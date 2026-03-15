Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-Lacaussade (33390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-Lacaussade a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-Lacaussade, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-Lacaussade [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien BEDIS
Julien BEDIS (14 élus) La confiance renouvelée 		426 81,30%
  • Julien BEDIS
  • Sylvie DUTTO
  • Pascal CAGNATO
  • Cécile Aurore BONNEAU
  • Bernard RIOUT
  • Dominique PREVOST
  • Gérard BONNEAU
  • Odile TOBRE
  • Dominique DELAHOUSSE
  • Martine MONTAUT
  • Teddy MARGUERITTE
  • Éléonore ARDOUIN
  • Cédric ROBIN
  • Stéphanie FUMAR
Jean-Luc CURT
Jean-Luc CURT (1 élu) Démocratisation Saint Martin 2026 		98 18,70%
  • Jean-Luc CURT
Participation au scrutin Saint-Martin-Lacaussade
Taux de participation 64,05%
Taux d'abstention 35,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 538

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Gironde ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Gironde. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saint-Martin-Lacaussade