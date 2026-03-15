Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-Longueau (60700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-Longueau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-Longueau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-Longueau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis MESSIO
Denis MESSIO (12 élus) VOTRE AVENIR, NOTRE MISSION 		400 57,06%
  • Denis MESSIO
  • Isabelle JADAS
  • Philippe POULAIN
  • Virginie LEHMANN
  • Eric BARRUET
  • Aurelie KOPINSKI
  • François LAURENT
  • Valerie TRANEL
  • Florent DUCHAUFFOUR
  • Anna PARE
  • Jean-Francois DORRÉ
  • Marie-Claire VERCRUYSSE
Mederic PARROT
Mederic PARROT (3 élus) Agissons Ensemble 		301 42,94%
  • Mederic PARROT
  • Nathalie STOJANOVIC
  • Patrick RODRIGUEZ
Participation au scrutin Saint-Martin-Longueau
Taux de participation 65,00%
Taux d'abstention 35,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 713

Source : ministère de l’Intérieur

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