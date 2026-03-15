Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-Longueau (60700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-Longueau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-Longueau, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-Longueau [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis MESSIO (12 élus) VOTRE AVENIR, NOTRE MISSION
|400
|57,06%
|
|Mederic PARROT (3 élus) Agissons Ensemble
|301
|42,94%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Martin-Longueau
|Taux de participation
|65,00%
|Taux d'abstention
|35,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Nombre de votants
|713
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Martin-Longueau [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Martin-Longueau en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Martin-Longueau
19:19 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Saint-Martin-Longueau
Dans les rues de Saint-Martin-Longueau, les élections s'achèvent. Avec une population de 1 431 habitants répartis dans 619 logements, ce bourg présente une densité de 395 habitants par km². Avec 79 entreprises, Saint-Martin-Longueau est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (89,34%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,68% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 40,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 263,18 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Saint-Martin-Longueau, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.
17:57 - Les données clés du vote RN à Saint-Martin-Longueau
Le RN n'avait pas concouru à la dernière bataille municipale à Saint-Martin-Longueau en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 40,68% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 60,75% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 38,00% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Saint-Martin-Longueau comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 55,17% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 51,32% pour le Rassemblement national. Ce dernier clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 53,74% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à David Magnier.
16:58 - Saint-Martin-Longueau classée parmi les villes mobilisées avant les municipales
En 2020, la participation à Saint-Martin-Longueau était montée à 57,80 % à la fin du premier tour, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, représentant 637 votants, en pleine épidémie à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été chiffré à 77,56 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 54,11 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 71,03 % au premier tour, contre 47,23 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays. Pour ces municipales 2026, cette réalité à Saint-Martin-Longueau sera en tout cas essentielle dans l'épilogue du scrutin.
15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Saint-Martin-Longueau
Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Saint-Martin-Longueau s'affirmait alors toujours comme une terre de droite radicale. Les élections européennes de juin 2024 à Saint-Martin-Longueau avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (55,17%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 9,66% des votes. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite David Magnier (Rassemblement National) en pole position avec 51,32% au premier tour, devant Maxime Minot (Les Républicains) avec 21,30%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, David Magnier culminant à 53,74% des suffrages exprimés dans la commune.
14:57 - Au vu des derniers scrutins, Saint-Martin-Longueau reste un territoire tourné vers la droite radicale
Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Martin-Longueau voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 40,68% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 22,53%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,75% pour Marine Le Pen, contre 39,25% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Martin-Longueau accordaient leurs suffrages à Tristan Szyszka (RN) avec 38,00% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Maxime Minot (Les Républicains) en première position avec 67,01% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.
12:58 - Élections municipales à Saint-Martin-Longueau : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale
Illustration d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Saint-Martin-Longueau, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 9,50 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville près de 4 300 euros. Une recette bien loin des 157 520 € enregistrés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement sa portée et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Saint-Martin-Longueau atteint désormais un peu plus de 42,04 % en 2024 (contre 20,50 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Saint-Martin-Longueau s'est chiffrée à 763 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 599 € relevés en 2020.
11:59 - Un résultat très serré à la municipale à Saint-Martin-Longueau en 2020
À Saint-Martin-Longueau, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont révélés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Au soir du premier tour, Denis Messio a fait la course en tête en totalisant 311 soutiens (50,32%). Deuxième, Mederic Parrot a recueilli 307 bulletins valides (49,67%). Ce succès d'emblée de Denis Messio a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Saint-Martin-Longueau, cette géographie électorale pose les bases. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera un défi colossal pour les forces d'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Saint-Martin-Longueau
Au cours des élections municipales 2026, les nouveaux élus locaux vont être renouvelés au scrutin de liste. Plus précisément, ce 15 mars 2026, les 1 101 votants de Saint-Martin-Longueau doivent se décider parmi les différents candidats qui se présentent dans leur commune et cette année, il n'est plus possible de rayer les noms de certains candidats et de les remplacer par d'autres dans les communes de moins de 1 000 habitants. La liste des candidats aux municipales 2026 à Saint-Martin-Longueau est mise à disposition ci-dessous. Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la commune seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Saint-Martin-Longueau. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Saint-Martin-Longueau dès leur parution.
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