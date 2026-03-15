Résultat municipale 2026 à Saint-Maur (36250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Maur a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Maur, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maur [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte VOITIER
Brigitte VOITIER (23 élus) UNIS POUR VOUS ! 		847 56,13%
  • Brigitte VOITIER
  • Philippe DUFRENOY
  • Véronique IMBERT
  • Yann COATRIEUX
  • Valérie LIEGE LEFRESNE
  • Franck PIERRY
  • Véronique BRAHIC
  • Nicolas CHAUSSET
  • Fabienne VILLAIN
  • Ludovic REAU
  • Séverine GARCIA BAUCHÉ
  • Ludovic MÉMIN-ROGUET
  • Armelle LE MOUELLIC
  • Stéphane VIEIRA MARQUES
  • Louise MADROLLE
  • Christophe VANDAMME
  • Smita CHAUDHARI
  • Patrice LAUNAY
  • Stéphanie TEIXIDOR
  • Yoann COTTON
  • Charlotte COUPEAU
  • Godefroy BILLOT
  • Valérie DECHENE
Thierry DAMIEN
Thierry DAMIEN (6 élus) AGIR ENSEMBLE ! 		662 43,87%
  • Thierry DAMIEN
  • Isabelle DANJOUX
  • David BORDET
  • Angélique MOUILLEBET
  • Noël BLIN
  • Chantal AUDOUX
Participation au scrutin Saint-Maur
Taux de participation 65,08%
Taux d'abstention 34,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Nombre de votants 1 595

Source : ministère de l’Intérieur

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