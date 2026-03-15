Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Maurice sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Maurice.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Maurice
13:46 - Fiscalité à Saint-Maurice : un sujet sensible pour les municipales 2026 ?
À Saint-Maurice, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 25,31 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de près de 814 600 euros environ la même année, bien en deçà des 6 638 670 € récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saint-Maurice a évolué pour se fixer à près de 36,82 % en 2024 (contre 17,45 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Maurice a atteint environ 1 564 euros en 2024 (contre 1 464 € en 2020).
11:59 - Le résultat de la liste "Union Pour Saint-Maurice" aux élections municipales de 2020 à Saint-Maurice
Il peut être éclairant de s'intéresser aux résultats des dernières municipales à Saint-Maurice. Au soir du premier tour, Igor Semo (Les Républicains) a fait la course en tête en rassemblant 60,98% des soutiens. En deuxième position, Patrick Grange (La République en marche) a rassemblé 561 suffrages en sa faveur (20,34%). Ce succès d'emblée a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Saint-Maurice, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Faire basculer une telle majorité représentera un défi colossal pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Saint-Maurice
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. En comparaison, le premier tour des élections municipales de 2020 s'est déroulé de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats à Saint-Maurice. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Saint-Maurice sont les suivants : de 8 heures à 20 heures. Recevez les résultats du premier tour des élections à Saint-Maurice dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice
|Tête de listeListe
|
Mike Budakci
Liste divers droite
Saint-Maurice Vivons La Ville
|
|
Tiffany Farley
Liste divers gauche
SAINT-MAURICE EN COMMUN
|
|
Igor Semo
Liste des Républicains
Union pour Saint-Maurice
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Igor Semo (27 élus) Union pour saint-maurice
|1 682
|60,98%
|
|Patrick Grange (3 élus) Mieux vivre saint-maurice !
|561
|20,34%
|
|Claude Nicolas (3 élus) Saint-maurice en commun
|515
|18,67%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Maurice
|Taux de participation
|34,70%
|Taux d'abstention
|65,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 826
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Cambon (30 élus) Union pour saint-maurice
|3 400
|76,30%
|
|Patricia Richard (2 élus) Saint-maurice autrement
|663
|14,87%
|
|Claude Nicolas (1 élu) Liste de rassemblement à gauche solidaire écologique et citoyenne
|393
|8,81%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Maurice
|Taux de participation
|51,69%
|Taux d'abstention
|48,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,79%
|Nombre de votants
|4 584
Villes voisines de Saint-Maurice
- Saint-Maurice (94410)
- Ecole primaire à Saint-Maurice
- Maternités à Saint-Maurice
- Crèches et garderies à Saint-Maurice
- Classement des collèges à Saint-Maurice
- Salaires à Saint-Maurice
- Impôts à Saint-Maurice
- Dette et budget de Saint-Maurice
- Climat et historique météo de Saint-Maurice
- Accidents à Saint-Maurice
- Délinquance à Saint-Maurice
- Inondations à Saint-Maurice
- Nombre de médecins à Saint-Maurice
- Pollution à Saint-Maurice
- Entreprises à Saint-Maurice
- Prix immobilier à Saint-Maurice