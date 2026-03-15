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19:21 - Saint-Martin-du-Tertre : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales La composition démographique et socio-économique de Saint-Martin-du-Tertre détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des municipales. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 22,84% des résidents sont des enfants, et 6,12% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (13,00%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1105 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,15%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,38%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Martin-du-Tertre mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,94% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - L'avancée du vote RN RN à Saint-Martin-du-Tertre avant les municipales Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière campagne municipale à Saint-Martin-du-Tertre en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 26,34% des bulletins exprimés lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 47,30% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 22,43% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Martin-du-Tertre comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 35,17% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 39,08% pour le mouvement nationaliste. Il s'imposera avec 50,82% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Ayda Hadizadeh.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Saint-Martin-du-Tertre L'absence ou non d'électeurs à Saint-Martin-du-Tertre constituera une variable majeure pour ces élections municipales. En 2020, l'abstention s'était élevée à 53,22 % lors du premier tour, une proportion assez classique. 828 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que la pandémie du Covid avait rendu prudents bon nombre d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 27,44 % des habitants inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 54,76 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 39,62 %, loin des 58,67 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée distancée du processus électoral.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Saint-Martin-du-Tertre a-t-elle voté ? Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Saint-Martin-du-Tertre accordaient leurs suffrages à Nadejda Remy (Rassemblement National) avec 39,08% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Nadejda Remy culminant à 50,82% des suffrages exprimés dans la commune. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Saint-Martin-du-Tertre s'était cette fois dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (35,17%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (11,64%) et Valérie Hayer (10,91%). La physionomie politique de Saint-Martin-du-Tertre a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Saint-Martin-du-Tertre il y a 4 ans ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Martin-du-Tertre plaçait Marine Le Pen devant avec 26,34% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 24,55%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,70% pour Emmanuel Macron, contre 47,30% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Martin-du-Tertre soutenaient en priorité Sylvie Geoffroy-Martin (Nupes) avec 29,32% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sylvie Geoffroy-Martin virant de nouveau en tête avec 51,14% des voix. Cette physionomie politique de Saint-Martin-du-Tertre laisse ainsi apparaître un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - À Saint-Martin-du-Tertre, une fiscalité en baisse qui pèsera sur le résultat À Saint-Martin-du-Tertre, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 802 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 957 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais un peu moins de 33,68 % en 2024 (contre près de 16,50 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 44 780 € en 2024, loin des 849 800 euros perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 21,00 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Saint-Martin-du-Tertre ? Les résultats des dernières municipales à Saint-Martin-du-Tertre ont offert un enseignement précieux sur la configuration politique locale. À l'occasion du premier vote, Jacques Feron a pris la première place en obtenant 331 soutiens (40,81%). Dans la position du principal opposant, Thierry Pichery a recueilli 300 bulletins valides (36,99%). François Vidard a suivi, glanant 22,19% des électeurs. Le faible écart entre les deux premières listes semblait annoncer un 2e tour incertain. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Thierry Pichery l'a finalement emporté avec 50,26% des suffrages, face à Jacques Feron avec 49,73% des votants. Longtemps perçu comme outsider, le challenger est parvenu à inverser la tendance, signant un retournement de situation spectaculaire. Jacques Feron a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 72 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.