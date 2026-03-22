Résultat municipale 2026 à Saint-Maurice-de-Lignon (43200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice-de-Lignon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Maurice-de-Lignon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice-de-Lignon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul AULAGNIER (16 élus) ENSEMBLE POUR SAINT-MAURICE
|522
|37,10%
|
|François MOALLIC (4 élus) UNIS ET INDÉPENDANTS POUR SAINT-MAURICE-DE-LIGNON
|507
|36,03%
|
|Louis OUILLON (3 élus) LE RENOUVEAU, C'EST MAINTENANT
|378
|26,87%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Maurice-de-Lignon
|Taux de participation
|69,72%
|Taux d'abstention
|30,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|1 432
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Maurice-de-Lignon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul AULAGNIER (Ballotage) ENSEMBLE POUR SAINT-MAURICE
|491
|36,29%
|François MOALLIC (Ballotage) UNIS ET INDÉPENDANTS POUR SAINT-MAURICE-DE-LIGNON
|443
|32,74%
|Louis OUILLON (Ballotage) LE RENOUVEAU, C'EST MAINTENANT
|419
|30,97%
|Participation au scrutin
|Saint-Maurice-de-Lignon
|Taux de participation
|68,06%
|Taux d'abstention
|31,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Nombre de votants
|1 398
Election municipale 2026 à Saint-Maurice-de-Lignon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Maurice-de-Lignon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Maurice-de-Lignon.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Maurice-de-Lignon
18:39 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Saint-Maurice-de-Lignon ?
Alexandre Heuzey (Rassemblement National) avait enlevé le premier tour des élections législatives à Saint-Maurice-de-Lignon après la dissolution de 2024 avec 41,20%. Laurent Wauquiez (Les Républicains) était à la deuxième place avec 34,48%. Au second tour, c'est en revanche Laurent Wauquiez (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 54,02% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le podium à Saint-Maurice-de-Lignon s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,05%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,75%) et Raphaël Glucksmann (9,65%). Le contexte politique de Saint-Maurice-de-Lignon a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
15:57 - Résultats des élections de 2020 : comment Alain Fournier s'est imposé à Saint-Maurice-de-Lignon
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Maurice-de-Lignon se sont révélés particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Alain Fournier a devancé tous ses adversaires avec 75,77% des voix. Derrière, Mickael Peyroche a rassemblé 203 suffrages en sa faveur (24,22%). Cette victoire au premier tour de Alain Fournier a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Maurice-de-Lignon, ce décor pèsera irrémédiablement. Devant cette victoire écrasante, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour des municipales à Saint-Maurice-de-Lignon
Sont officiellement qualifiés pour ce second passage aux urnes ce dimanche : Louis Ouillon, à la tête de "Le Renouveau, C'est Maintenant" (DIV), François Moallic (DIV) et sa liste "Unis Et Indépendants Pour Saint-Maurice-De-Lignon" et Jean-Paul Aulagnier (DIV) et sa liste "Ensemble Pour Saint-Maurice", comme le montre la liste des candidats pour le second tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les 2 054 inscrits de la ville peuvent se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Saint-Maurice-de-Lignon.
11:59 - Les résultats du premier tour de la municipale à Saint-Maurice-de-Lignon
Dans le cadre du premier tour des municipales à Saint-Maurice-de-Lignon, le vote a mobilisé 68,06 % des électeurs dans la ville, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. C'est Jean-Paul Aulagnier qui a pris une longueur d'avance en récoltant 36,29 % des voix. À sa suite, François Moallic s'est classé deuxième avec 32,74 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, avec 30,97 %, Louis Ouillon pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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