Résultat municipale 2026 à Saint-Maurice-de-Gourdans (01800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice-de-Gourdans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Maurice-de-Gourdans, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice-de-Gourdans [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves VENÇON (17 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT MAURICE
|626
|41,96%
|
|Rémi CHAZEAUBENIT (4 élus) VILLAGE VIVANT
|499
|33,45%
|
|Didier BRAU (2 élus) COEUR ET ACTION POUR SAINT MAURICE DE GOURDANS
|367
|24,60%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Maurice-de-Gourdans
|Taux de participation
|64,27%
|Taux d'abstention
|35,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Nombre de votants
|1 513
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Maurice-de-Gourdans - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves VENÇON (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT MAURICE
|519
|36,17%
|Rémi CHAZEAUBENIT (Ballotage) VILLAGE VIVANT
|496
|34,56%
|Didier BRAU (Ballotage) COEUR ET ACTION POUR SAINT MAURICE DE GOURDANS
|420
|29,27%
|Participation au scrutin
|Saint-Maurice-de-Gourdans
|Taux de participation
|62,81%
|Taux d'abstention
|37,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Nombre de votants
|1 478
Election municipale 2026 à Saint-Maurice-de-Gourdans [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Maurice-de-Gourdans sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Maurice-de-Gourdans.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Maurice-de-Gourdans
18:35 - Des résultats tranchés à droite pour Saint-Maurice-de-Gourdans en 2024
Pour le tour unique des européennes 2024 à Saint-Maurice-de-Gourdans, les votes s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,42%). Andréa Kotarac (Rassemblement National) avait ensuite enlevé le premier tour des législatives à Saint-Maurice-de-Gourdans quelques semaines plus tard avec 48,68%. Romain Daubié (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 23,08%. Le second round n'a pas changé grand chose, Andréa Kotarac culminant à 54,82% des voix dans la commune. Cette analyse des scrutins de 2024 révèle ainsi que Saint-Maurice-de-Gourdans restait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, solidifiant sa position historique.
15:57 - Les résultats des dernières municipales à Saint-Maurice-de-Gourdans
Analyser les résultats des dernières municipales à Saint-Maurice-de-Gourdans peut se révéler instructif. Au soir du premier tour, Fabrice Venet a coiffé ses adversaires au poteau avec 46,96% des suffrages. Derrière, Yves Vençon a capté 417 voix (39,48%). Un delta significatif. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Fabrice Venet l'a finalement emporté avec 502 bulletins (46,22%), face à Yves Vençon qui a obtenu 485 votants (44,65%) et Samuèle Salmon obtenant 99 suffrages (9,11%). L'élection s'est au final avérée bien plus disputée que prévu, le principal challenger réussissant à remonter la pente grâce à un report de voix favorable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Yves Vençon a gagné le pari des ralliements en ajoutant 68 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Maurice-de-Gourdans, cet équilibre constitue un point de départ particulier.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Saint-Maurice-de-Gourdans pour le 2e tour ?
La bataille électorale continue donc ce dimanche, avec Rémi Chazeaubenit sous l'étiquette DIV, la liste menée par Didier Brau (DIV) et Yves Vençon (DIV), comme l'indiquent les candidatures officielles pour le deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les 2 353 électeurs figurant sur les listes électorales de la ville pourront se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Saint-Maurice-de-Gourdans.
11:59 - Résultat serré entre Yves Vençon et Rémi Chazeaubenit
Yves Vençon a terminé en tête du premier round des élections municipales à Saint-Maurice-de-Gourdans il y a une semaine, avec 36,17 % des voix. Derrière, Rémi Chazeaubenit a pris la position de dauphin avec 34,56 %. Le duel s'est avéré serré. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, mais il a vu son électorat s'éroder de 3 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Didier Brau pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Saint-Maurice-de-Gourdans, le vote a vu 62,81 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Villes voisines de Saint-Maurice-de-Gourdans
- Saint-Maurice-de-Gourdans (01800)
- Ecole primaire à Saint-Maurice-de-Gourdans
- Maternités à Saint-Maurice-de-Gourdans
- Crèches et garderies à Saint-Maurice-de-Gourdans
- Salaires à Saint-Maurice-de-Gourdans
- Impôts à Saint-Maurice-de-Gourdans
- Dette et budget de Saint-Maurice-de-Gourdans
- Climat et historique météo de Saint-Maurice-de-Gourdans
- Accidents à Saint-Maurice-de-Gourdans
- Délinquance à Saint-Maurice-de-Gourdans
- Inondations à Saint-Maurice-de-Gourdans
- Nombre de médecins à Saint-Maurice-de-Gourdans
- Pollution à Saint-Maurice-de-Gourdans
- Entreprises à Saint-Maurice-de-Gourdans
- Prix immobilier à Saint-Maurice-de-Gourdans