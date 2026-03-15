Résultat municipale 2026 à Saint-Martin-sur-Ocre (45500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Martin-sur-Ocre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Martin-sur-Ocre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Martin-sur-Ocre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick CHENUET
Patrick CHENUET (12 élus) Continuons Ensemble 		356 57,33%
  • Patrick CHENUET
  • Laëtitia LEWANDOWSKI
  • Jonathan CHÉNÉ
  • Alexandrine BISSET
  • Alexandre BEAUDIN
  • Maëva ROBBIO
  • Philippe LABBE
  • Frédérique TOGNI
  • Patrick BARRY
  • Nadine GRIAUX
  • Yvon MASCART
  • Marie VAUVELLE
Jean-Pascal ROTHOFT
Jean-Pascal ROTHOFT (3 élus) AU COEUR DES OCRINIENS 		265 42,67%
  • Jean-Pascal ROTHOFT
  • Andree BRAGUE
  • Thierry NARCY
Participation au scrutin Saint-Martin-sur-Ocre
Taux de participation 67,34%
Taux d'abstention 32,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 635

Source : ministère de l’Intérieur

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