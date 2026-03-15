Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-du-Frêne (01430) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-du-Frêne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-du-Frêne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-du-Frêne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique TURC
Dominique TURC (12 élus) CAP 2026, POUR CONSTRUIRE L'AVENIR 		296 57,70%
  • Dominique TURC
  • Pascaline SERRAVALLE
  • Pierre GIROD
  • Françoise VOILLAT
  • Jean-François DURAFOUR
  • Nathalie RIGHETTI
  • Alexandre NAY
  • Hélène BUSI
  • Serge COURAND
  • Audrey JACQUES VALIN
  • David MOREL
  • Solène Céline BRONER
Eveline LINES
Eveline LINES (3 élus) Ensemble pour une nouvelle dynamique 		217 42,30%
  • Eveline LINES
  • Thierry GUTH
  • Laure BUSI GOURMAND
Participation au scrutin Saint-Martin-du-Frêne
Taux de participation 69,33%
Taux d'abstention 30,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 529

Source : ministère de l’Intérieur

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