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19:18 - Les données démographiques de Saint-Martin-le-Vinoux révèlent les tendances électorales Quel impact auront les habitants de Saint-Martin-le-Vinoux sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de 39% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,23%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (50,38%) met en relief le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage important de cadres, représentant 28,88%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 18,99% et d'une population étrangère de 14,29% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,14% à Saint-Martin-le-Vinoux, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Quel poids pour le RN à Saint-Martin-le-Vinoux aux derniers scrutins ? Le parti nationaliste restait loin du match lors du scrutin municipal à Saint-Martin-le-Vinoux il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 13,21% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 27,59% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 12,24% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Martin-le-Vinoux comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 17,67% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 20,88% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 27,89% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Saint-Martin-le-Vinoux vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, l'abstention atteignait 60,23 % à Saint-Martin-le-Vinoux lors de la dernière élection du conseil municipal (dans la moyenne nationale) alors que le pays était frappé par la pandémie du Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention se fixer à 24,53 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 43,08 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 28,85 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,58 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres établissent le profil d'une commune globalement épargnée par l'abstention face aux moyennes nationales. En parallèle de cette élection municipale 2026, ce facteur pèsera quoi qu'il en soit irrémédiablement sur les résultats de Saint-Martin-le-Vinoux.

15:59 - Quel bilan pour les dernières élections à Saint-Martin-le-Vinoux ? À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Saint-Martin-le-Vinoux avaient poussé en tête l'équipe menée par Manon Aubry avec 18,11% des inscrits. Les élections législatives à Saint-Martin-le-Vinoux une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Jérémie Iordanoff (Union de la gauche) en tête du peloton avec 48,20% au premier tour, devant Frédérique Schreiber (Rassemblement National) avec 20,88%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jérémie Iordanoff culminant à 72,11% des voix localement.

14:57 - Saint-Martin-le-Vinoux : des verdicts particulièrement instructifs dans les urnes il y a 4 ans Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Saint-Martin-le-Vinoux privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (35,01%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 24,62%. Le duel final se soldait finalement par un score de 72,41% pour Emmanuel Macron, contre 27,59% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Saint-Martin-le-Vinoux portaient leur choix sur Jérémie Iordanoff (Nupes) avec 40,02% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jérémie Iordanoff virant de nouveau en tête avec 58,14% des voix. Cette physionomie politique de Saint-Martin-le-Vinoux dessine un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Saint-Martin-le-Vinoux Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Saint-Martin-le-Vinoux, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 256 euros en 2024 (dernière année connue) contre 1 150 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 43,82 % en 2024 (contre environ 27,92 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 101 900 euros de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 1,34957 million d'euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 14,00 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Saint-Martin-le-Vinoux Dans la municipalité de Saint-Martin-le-Vinoux, les équilibres politiques locaux sont plus que jamais façonnés par l'issue des dernières élections municipales. Au soir du premier tour à l'époque, Sylvain Laval (Divers gauche) a pris la première place en recueillant 878 suffrages (66,21%). À sa poursuite, Christian Gros (Divers gauche) a recueilli 366 votes (27,60%). Le trio de tête a été complété par Christine Tulipe (Extrême gauche), avec 82 suffrages (6,18%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers gauche a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Martin-le-Vinoux, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité si large constituera ce dimanche une tâche colossale, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.