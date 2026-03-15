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19:19 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Saint-Martin-Longueau Dans les rues de Saint-Martin-Longueau, les élections s'achèvent. Avec une population de 1 431 habitants répartis dans 619 logements, ce bourg présente une densité de 395 habitants par km². Avec 79 entreprises, Saint-Martin-Longueau est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (89,34%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,68% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 40,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 263,18 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Saint-Martin-Longueau, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les données clés du vote RN à Saint-Martin-Longueau Le RN n'avait pas concouru à la dernière bataille municipale à Saint-Martin-Longueau en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 40,68% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 60,75% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 38,00% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Saint-Martin-Longueau comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 55,17% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 51,32% pour le Rassemblement national. Ce dernier clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 53,74% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à David Magnier.

16:58 - Saint-Martin-Longueau classée parmi les villes mobilisées avant les municipales En 2020, la participation à Saint-Martin-Longueau était montée à 57,80 % à la fin du premier tour, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, représentant 637 votants, en pleine épidémie à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été chiffré à 77,56 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 54,11 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 71,03 % au premier tour, contre 47,23 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays. Pour ces municipales 2026, cette réalité à Saint-Martin-Longueau sera en tout cas essentielle dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Saint-Martin-Longueau Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Saint-Martin-Longueau s'affirmait alors toujours comme une terre de droite radicale. Les élections européennes de juin 2024 à Saint-Martin-Longueau avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (55,17%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 9,66% des votes. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite David Magnier (Rassemblement National) en pole position avec 51,32% au premier tour, devant Maxime Minot (Les Républicains) avec 21,30%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, David Magnier culminant à 53,74% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Saint-Martin-Longueau reste un territoire tourné vers la droite radicale Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Martin-Longueau voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 40,68% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 22,53%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,75% pour Marine Le Pen, contre 39,25% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Martin-Longueau accordaient leurs suffrages à Tristan Szyszka (RN) avec 38,00% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Maxime Minot (Les Républicains) en première position avec 67,01% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Élections municipales à Saint-Martin-Longueau : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale Illustration d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Saint-Martin-Longueau, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 9,50 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville près de 4 300 euros. Une recette bien loin des 157 520 € enregistrés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement sa portée et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Saint-Martin-Longueau atteint désormais un peu plus de 42,04 % en 2024 (contre 20,50 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Saint-Martin-Longueau s'est chiffrée à 763 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 599 € relevés en 2020.

11:59 - Un résultat très serré à la municipale à Saint-Martin-Longueau en 2020 À Saint-Martin-Longueau, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont révélés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Au soir du premier tour, Denis Messio a fait la course en tête en totalisant 311 soutiens (50,32%). Deuxième, Mederic Parrot a recueilli 307 bulletins valides (49,67%). Ce succès d'emblée de Denis Messio a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Saint-Martin-Longueau, cette géographie électorale pose les bases. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera un défi colossal pour les forces d'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.