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19:18 - Saint-Maurice-l'Exil : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Saint-Maurice-l'Exil est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 6 722 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 419 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 1 928 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (14,77%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Saint-Maurice-l'Exil incarne une communauté diversifiée, avec ses 632 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 379 euros/mois, la ville désire plus de prospérité. À Saint-Maurice-l'Exil, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Vote RN à Saint-Maurice-l'Exil : les données clés Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à Saint-Maurice-l'Exil en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 30,83% des voix lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 51,52% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 30,43% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 55,50% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 43,41% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,54% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 53,25% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Hanane Mansouri.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Saint-Maurice-l'Exil avant 2026 Pour rappel, l'abstention atteignait 78,92 % à Saint-Maurice-l'Exil lors de la précédente élection municipale (largement au-dessus des 55,3 % nationaux), bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est pour sa part élevé à 28,08 %. Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère riche en enseignements. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 59,66 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 38,00 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 51,96 %. En prenant du recul, les chiffres dessinent le profil d'une ville distancée du processus électoral par rapport au reste de la France. Dans le cadre de cette élection municipale à Saint-Maurice-l'Exil, cette réalité jouera en tout cas un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Il y a deux ans, Saint-Maurice-l'Exil s'était tournée vers l'extrême droite Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Saint-Maurice-l'Exil soutenaient en priorité Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) avec 42,54% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Hanane Mansouri culminant à 53,25% des votes dans la localité. Lors des élections européennes précédemment, le podium à Saint-Maurice-l'Exil s'était cette fois forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (43,41%), en tête de peloton devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (13,12%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,95%). .

14:57 - Au soir des municipales 2026, Saint-Maurice-l'Exil reste un territoire orienté vers la droite radicale Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Maurice-l'Exil voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 30,83% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 24,36%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,52% pour Marine Le Pen, contre 48,48% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Maurice-l'Exil accordaient leurs suffrages à Benoit Auguste (RN) avec 30,43% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,50%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Maurice-l'Exil un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Saint-Maurice-l'Exil ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Saint-Maurice-l'Exil, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 5,09 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 25 010 € la même année. Une recette bien loin des quelque 309 700 euros récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Saint-Maurice-l'Exil s'est établi à 32,22 % en 2024 (contre 15,82 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. De plus, le taux sur les propriétés non bâties s'est maintenu à 46,89 % en 2024, un taux qui n'a pas bougé depuis 2020 alors que la moyenne en France oscille entre 40 et 50 %. Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, son taux communal s'est fixé à 12,00 % environ en 2024 (contre 8,46 % en 2020, pour une moyenne nationale s'approchant de 9,5 %). Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Maurice-l'Exil a représenté 1 691 euros en 2024 (contre 1 273 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : la liste "L'avenir De Saint Maurice L'exil Avec Vous" majoritaire à Saint-Maurice-l'Exil Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Maurice-l'Exil se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, la liste menée par Philippe Genty a sans surprise rassemblé 100,00% des soutiens dès le premier tour. Cette élection à candidature unique ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-Maurice-l'Exil, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'enjeu à l'occasion de ces nouvelles municipales sera de déterminer si une réelle opposition parvient à se fédérer face à cette domination. Un élément de réponse assez parlant a déjà été donné avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).