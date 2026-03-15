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19:18 - Saint-Martin-sur-Ocre : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Devant le bureau de vote de Saint-Martin-sur-Ocre, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 596 logements pour 1 225 habitants, la densité de la commune est de 78 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 55 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 666 foyers fiscaux. Dans le village, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 34,43% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 52,63% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 53,37% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 101,05 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Saint-Martin-sur-Ocre écrit une nouvelle page de l'histoire française.

17:57 - Les votants de Saint-Martin-sur-Ocre de plus en plus conquis par le RN Le parti nationaliste était absent à la dernière bataille municipale à Saint-Martin-sur-Ocre il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 34,06% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 54,62% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 38,30% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN réunissait 59,58% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 43,00% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 52,18% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 57,23% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Constance de Pélichy.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Saint-Martin-sur-Ocre avant 2026 Les archives d'il y a six ans montrent que 547 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Saint-Martin-sur-Ocre, correspondant à un taux de participation de 59,14 %, au-dessus de la moyenne nationale, bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause du Covid. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les Français participent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État étant centrales. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 751 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 80,06 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 56,39 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 69,03 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 52,34 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville relativement attachée au vote. En marge de cette municipale de 2026, la valeur de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Saint-Martin-sur-Ocre.

15:59 - Comment a voté Saint-Martin-sur-Ocre en 2024 ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Martin-sur-Ocre. Le scrutin des Européennes de 2024 à Saint-Martin-sur-Ocre avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,00%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 13,20% des suffrages. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Mathilde Paris (Rassemblement National) en tête avec 52,18% au premier tour, devant Constance de Pélichy (Divers droite) avec 30,21%. Le second round n'a pas changé grand chose, Mathilde Paris culminant à 57,23% des voix dans la localité.

14:57 - Les électeurs de Saint-Martin-sur-Ocre avaient clairement privilégié la droite radicale il y a 4 ans Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Saint-Martin-sur-Ocre accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 34,06%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 25,31%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,62% pour Marine Le Pen, contre 45,38% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Martin-sur-Ocre plébiscitaient Mathilde Paris (RN) avec 38,30% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Mathilde Paris virant de nouveau en tête avec 59,58% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Saint-Martin-sur-Ocre comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Impôts à Saint-Martin-sur-Ocre : un enjeu central pour 2026 Du côté de la fiscalité locale de Saint-Martin-sur-Ocre, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 845 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 687 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais environ 36,17 % en 2024 (contre environ 17,61 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 15 100 euros en 2024, bien en deçà des 244 600 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 12,54 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Saint-Martin-sur-Ocre La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Saint-Martin-sur-Ocre s'avère riche d'enseignements. Dès le premier tour de scrutin, Patrick Chenuet a pris la première place en rassemblant 281 suffrages (53,11%). À ses trousses, Jean-Pascal Rothoft a capté 46,88% des votes. Cette victoire écrasante de Patrick Chenuet a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Martin-sur-Ocre, cet équilibre offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour l'opposition, renverser une majorité si large constituera ce dimanche une tâche colossale, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.