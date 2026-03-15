Résultat municipale 2026 à Saint-Maurice-l'Exil (38550) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Maurice-l'Exil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Maurice-l'Exil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice-l'Exil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe GENTY
Philippe GENTY (26 élus) Continuons ensemble à construire l'avenir de St Maurice l'Exil 		1 701 75,57%
  • Philippe GENTY
  • Aïda CHOUCHANE
  • Louis CORRADINI
  • Sylvie ABMESELELEME
  • Jean-Luc CHERVEL
  • Valérie BILLET
  • Dominique ROYE
  • Sandrine STARZYNSKI
  • Claude RULLIERE
  • Catherine PICARD
  • Lucien FABBRI
  • Pamela MENDY
  • Jean-Jacques ULL
  • Naïma VINGERDER
  • Christophe FERNANDEZ
  • Emilie RUARD
  • Francis ROUCAUTE
  • Meryem BASARA
  • Denis VIALLET
  • Myrtille JOYET
  • Mikaïl HADIMLI
  • Farida HAMMADI
  • Faruk BAGLI
  • Monique BERGER
  • Richard GROUTSCH
  • Sabrina CHAOUCH
Michel HAMADACHE
Michel HAMADACHE (3 élus) Tous unis pour mieux vivre à Saint Maurice l'Exil 		550 24,43%
  • Michel HAMADACHE
  • Ines MATOUGUI
  • Eric GAUTHIER
Participation au scrutin Saint-Maurice-l'Exil
Taux de participation 52,58%
Taux d'abstention 47,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 2 323

Source : ministère de l’Intérieur

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