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19:16 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Martin-du-Frêne Quel portrait faire de Saint-Martin-du-Frêne, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 027 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 107 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (26,06%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,41% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,98% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 166,51 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Saint-Martin-du-Frêne incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Quel score pour le RN à Saint-Martin-du-Frêne aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Saint-Martin-du-Frêne en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 32,25% des votes lors du premier round, puis serrait de près Emmanuel Macron sur le plan local avec 50,73% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 17,95% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Martin-du-Frêne comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 42,61% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 43,15% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 71,46% lors du vote définitif, actant la victoire pour Marc Chavent.

16:58 - À Saint-Martin-du-Frêne, 58,07 % de participation aux dernières municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 58,07 % à Saint-Martin-du-Frêne lors des municipales de 2020, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, l'épidémie de Covid ayant créé un contexte défavorable pour le vote. Soulignons que les élections municipales demeurent en effet de longue date, avec la présidentielle, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 81,11 %. Bien que ces scrutins nationaux soient de nature différente comparativement aux élections locales, les deux derniers scrutins législatifs restent tout à fait comparables entre eux. L'affluence pour les législatives, établie de son côté à 54,04 % en 2022, a largement progressé pour atteindre 69,78 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 56,69 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une commune relativement attachée au vote en comparaison de l'ensemble du pays. Au soir de l'élection municipale, le degré de la participation agira quoi qu'il en soit sur les résultats de Saint-Martin-du-Frêne.

15:59 - Saint-Martin-du-Frêne classée à l'extrême droite lors des derniers scrutins Au printemps 2024, les élections législatives à Saint-Martin-du-Frêne avaient placé en tête Marc Chavent (Union de l'extrême droite) avec 43,15% au premier tour, devant Damien Abad (Divers droite) avec 29,04%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marc Chavent culminant à 71,46% des suffrages exprimés sur place. Les Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Saint-Martin-du-Frêne avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (42,61%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 15,29% des votes. La situation politique de Saint-Martin-du-Frêne a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Saint-Martin-du-Frêne ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Martin-du-Frêne portaient leur choix sur Damien Abad (Divers droite) avec 48,46% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Damien Abad virant de nouveau en tête avec 72,73% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Saint-Martin-du-Frêne plaçaient Marine Le Pen en tête avec 32,25% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui récoltait 28,16%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,73% pour Marine Le Pen, contre 49,27% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Saint-Martin-du-Frêne dessine donc une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Avant l'élection, les impôts sont en hausse à Saint-Martin-du-Frêne À Saint-Martin-du-Frêne, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 6,02 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville près de 10 100 euros environ. Une somme loin des quelque 74 200 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Martin-du-Frêne est passé à un peu plus de 23,05 % en 2024 (contre 9,08 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Martin-du-Frêne a atteint 559 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 366 € relevés en 2020.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Saint-Martin-du-Frêne ? Comment s'étaient achevées les précédentes municipales à Saint-Martin-du-Frêne ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Dominique Turc a viré en tête avec 297 bulletins (73,33%). Juste derrière, Franck Born a engrangé 108 voix (26,66%). Cette victoire sans appel de Dominique Turc a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Martin-du-Frêne, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Les opposants devront améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche pour ébranler cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.