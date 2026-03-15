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19:17 - Élections municipales à Saint-Martin-Lacaussade : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Saint-Martin-Lacaussade, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 1 166 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 72 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 334 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 15,09% des résidents sont des enfants, et 30,76% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 35,12% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 43,71% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 46,43 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Finalement, à Saint-Martin-Lacaussade, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Saint-Martin-Lacaussade Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru au moment de la dernière bataille municipale à Saint-Martin-Lacaussade en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 31,93% des suffrages lors du tour préliminaire, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron localement avec 50,17% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 35,22% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national réunissait 57,28% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 39,75% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 46,41% pour le Rassemblement national. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.

16:58 - Dernières municipales : 53,65 % d'abstention à Saint-Martin-Lacaussade Dans le cadre de la municipale 2026 à Saint-Martin-Lacaussade, l'abstention jouera un rôle pivot sur les résultats. Lors des municipales de 2020, l'abstention s'était dressée jusqu'à 53,65 % au premier round, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid semait le doute dans la population. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est cependant stabilisé à 16,95 %. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 38,21 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 25,25 %, contre 41,94 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet de classer Saint-Martin-Lacaussade comme une commune qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Comment Saint-Martin-Lacaussade a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Le rendez-vous des Européennes 2024 à Saint-Martin-Lacaussade avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,75%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 13,66% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Martin-Lacaussade avaient ensuite placé en tête Edwige Diaz (Rassemblement National) avec 46,41% au premier tour, devant Véronique Hammerer (Ensemble !) avec 27,50%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Saint-Martin-Lacaussade lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Saint-Martin-Lacaussade privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (31,93%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 26,51%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en donnant 50,17% pour Marine Le Pen, contre 49,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Saint-Martin-Lacaussade soutenaient en priorité Edwige Diaz (RN) avec 35,22% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Edwige Diaz virant de nouveau en tête avec 57,28% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Martin-Lacaussade un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - À l'approche des municipales, les impôts sont en hausse à Saint-Martin-Lacaussade Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Saint-Martin-Lacaussade, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,00 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 10 010 € la même année. Un apport qui est loin des 166 630 € enregistrés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Martin-Lacaussade est passé à un peu plus de 29,16 % en 2024 (contre 11,70 % en 2020). Cette proportion est à replacer dans un cadre national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Mais attention : cette augmentation est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Martin-Lacaussade a atteint environ 535 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 427 € relevés en 2020.

11:59 - Julien Bedis vainqueur des dernières élections municipales à Saint-Martin-Lacaussade Les résultats des élections municipales précédentes à Saint-Martin-Lacaussade ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, la liste menée par Julien Bedis a logiquement engrangé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Saint-Martin-Lacaussade, cet équilibre pèsera irrémédiablement. L'enjeu à l'occasion de ces nouvelles élections municipales sera de déterminer si une réelle opposition parvient à se fédérer face à cette hégémonie. Un indice est vraisemblablement à chercher dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).