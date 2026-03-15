Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-la-Pallu (86110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-la-Pallu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-la-Pallu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-la-Pallu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie CHEBASSIER
Valérie CHEBASSIER (25 élus) Agissons ensemble pour Saint-Martin-La-Pallu 		1 324 50,38%
  • Valérie CHEBASSIER
  • Serge TAPIN
  • Jacqueline SOYER
  • Frédéric TOUTAIN
  • Aurélie INGREMEAU
  • Mehdi HAMDI
  • Laurence LETERTRE
  • Jérôme ALIX
  • Pauline TURPEAU
  • Steve JANER
  • Anaïs MENDES DOS SANTOS
  • Eddy AUBINEAU
  • Sandra LARCHEVEQUE
  • Arnaud LACROIX
  • Stéphanie GIRARD
  • Yoan RAMBAULT
  • Elodie ROY
  • Alexandre BRUNET
  • Emilie DESPRES
  • Quentin DERET
  • Marjorie PHILIPPONNEAU
  • Camille PIERRE
  • Marie PENIN
  • Geoffrey SALVATORE
  • Sandra FERDINAND DIT LEHALLAIS
Henri RENAUDEAU
Henri RENAUDEAU (8 élus) Saint-Martin-la Pallu, 5 communes, 1 même avenir solidaire 		1 304 49,62%
  • Henri RENAUDEAU
  • Fabienne PILLOT-TEXIER
  • Brice CAILLAULT
  • Jessica SALAMONE
  • Antoine OLIVIERI
  • Marinette VIGNAUD
  • Bruno HIPPEAU
  • Martine OMER CHERPRENET
Participation au scrutin Saint-Martin-la-Pallu
Taux de participation 61,17%
Taux d'abstention 38,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Nombre de votants 2 755

Source : ministère de l’Intérieur

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