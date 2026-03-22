Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Martin-du-Tertre

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Martin-du-Tertre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nathalie Benyahia
Nathalie Benyahia Divers
L'AVENIR C'EST ENSEMBLE
  • Nathalie Benyahia
  • Sylvain Brindejonc
  • Karine Saintipoly
  • Pier Carlo Businelli
  • Najat Bensaid
  • Yves Gaxieu
  • Aude Le Corfec
  • Sébastien Pelle
  • Karine Dissa
  • Sébastien Morais
  • Laura Fontaine-Berger
  • Christophe Lafouge
  • Sandrine Murphy
  • Eric Rey
  • Christine Coorevits
  • Robert Noetzel
  • Francette Medina
  • Jean-Paul Taniere
  • Françoise Tricaud
  • Bruno Barbou
  • Myriam Gaxieu
  • Lugens Cera
  • Hasnaa Bennaceri
  • Thierry Pichery
  • Chantal Saouas
Jacques Feron
Jacques Feron Divers
PERSPECTIVES POUR SAINT-MARTIN
  • Jacques Feron
  • Sladjana Martineau
  • Cyril Pialat
  • Bernadette Pilloux
  • Yannick Périer
  • Amandine Prevot
  • Hugo Cuetor
  • Tatiana Hervieu
  • Franck Boivin
  • Mélanie Rouveau
  • Nicolas Pastoressa
  • Sabrina Rasori
  • Mikaël Rehault
  • Ingrid Caduc
  • Didier Stienne
  • Suzana Bechar
  • Anatolie Tunicovschi
  • Michèle Dounia-Yaba
  • Denis Phirmis
  • Jocelyne Manzongani
  • Jean-Claude Lebour
  • Valérie Regnault-Poirier
  • Pierre Reboul
  • Sandra Strecker
  • Noël Antonini

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques FERON
Jacques FERON (Ballotage) PERSPECTIVES POUR SAINT-MARTIN 		384 37,65%
Nathalie BENYAHIA
Nathalie BENYAHIA (Ballotage) L'AVENIR C'EST ENSEMBLE 		367 35,98%
Sylvain BRINDEJONC
Sylvain BRINDEJONC (Ballotage) NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-MARTIN-DU-TERTRE 		269 26,37%
Participation au scrutin Saint-Martin-du-Tertre
Taux de participation 55,01%
Taux d'abstention 44,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 1 038

Source : ministère de l’Intérieur

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