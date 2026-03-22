Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre : les résultats du 2e tour

Programme de Nathalie Benyahia à Saint-Martin-du-Tertre (L'AVENIR C'EST ENSEMBLE)

Engagement local

Le mouvement « L'Avenir C'est Ensemble » se concentre sur les préoccupations des habitants de Saint-Martin-du-Tertre. Il vise à créer un environnement où chaque voix compte et où les décisions sont prises collectivement. L'engagement des membres de cette liste est de travailler main dans la main avec la communauté pour un avenir meilleur.

Équipe dynamique

La liste est conduite par Nathalie BENYAHIA, qui incarne les valeurs de proximité et d'écoute. Son équipe est composée de personnes engagées, prêtes à relever les défis du village. Ensemble, ils souhaitent insuffler une nouvelle dynamique à Saint-Martin-du-Tertre.

Élections 2026

Les élections municipales de 2026 représentent une opportunité cruciale pour les habitants de Saint-Martin-du-Tertre. Le 22 mars, au 2ème tour, les citoyens sont invités à faire entendre leur voix. Choisir « L'Avenir C'est Ensemble » est un choix pour un avenir serein et collaboratif.

Vision collective

Le projet de « L'Avenir C'est Ensemble » repose sur une vision collective du développement du village. Les membres de la liste souhaitent impliquer les citoyens dans les décisions qui les concernent. Cette approche participative est essentielle pour construire un avenir durable et harmonieux à Saint-Martin-du-Tertre.