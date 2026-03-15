Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre (89100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-du-Tertre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-du-Tertre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel CORDILLOT
Daniel CORDILLOT (17 élus) Pour Saint-Martin-du-Tertre 		502 76,52%
  • Daniel CORDILLOT
  • Christine KABAT
  • Denis PARIS
  • Morgane STETTLER
  • Alain PICQ
  • Gaëla AGUSSOL
  • Philippe GAUTROIS
  • Catherine ARNOULD
  • Francis BERRY
  • Edwige TASSIGNON
  • Emmanuel-Joanny BINON
  • Renaté FOURMAUX
  • Christian CHAUMERGER
  • Amandine VAHER
  • Romaric ARAULT
  • Mumevver TURHAN
  • Florin DUMITRESCU
Christelle LOMBARDO
Christelle LOMBARDO (2 élus) COLLECTIF MARTINOT 2026 		154 23,48%
  • Christelle LOMBARDO
  • Mickaël MOISON
Participation au scrutin Saint-Martin-du-Tertre
Taux de participation 61,55%
Taux d'abstention 38,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Nombre de votants 690

Source : ministère de l’Intérieur

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