spécifique. En France, le dispositif électoral particulier permettant les candidatures individuelles n'est cependant plus en vigueur.