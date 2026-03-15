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19:20 - Saint-Martin-la-Pallu : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 7 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Martin-la-Pallu, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec une population de 5 663 habitants répartis dans 2 561 logements, cette commune présente une densité de 60 habitants par km². L'existence de 337 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (87,19%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 35,65% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 42,06% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 647,64 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour conclure, à Saint-Martin-la-Pallu, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Quels scores du RN à Saint-Martin-la-Pallu avant les municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Saint-Martin-la-Pallu en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 27,82% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 45,28% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 23,70% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Saint-Martin-la-Pallu comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 36,31% aux élections européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 39,06% pour le mouvement lepéniste. Ce dernier finira en tête avec 41,33% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Lisa Belluco.

16:58 - À Saint-Martin-la-Pallu, la participation s'annonce forte aux municipales Pour rappel, l'abstention se montait à 50,48 % à Saint-Martin-la-Pallu lors des dernières élections municipales, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux, bon nombre d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause du Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est en revanche arrêté à 20,69 %. La fuite des électeurs atteignait de son côté 48,44 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,38 %, contre 54,11 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour ces élections municipales, cette particularité à Saint-Martin-la-Pallu sera en conséquence déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution à Saint-Martin-la-Pallu ? Au printemps 2024, les élections législatives à Saint-Martin-la-Pallu avaient placé en tête Emmanuelle Darles (Rassemblement National) avec 39,06% au premier tour, devant Séverine Saint-Pé (Horizons) avec 29,57%. Le second round n'a pas changé grand chose, Emmanuelle Darles culminant à 41,33% des suffrages exprimés sur place. Le choc des Européennes avant la dissolution à Saint-Martin-la-Pallu avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,31%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 13,96% des votes. L'orientation des électeurs de Saint-Martin-la-Pallu a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Saint-Martin-la-Pallu présentait un équilibre complexe il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Saint-Martin-la-Pallu privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (27,82%), surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 27,52%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,72% pour Emmanuel Macron, contre 45,28% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Martin-la-Pallu portaient leur choix sur Lisa Belluco (Nupes) avec 28,39% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Lisa Belluco virant de nouveau en tête avec 51,81% des voix. Cette physionomie politique de Saint-Martin-la-Pallu laisse ainsi apparaître un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Saint-Martin-la-Pallu : la situation fiscale relevée avant les municipales Si l'on examine la fiscalité de Saint-Martin-la-Pallu, le taux de la taxe d'habitation est passé à 16,49 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 67 780 € la même année, en net recul par rapport aux quelque 785 200 euros enregistrés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Saint-Martin-la-Pallu atteint désormais près de 32,39 % en 2024 (contre 12,78 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Saint-Martin-la-Pallu s'est chiffrée à 551 euros en 2024 contre 483 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Vivre Demain A Saint Martin La Pallu" majoritaire à Saint-Martin-la-Pallu Quel bilan doit-on tirer des résultats des municipales précédentes à Saint-Martin-la-Pallu ? Dès le premier tour, Henri Renaudeau (Divers droite) a distancé ses concurrents en recueillant 64,45% des soutiens. Juste derrière, Max-André Bruneau (Divers) a capté 701 votes (35,54%). Cette victoire au premier tour de Henri Renaudeau a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Martin-la-Pallu, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Face à ce succès éclatant, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.