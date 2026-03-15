Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre

Tête de listeListe
Sylvain Brindejonc
Sylvain Brindejonc Divers
NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-MARTIN-DU-TERTRE
  • Sylvain Brindejonc
  • Karine Dissa
  • Hugues Vanthournout
  • Hasnaa Bennaceri
  • Jérôme Marcq
  • Karine Melcer
  • Dimitri Badaire
  • Francette Medina
  • Marcel Mahendran
  • Jennifer Le Doucen
  • Philippe Berthon
  • Julie Le Guen
  • Lugens Cera
  • Elisabeth Macedo Da Costa
  • Olivier Gravet
  • Léa Pruvost
  • Nathan Brindejonc
  • Suzy Bilezekdjian
  • Jacques Bart
  • Christelle Marcq
  • Jean-Michel Riquin
  • Laure Chauvet
  • Hervé Piriou
  • Patricia Bazzane
  • Amon Dissa
Nathalie Benyahia
Nathalie Benyahia Divers
L'AVENIR C'EST ENSEMBLE
  • Nathalie Benyahia
  • Pier Carlo Businelli
  • Karine Saintipoly
  • Yves Gaxieu
  • Najat Bensaid
  • Sébastien Pelle
  • Aude Le Corfec
  • Sébastien Morais
  • Laura Fontaine-Berger
  • Christophe Lafouge
  • Sandrine Murphy
  • Eric Rey
  • Cindy Bury
  • Jean-Paul Taniere
  • Christine Coorevits
  • Robert Noetzel
  • Geneviève Denefle
  • Donatien Vincent
  • Françoise Tricaud
  • Luc Espinousse
  • Myriam Gaxieu
  • Bruno Barbou
  • Luna Rodrigues
  • Thierry Pichery
  • Chantal Saouas
Jacques Feron
Jacques Feron Divers
PERSPECTIVES POUR SAINT-MARTIN
  • Jacques Feron
  • Sladjana Martineau
  • Cyril Pialat
  • Bernadette Pilloux
  • Yannick Périer
  • Amandine Prevot
  • Hugo Cuetor
  • Tatiana Hervieu
  • Franck Boivin
  • Mélanie Rouveau
  • Nicolas Pastoressa
  • Sabrina Rasori
  • Mickaël Rehault
  • Ingrid Caduc
  • Didier Stienne
  • Suzana Bechar
  • Anatolie Tunicovschi
  • Michèle Dounia-Yaba
  • Denis Phirmis
  • Jocelyne Manzongani
  • Jean-Claude Lebour
  • Valérie Regnault-Poirier
  • Pierre Reboul
  • Sandra Strecker
  • Noël Antonini

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Pichery
Thierry Pichery (18 élus) L'avenir c'est ensemble 		376 50,26%
  • Thierry Pichery
  • Nathalie Benyahia
  • Pier Carlo Businelli
  • Geneviève Denefle
  • Lionel Mottais
  • Cindy Bury
  • Yves Gaxieu
  • Christine Coorevits
  • Didier Stienne
  • Sandrine Murphy
  • Michel Régojo
  • Valerie Landelle
  • Kevin El Haik
  • Agnès Dreux
  • Christian Roy
  • Myriam Boisard
  • Kilian Gaxieu
  • Françoise Tricaud
Jacques Feron
Jacques Feron (5 élus) Nouvelles perspectives pour saint-martin-du-tertre 		372 49,73%
  • Jacques Feron
  • Bernadette Pilloux
  • Yannick Guezennec
  • Sladana Martineau
  • Sylvain Brindejonc
Participation au scrutin Saint-Martin-du-Tertre
Taux de participation 43,57%
Taux d'abstention 56,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 772

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Feron
Jacques Feron Nouvelles perspectives pour saint-martin-du-tertre 		331 40,81%
Thierry Pichery
Thierry Pichery L'avenir c'est ensemble 		300 36,99%
François Vidard
François Vidard Saint martin avec vous 		180 22,19%
Participation au scrutin Saint-Martin-du-Tertre
Taux de participation 46,78%
Taux d'abstention 53,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 828

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Feron
Jacques Feron (18 élus) Perspectives pour saint-martin 		557 53,35%
  • Jacques Feron
  • Gwendoline Bisson
  • François Vidard
  • Valérie Drivaud
  • Pierre Regnault
  • Bernadette Pilloux
  • Olivier Le Guevel
  • Françoise Mouquet
  • Jean-Claude Lebour
  • Luisa Dos Santos Peres
  • Michel Trubert
  • Patricia Tami
  • Yannick Perier
  • Sladana Martineau
  • Jean-Michel Riquin
  • Justine Jean
  • Lucien Bazzane
  • Dominique Maillard
Myriam Boisard-Pichery
Myriam Boisard-Pichery (5 élus) Liste d'union republicaine et democratique 		487 46,64%
  • Myriam Boisard-Pichery
  • Pier Carlo Businelli
  • Isabelle Mace-Boin
  • Claude Rameaux
  • Agnes Dreux
Participation au scrutin Saint-Martin-du-Tertre
Taux de participation 62,53%
Taux d'abstention 37,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,35%
Nombre de votants 1 103

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