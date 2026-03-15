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19:21 - Comprendre l'électorat de Saint-Martin-du-Tertre : un regard sur la démographie locale La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Martin-du-Tertre façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 28% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 30,72% de 60 ans et plus. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (85,49%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 776 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,53%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,48%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Martin-du-Tertre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,82% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Quelle est la place du RN à Saint-Martin-du-Tertre ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté pour la dernière bataille municipale à Saint-Martin-du-Tertre il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 31,60% des suffrages lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 53,94% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 32,19% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le RN arrachait 52,62% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 42,28% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 47,56% pour le RN. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Julien Odoul.

16:58 - La commune de Saint-Martin-du-Tertre plutôt mobilisée lors des élections Pour cette municipale, l'affluence aux urnes à Saint-Martin-du-Tertre sera primordiale dans l'épilogue du scrutin. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 598 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 53,25 %, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors que la pandémie du coronavirus avait dissuadé de nombreux électeurs. La course à l'Élysée en 2022 avait en revanche provoqué un fort engouement, avec 78,83 % de participation dans la ville (contre 21,17 % d'abstention). Naturellement, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. La participation aux législatives, établie pour sa part à 47,60 % en 2022, a largement grossi pour culminer à 68,13 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 53,67 %. Décortiquer cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Saint-Martin-du-Tertre comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Saint-Martin-du-Tertre a-t-elle voté ? Les élections des députés à Saint-Martin-du-Tertre du printemps 2024, plaçaient Julien Odoul (Rassemblement National) en tête du peloton avec 47,56% au premier tour, devant Nicolas Soret (Union de la gauche) avec 25,23%. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs acquise sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription. Lors des élections européennes précédemment, le résultat à Saint-Martin-du-Tertre s'était cette fois dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (42,28%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,23%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,56%). De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Saint-Martin-du-Tertre s'était fortement dirigée vers l'extrême droite La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Martin-du-Tertre comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Martin-du-Tertre plaçaient Marine Le Pen en tête avec 31,60% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,45%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,94% pour Marine Le Pen, contre 46,06% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Martin-du-Tertre accordaient leurs suffrages à Julien Odoul (RN) avec 32,19% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Julien Odoul virant de nouveau en tête avec 52,62% des voix.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Martin-du-Tertre Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Saint-Martin-du-Tertre entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,74 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 33 600 euros. Un produit qui est loin des 367 520 € perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Saint-Martin-du-Tertre s'est établi à 38,60 % en 2024 (contre 16,00 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Martin-du-Tertre a atteint 893 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 747 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Saint-Martin-du-Tertre L'analyse des résultats des municipales il y a 6 ans à Saint-Martin-du-Tertre est très instructive. Au soir du premier tour, Daniel Cordillot a fait la course en tête en récoltant 46,99% des voix. Derrière, Joseph Agache a recueilli 32,24% des suffrages. La troisième place est revenue à Christelle Lombardo, réunissant 20,75% des voix. Un retard marqué. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Daniel Cordillot l'a finalement emporté avec 51,68% des bulletins, face à Joseph Agache qui a obtenu 38,37% des votants et Christelle Lombardo obtenant 65 électeurs inscrits (9,93%). La hiérarchie a été respectée, le fossé se creusant pour aboutir à une victoire sans équivoque. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., récupérant 64 voix supplémentaires entre les deux tours.