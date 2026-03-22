Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Martin-du-Tertre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Martin-du-Tertre.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Martin-du-Tertre
11:47 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Saint-Martin-du-Tertre il y a une semaine ?
Pour le premier tour des élections municipales à Saint-Martin-du-Tertre, c'est Jacques Feron qui a pris la tête en s'adjugeant 37,65 % des bulletins valides. Ensuite, Nathalie Benyahia a obtenu la seconde place avec 35,98 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. La première place, déjà occupée en 2020, a été maintenue pour Jacques Feron, mais il a marqué un léger repli de 3 points depuis. Par ailleurs, avec 26,37 %, Sylvain Brindejonc a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Saint-Martin-du-Tertre, l'élection a enregistré une participation de 55,01 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Martin-du-Tertre
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Martin-du-Tertre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nathalie Benyahia
Divers
L'AVENIR C'EST ENSEMBLE
|
|
Jacques Feron
Divers
PERSPECTIVES POUR SAINT-MARTIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques FERON (Ballotage) PERSPECTIVES POUR SAINT-MARTIN
|384
|37,65%
|Nathalie BENYAHIA (Ballotage) L'AVENIR C'EST ENSEMBLE
|367
|35,98%
|Sylvain BRINDEJONC (Ballotage) NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-MARTIN-DU-TERTRE
|269
|26,37%
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-du-Tertre
|Taux de participation
|55,01%
|Taux d'abstention
|44,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|1 038
Source : ministère de l’Intérieur
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