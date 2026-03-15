Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice

Tête de listeListe
Mike Budakci
Mike Budakci Liste divers droite
Saint-Maurice Vivons La Ville
  • Mike Budakci
  • Laura Chiu
  • Benoit Wossmer
  • Armelle Lamouroux
  • Alain Rodriguez
  • Céline Cautela
  • Yves Sarfati
  • Anne-Sophie Budakci
  • Romain Sergent
  • Camila Yemmi
  • Stéphane Kondjo Nengol
  • Edwige Mairot
  • Stéphane Beline
  • Stéphanie Doubine
  • Rémi Choussat
  • Josseline Lépine
  • Alexandre Dray
  • Cécile Bousquet
  • Nicolas Rabazzani
  • Juliette Thimonier
  • Karim Colleville
  • Julie Bauthamy
  • Harry Cacote
  • Mathilde Cabanas
  • Kévin Hautcoeur
  • Brigitte Ducastel
  • Alain Senoussi
  • Sophie Detilleul
  • Julien Wassouf
  • Isabelle Bello
  • Emmanuel Fitoussi
  • Valérie Vailhe Thueux
  • Serge Sauner
  • Isabelle Proud
  • Laurent Malardé
Tiffany Farley
Tiffany Farley Liste divers gauche
SAINT-MAURICE EN COMMUN
  • Tiffany Farley
  • Cyril Gendry
  • Manuelle Duszynski
  • Stanislas Breugnot
  • Hager Miladi
  • Davy Soubeste
  • Alisson Cheval
  • Jean-Christophe Boulanger
  • Amal Chetourou
  • Claude Nicolas
  • Sophie Genovese
  • Jean Loiseau
  • Céline Desroches
  • Louis Clément d'Alençon
  • Hortensia Sévéon
  • Abdelkebir Taoussi
  • Donia Chammam
  • Jean-François Charef
  • Marguerite Cécile
  • Benjamin Pivot
  • Lisa Piquet
  • Gérard Cécile
  • Véronique Filoni
  • Raphaël Hornung
  • Rolande Robin
  • Martin Van Khuu
  • Floriane Anglio
  • Philippe Pichon
  • Claire Dorn
  • Thibault Jean-Loup Rezard
  • Daphné Lallemand de Driesen
  • Najib Lahlou
  • Michelle Lesobre
Igor Semo
Igor Semo Liste des Républicains
Union pour Saint-Maurice
  • Igor Semo
  • Dominique Duroselle
  • Christian Cambon
  • Claire Delpech Driant
  • Philippe Bourdajaud
  • Katia Burrier
  • Patrick Grange
  • Hafida Zaidi
  • Thibault Vitry
  • Françoise Nolot
  • Cedric Damien
  • Krystina Béhêtre
  • Pascal Duray
  • Natacha Morali
  • Patrick Baruel
  • Marie-Hélène Azoulay
  • Jean-Marc Taïeb
  • Isabelle Mity
  • Jessy Spahija
  • Jilane Louani
  • Robert Archambault
  • Jennifer Remili
  • Sébastien Timpano
  • Michèle Pasquier
  • Anani Amouzouvi-Atayi
  • Hanane Redaouia
  • Hugo Francisco
  • Sylviane Di Giovanni
  • Théodore Akueson
  • Aïda Xhomaqi
  • Frédéric Bussière
  • Claire Matrone
  • Rafi Bas
  • Hélène Coupé
  • Philippe Coudurier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Igor Semo
Igor Semo (27 élus) Union pour saint-maurice 		1 682 60,98%
  • Igor Semo
  • Krystina Béhêtre
  • Christian Cambon
  • Françoise Nolot
  • Philippe Bourdajaud
  • Pascale Chenne
  • Thibault Vitry
  • Claudine Dahan
  • Michel Budakci
  • Hélène Coupé
  • Cédric Damien
  • Dominique Duroselle
  • Pascal Duray
  • Pascale Fresne
  • Robert Archambault
  • Claire Delpech Driant
  • Gilles Bas Dit Troty
  • Marie-Hélène Azoulay
  • Anani Amouzouvi-Atayi
  • Magdalena Amouretti
  • Jean-Marc Taïeb
  • Christine Beauchemin-Flot
  • Sebastien Timpano
  • Emeline Deverly
  • Alain Rodriguez
  • Patricia Richard
  • Ismaël Chitou
Patrick Grange
Patrick Grange (3 élus) Mieux vivre saint-maurice ! 		561 20,34%
  • Patrick Grange
  • Katia Lessault
  • Patrick Baruel
Claude Nicolas
Claude Nicolas (3 élus) Saint-maurice en commun 		515 18,67%
  • Claude Nicolas
  • Mathilde Kaddour
  • Jean Loiseau
Participation au scrutin Saint-Maurice
Taux de participation 34,70%
Taux d'abstention 65,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 826

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Cambon
Christian Cambon (30 élus) Union pour saint-maurice 		3 400 76,30%
  • Christian Cambon
  • Krystina Béhêtre
  • Alain Guetrot
  • Françoise Nolot
  • Igor Semo
  • Pascale Chenne
  • Fabrice Morenon
  • Marie Bertrand
  • Thibault Vitry
  • Claudine Dahan
  • Benoit Wossmer
  • Magdalena Amouretti
  • Guy Chiambaretto
  • Christiane Verdier-Petit
  • Philippe Bourdajaud
  • Hélène Coupé
  • Jean-Christophe Blanc
  • Marie-Karine Tibi
  • Cédric Damien
  • Pascale Fresne
  • Jean-Luc Berriot
  • Sophie Denis
  • Michel Budakci
  • Marie-Hélène Azoulay
  • Anani Amouzouvi-Atayi
  • Hafida Zaidi
  • Alexis Astre
  • Dominique Duroselle
  • Vincent Delhomme
  • Zehour Stittou
Patricia Richard
Patricia Richard (2 élus) Saint-maurice autrement 		663 14,87%
  • Patricia Richard
  • Malik Yettou
Claude Nicolas
Claude Nicolas (1 élu) Liste de rassemblement à gauche solidaire écologique et citoyenne 		393 8,81%
  • Claude Nicolas
Participation au scrutin Saint-Maurice
Taux de participation 51,69%
Taux d'abstention 48,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Nombre de votants 4 584

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