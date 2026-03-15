Résultat municipale 2026 à Saint-Maurice-Colombier (25260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Maurice-Colombier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Maurice-Colombier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice-Colombier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles HAYECK
Charles HAYECK (12 élus) UN AVENIR QUI SE DECIDE AVEC VOUS 		286 58,37%
  • Charles HAYECK
  • Marie-Claude CARREY
  • Marc RAPETTI-MAUSS
  • Fatima KHOUBACHI
  • Thierry SANCHEZ
  • Isabelle GOUSTIAUX
  • Eric MERCIER
  • Agathe RUELLE
  • Jean-Marie CARREY
  • Blandine VINCENT
  • Stéphane POUDEROUX
  • Silvia MAIO-GONÇALVES
Jacques DEMANGEON
Jacques DEMANGEON (3 élus) SAINT-MAURICE-COLOMBIER, notre village, notre avenir 		204 41,63%
  • Jacques DEMANGEON
  • Céline ORIOT
  • Olivier MOREL
Participation au scrutin Saint-Maurice-Colombier
Taux de participation 70,18%
Taux d'abstention 29,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Nombre de votants 506

Source : ministère de l’Intérieur

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