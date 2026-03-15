En direct

19:17 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Maurice-la-Souterraine Dans la commune de Saint-Maurice-la-Souterraine, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections municipales ? Dans le bourg, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,24% de 75 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec ses 11,46% d'agriculteurs pour 1 126 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,54%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,52%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Maurice-la-Souterraine mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,59% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Les données clés du vote RN à Saint-Maurice-la-Souterraine Le RN n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Saint-Maurice-la-Souterraine en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 27,91% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 51,25% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 26,62% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Maurice-la-Souterraine comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 41,10% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 41,46% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 49,69% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Bartolomé Lenoir.

16:58 - À Saint-Maurice-la-Souterraine, 65,62 % de participation aux dernières municipales Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Saint-Maurice-la-Souterraine, l'abstention frappait 34,38 % du corps électoral (un taux particulièrement faible) alors que le scrutin était incertain, en pleine épidémie de Covid. Le scrutin municipal est en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se mobilisent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État occupant une place centrale. Ainsi, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 21,29 % localement. Évidemment, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste riche d'enseignements. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 46,65 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 27,48 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 40,04 %. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste du pays. À l'occasion de cette municipale 2026, ce facteur pèsera en conséquence irrémédiablement sur les résultats de Saint-Maurice-la-Souterraine.

15:59 - Comment Saint-Maurice-la-Souterraine a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de Saint-Maurice-la-Souterraine avaient en effet poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 41,10% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Bartolomé Lenoir (Union de l'extrême droite) à l'avant de la course avec 41,46% au premier tour, devant Catherine Couturier (Union de la gauche) avec 21,58%. Le second round n'a pas changé grand chose, Bartolomé Lenoir culminant à 49,69% des votes dans la localité.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Saint-Maurice-la-Souterraine s'était clairement orientée à le Rassemblement national Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Maurice-la-Souterraine accordaient leurs suffrages à Sylvie Bilde (RN) avec 26,62% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Catherine Couturier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 56,64% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Maurice-la-Souterraine était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 27,91% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 21,37%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Maurice-la-Souterraine, les électeurs accordaient 51,25% pour Marine Le Pen, contre 48,75% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saint-Maurice-la-Souterraine une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - À Saint-Maurice-la-Souterraine, le niveau des impôts locaux est en hausse Si l'on examine la fiscalité de Saint-Maurice-la-Souterraine, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,50 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville près de 19 200 euros. Un montant loin des 137 290 € engrangés en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement sa portée et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Saint-Maurice-la-Souterraine atteint désormais près de 37,78 % en 2024 (contre 14,85 % en 2020). En comparaison, la moyenne au niveau national atteint près de 40 %. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Saint-Maurice-la-Souterraine s'est chiffrée à environ 678 euros en 2024 contre 497 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Saint-Maurice-la-Souterraine À Saint-Maurice-la-Souterraine, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont révélés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Evelyne Augros a terminé en tête avec 50,53% des voix. Deuxième, Jean-Luc Lagrange a recueilli 277 suffrages en sa faveur (49,46%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Evelyne Augros a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Maurice-la-Souterraine, ce décor constitue un point de départ particulier. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche un défi herculéen, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.