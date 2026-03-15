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19:18 - Comment la composition démographique de Saint-Maur façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Saint-Maur, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 25% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,60%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (78,55%) met en avant le poids des questions de logement et d'urbanisation. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,43%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1771 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,77%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,96%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Maur mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,34% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Quel poids pour le RN à Saint-Maur lors des dernières élections ? Le RN restait loin du podium lors du scrutin municipal à Saint-Maur il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 28,95% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,32% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 21,77% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Saint-Maur comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 45,05% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 43,36% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 47,20% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Saint-Maur Aux municipales de 2020, la participation à Saint-Maur était évaluée à 47,46 % à la fin du premier round (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux). C'étaient 1 157 votants qui étaient allés voter alors que le coronavirus jetait une ombre sur la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi rassemblé 78,36 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 53,21 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation grimper très nettement à 72,55 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 57,49 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter. L'affluence dans les isoloirs de Saint-Maur constituera en définitive un gros enjeu pour ces municipales.

15:59 - Saint-Maur : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les élections européennes 2024 à Saint-Maur avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,05%), avec derrière elle Valérie Hayer qui s'était arrogée 14,37% des votes. Mylène Wunsch (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Saint-Maur après la dissolution de l'Assemblée avec 43,36%. François Jolivet (Horizons) se trouvait à la deuxième place avec 39,54%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant François Jolivet (Horizons) jusqu'à la première place avec 52,80%. Le panorama politique de Saint-Maur a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Dans la commune, les votants ont rendu une copie très nette il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Maur tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,95% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 26,74%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,32% pour Marine Le Pen, contre 49,68% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Maur plébiscitaient François Jolivet (Ensemble !) avec 33,46% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,03%. Cette physionomie politique de Saint-Maur dessine ainsi une ville politiquement partagée.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les chiffres de Saint-Maur S'agissant des contributions locales à Saint-Maur, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 487 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 918 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 30,69 % en 2024 (contre 14,30 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 30 800 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 400 000 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 8,10 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Ludovic Réau s'est imposé à Saint-Maur Les résultats des élections municipales de 2020 à Saint-Maur se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Ludovic Réau (Divers droite) a fait la course en tête en recueillant 83,30% des soutiens. En deuxième position, Aline Maison (Divers) a rassemblé 182 suffrages en sa faveur (16,69%). Cette victoire écrasante a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Saint-Maur, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Afin de contester cette mainmise ce dimanche, le bloc minoritaire devra soulever des montagnes, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.