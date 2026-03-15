Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-le-Vinoux (38950) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-le-Vinoux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-le-Vinoux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-le-Vinoux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain LAVAL
Sylvain LAVAL (25 élus) SAINT-MARTIN-LE-VINOUX À COEUR 		1 240 68,58%
  • Sylvain LAVAL
  • Stéphanie COLPIN
  • Mouhnir BOUALITA
  • Anahide MARDIROSSIAN
  • Thomas RECHER
  • Virginie LOPEZ
  • Mohamed CHARAH
  • Agnès BRANCQUART
  • Antoine GUILLET-REVOL
  • Marie-Anne LENOBLE
  • Etienne FOURNIER
  • Murielle MARSEILLE
  • Jean-François BERTHON
  • Nawel BEGHIDJA
  • Christian REY
  • Lucie RICHEBRACQUE
  • David MARTORANA
  • Fadila CHOUIKRAT-HAMADENE
  • Hervé POTHIER-DENIS
  • Marianne MAGAUD
  • Jean-Paul LOVERA
  • Jeanne DUFRESNE
  • Jérôme VERRIERE
  • Cécile BENECH
  • Frédéric CALVO
Clarice GULINO CELLI
Clarice GULINO CELLI (3 élus) PLACE AUX HABITANT.ES Solidaire, Ecologique et Démocratique 		452 25,00%
  • Clarice GULINO CELLI
  • Mathieu DELCROIX
  • Coline RIFFARD
Christine TULIPE
Christine TULIPE (1 élu) lutte ouvrière - la camp des travailleurs 		116 6,42%
  • Christine TULIPE
Participation au scrutin Saint-Martin-le-Vinoux
Taux de participation 51,43%
Taux d'abstention 48,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 1 868

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Isère ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Isère. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saint-Martin-le-Vinoux