Résultat municipale 2026 à Saint-Maurice-de-Gourdans (01800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice-de-Gourdans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Maurice-de-Gourdans, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice-de-Gourdans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves VENÇON
Yves VENÇON (17 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT MAURICE 		626 41,96%
  • Yves VENÇON
  • Marie-Françoise PICOLO
  • Maxime DERAGNE
  • Catherine BA
  • Jérôme ARRAMBOURG
  • Catherine SAUZAY
  • Joël DUMUR
  • Audrey CHEBANCE
  • Didier PETITJEAN
  • Aurélie ANTOLINO
  • Jean-Baptiste PARA
  • Maryline THEVENET
  • Serge DUSSURGEY
  • Denise BOUVIER
  • Bernard BRIERE
  • Séverine KILBURG-CATIN
  • Pierrick GRAS
Rémi CHAZEAUBENIT
Rémi CHAZEAUBENIT (4 élus) VILLAGE VIVANT 		499 33,45%
  • Rémi CHAZEAUBENIT
  • Viviane LANEUW
  • Alexis PENOT
  • Marie-Agnès PERROUX
Didier BRAU
Didier BRAU (2 élus) COEUR ET ACTION POUR SAINT MAURICE DE GOURDANS 		367 24,60%
  • Didier BRAU
  • Nathalie LLAMBRICH
Participation au scrutin Saint-Maurice-de-Gourdans
Taux de participation 64,27%
Taux d'abstention 35,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 1 513

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Maurice-de-Gourdans - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves VENÇON
Yves VENÇON (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT MAURICE 		519 36,17%
Rémi CHAZEAUBENIT
Rémi CHAZEAUBENIT (Ballotage) VILLAGE VIVANT 		496 34,56%
Didier BRAU
Didier BRAU (Ballotage) COEUR ET ACTION POUR SAINT MAURICE DE GOURDANS 		420 29,27%
Participation au scrutin Saint-Maurice-de-Gourdans
Taux de participation 62,81%
Taux d'abstention 37,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 1 478

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