Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre
- Résultat municipale 2020 Saint-Martin-du-Tertre
- Résultat municipale 2014 Saint-Martin-du-Tertre
- Bureaux de vote à Saint-Martin-du-Tertre
- Saint-Martin-du-Tertre (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Martin-du-Tertre sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Martin-du-Tertre.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Martin-du-Tertre
13:45 - À Saint-Martin-du-Tertre, une fiscalité en baisse qui pèsera sur le résultat
À Saint-Martin-du-Tertre, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 802 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 957 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais un peu moins de 33,68 % en 2024 (contre près de 16,50 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 44 780 € en 2024, loin des 849 800 euros perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 21,00 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Saint-Martin-du-Tertre ?
Les résultats des dernières municipales à Saint-Martin-du-Tertre ont offert un enseignement précieux sur la configuration politique locale. À l'occasion du premier vote, Jacques Feron a pris la première place en obtenant 331 soutiens (40,81%). Dans la position du principal opposant, Thierry Pichery a recueilli 300 bulletins valides (36,99%). François Vidard a suivi, glanant 22,19% des électeurs. Le faible écart entre les deux premières listes semblait annoncer un 2e tour incertain. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Thierry Pichery l'a finalement emporté avec 50,26% des suffrages, face à Jacques Feron avec 49,73% des votants. Longtemps perçu comme outsider, le challenger est parvenu à inverser la tendance, signant un retournement de situation spectaculaire. Jacques Feron a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 72 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
09:57 - Elections à Saint-Martin-du-Tertre : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales 2026 doivent permettre aux électeurs de Saint-Martin-du-Tertre d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Saint-Martin-du-Tertre est affichée plus bas. Les 2 bureaux de vote de la ville de Saint-Martin-du-Tertre seront accessibles de 8 heures à 20 heures pour accueillir les habitants. Pour recevoir gratuitement les résultats des élections municipales à Saint-Martin-du-Tertre dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre
|Tête de listeListe
|
Sylvain Brindejonc
Divers
NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-MARTIN-DU-TERTRE
|
|
Nathalie Benyahia
Divers
L'AVENIR C'EST ENSEMBLE
|
|
Jacques Feron
Divers
PERSPECTIVES POUR SAINT-MARTIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Pichery (18 élus) L'avenir c'est ensemble
|376
|50,26%
|
|Jacques Feron (5 élus) Nouvelles perspectives pour saint-martin-du-tertre
|372
|49,73%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-du-Tertre
|Taux de participation
|43,57%
|Taux d'abstention
|56,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|772
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Feron Nouvelles perspectives pour saint-martin-du-tertre
|331
|40,81%
|Thierry Pichery L'avenir c'est ensemble
|300
|36,99%
|François Vidard Saint martin avec vous
|180
|22,19%
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-du-Tertre
|Taux de participation
|46,78%
|Taux d'abstention
|53,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|828
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Feron (18 élus) Perspectives pour saint-martin
|557
|53,35%
|
|Myriam Boisard-Pichery (5 élus) Liste d'union republicaine et democratique
|487
|46,64%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-du-Tertre
|Taux de participation
|62,53%
|Taux d'abstention
|37,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,35%
|Nombre de votants
|1 103
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