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19:17 - Analyse socio-économique de Saint-Maurice-Colombier : perspectives électorales Comment les électeurs de Saint-Maurice-Colombier peuvent-ils impacter les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 29% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,36%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (81,42%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 523 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,81%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,05%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Maurice-Colombier mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 16,20% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Ce que révèlent les résultats sur le vote RN à Saint-Maurice-Colombier Le parti d'extrême droite n'était pas représenté à la dernière municipale à Saint-Maurice-Colombier il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 33,63% des bulletins exprimés lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,44% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 31,21% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 56,94% des voix locales. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 47,58% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 51,62% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 60,32% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Matthieu Bloch.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Saint-Maurice-Colombier aux dernières élections ? Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal à Saint-Maurice-Colombier avait été marqué par une abstention de 62,92 %, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays (la participation se limitant à 37,08 %) alors que le pays était perturbé par la pandémie du Covid. Lorsqu'il s'agit de désigner leur maire, les élections locales demeurent pourtant traditionnellement, avec les élections présidentielles, des scrutins où les Français se mobilisent le plus massivement. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 19,03 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 49,57 % en 2022 à seulement 26,65 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 40,31 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour cette élection municipale, cette variable à Saint-Maurice-Colombier sera en tout cas fondamentale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Le vote de Saint-Maurice-Colombier nettement ancré au centre il y a deux ans Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Maurice-Colombier. Les Européennes de 2024 à Saint-Maurice-Colombier avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,58%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 9,90% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Maurice-Colombier avaient ensuite propulsé aux avants-postes Matthieu Bloch (Union de l'extrême droite) avec 51,62% au premier tour, devant Nicolas Pacquot (Ensemble !) avec 22,87%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Matthieu Bloch culminant à 60,32% des voix sur place.

14:57 - Saint-Maurice-Colombier : des verdicts très instructifs dans les urnes il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Maurice-Colombier un sol très favorable aux idées nationalistes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Maurice-Colombier voyait en effet Marine Le Pen prendre la tête localement avec 33,63% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 21,70%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,44% pour Marine Le Pen, contre 43,56% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Maurice-Colombier portaient leur choix sur Nathalie Fritsch (RN) avec 31,21% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,94%.

12:58 - Évolution de la pression fiscale : les données de Saint-Maurice-Colombier Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Saint-Maurice-Colombier, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 8,65 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 3 620 € la même année. Une recette bien loin des 88 500 euros perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Maurice-Colombier a évolué pour se fixer à 40,70 % en 2024 (contre 19,92 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Maurice-Colombier a atteint 722 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 495 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Saint-Maurice-Colombier L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Saint-Maurice-Colombier est particulièrement éclairante. Dans la cité, le vote s'est tenu par candidatures à titre individuel à l'époque, en l'absence de liste, laissant ainsi aux votants la possibilité de retenir plusieurs candidats. 15 conseillers ont été élus dès le premier tour. Lors de la première manche électorale, Marie-Claude Carrey a recueilli le plus de voix avec 242 voix (98,37%), devant Yoann Cucuel qui a recueilli 97,56% des votes. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les municipales 2026 à Saint-Maurice-Colombier, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à choisir leurs élus dans cette configuration très singulière. Dans le pays, le dispositif électoral particulier qui permettait les candidatures isolées n'est cependant plus en vigueur.