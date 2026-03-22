Résultat municipale 2026 à Saint-Maurice-de-Lignon (43200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice-de-Lignon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Maurice-de-Lignon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice-de-Lignon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul AULAGNIER
Jean-Paul AULAGNIER (16 élus) ENSEMBLE POUR SAINT-MAURICE 		522 37,10%
  • Jean-Paul AULAGNIER
  • Élisabeth OUILLON PELLISSIER
  • Matthieu ROMEYER
  • Marie-Aimée PERBET-DEVUN
  • Régis FOURNEL
  • Béatrice FAYOLLE
  • Serge RAMAIN
  • Mathilde WATTIN
  • Luc DEBOVE
  • Corinne MAGNE CANTERI
  • Bruno-Eugène GAUBERT
  • Alicia BESSET
  • Pascal-Georges MOUSSET
  • Anne-Sophie COURT
  • Gilbert LILLIO
  • Laurence MARCON
François MOALLIC
François MOALLIC (4 élus) UNIS ET INDÉPENDANTS POUR SAINT-MAURICE-DE-LIGNON 		507 36,03%
  • François MOALLIC
  • Catherine REYMOND
  • Pascal PEROTTI
  • Martha VERNAY
Louis OUILLON
Louis OUILLON (3 élus) LE RENOUVEAU, C'EST MAINTENANT 		378 26,87%
  • Louis OUILLON
  • Aude PELLETIER
  • Laurent MERLE
Participation au scrutin Saint-Maurice-de-Lignon
Taux de participation 69,72%
Taux d'abstention 30,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 1 432

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Saint-Maurice-de-Lignon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul AULAGNIER
Jean-Paul AULAGNIER (Ballotage) ENSEMBLE POUR SAINT-MAURICE 		491 36,29%
François MOALLIC
François MOALLIC (Ballotage) UNIS ET INDÉPENDANTS POUR SAINT-MAURICE-DE-LIGNON 		443 32,74%
Louis OUILLON
Louis OUILLON (Ballotage) LE RENOUVEAU, C'EST MAINTENANT 		419 30,97%
Participation au scrutin Saint-Maurice-de-Lignon
Taux de participation 68,06%
Taux d'abstention 31,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 1 398

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