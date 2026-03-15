Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre (95270) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-du-Tertre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-du-Tertre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-du-Tertre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques FERON
Jacques FERON PERSPECTIVES POUR SAINT-MARTIN 		384 37,65%
Nathalie BENYAHIA
Nathalie BENYAHIA L'AVENIR C'EST ENSEMBLE 		367 35,98%
Sylvain BRINDEJONC
Sylvain BRINDEJONC NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-MARTIN-DU-TERTRE 		269 26,37%
Participation au scrutin Saint-Martin-du-Tertre
Taux de participation 55,01%
Taux d'abstention 44,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 1 038

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-d'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-d'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Martin-du-Tertre

En savoir plus sur Saint-Martin-du-Tertre