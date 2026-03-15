Résultat municipale 2026 à Saint-Maurice-la-Souterraine (23300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Maurice-la-Souterraine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Maurice-la-Souterraine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice-la-Souterraine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Evelyne AUGROS
Evelyne AUGROS (13 élus) Equipe énergique, commune dynamique 		439 64,84%
  • Evelyne AUGROS
  • Olivier MAJOU
  • Cécile MAURICI
  • Stéphane VOISIN
  • Christelle GRELLIER
  • Jean LAGRANGE
  • Audrey SAUTRON
  • Sébastien PAYSAN
  • Alicia GATT
  • Yves FAUVET
  • Nathalie FARIN
  • Benoît BOUDET
  • Marion SAVARIN
Marie-France GALBRUN
Marie-France GALBRUN (2 élus) AGIR POUR VOUS ET AVEC VOUS 		238 35,16%
  • Marie-France GALBRUN
  • Pascal TIXIER
Participation au scrutin Saint-Maurice-la-Souterraine
Taux de participation 75,03%
Taux d'abstention 24,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Nombre de votants 715

Source : ministère de l’Intérieur

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