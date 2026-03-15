Programme de Igor Semo à Saint-Maurice (Union pour Saint-Maurice)

Élections municipales

Les élections municipales de Saint-Maurice se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Les habitants auront l'opportunité de choisir l'équipe qui les représentera pour les six prochaines années. La liste « UNION POUR SAINT-MAURICE » se présente avec un bilan et un projet axés sur l'intérêt général.

Prévention et sécurité

Saint-Maurice est reconnue comme l'une des villes les plus sûres grâce à des actions de prévention et de sécurisation efficaces. La délinquance a diminué, mais certaines listes concurrentes proposent de démanteler la police municipale. La sécurité reste une priorité pour maintenir la qualité de vie des habitants.

Compétence et expérience

Le prochain mandat nécessitera des élus expérimentés et compétents pour faire face aux défis à venir. Le bilan de la liste actuelle démontre un engagement fort et des promesses tenues. L'expérience des élus est essentielle pour continuer à servir au mieux les intérêts de la ville.

Union et cohésion

La nécessité d'une union solide est mise en avant face à la division créée par des ambitions personnelles. La liste de gauche, conduite par le PCF et LFI, pourrait tirer parti de cette situation si les voix se dispersent. L'union est présentée comme un moyen de préserver l'identité et les valeurs de Saint-Maurice.