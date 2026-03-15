Résultat municipale 2026 à Saint-Maurice (94410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Maurice a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Maurice, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Igor SEMO
Igor SEMO (26 élus) Union pour Saint-Maurice 		2 351 57,09%
  • Igor SEMO
  • Dominique DUROSELLE
  • Christian CAMBON
  • Claire DELPECH DRIANT
  • Philippe BOURDAJAUD
  • Katia BURRIER
  • Patrick GRANGE
  • Hafida ZAIDI
  • Thibault VITRY
  • Françoise NOLOT
  • Cedric DAMIEN
  • Krystina BÉHÊTRE
  • Pascal DURAY
  • Natacha MORALI
  • Patrick BARUEL
  • Marie-Hélène AZOULAY
  • Jean-Marc TAÏEB
  • Isabelle MITY
  • Jessy SPAHIJA
  • Jilane LOUANI
  • Robert ARCHAMBAULT
  • Jennifer REMILI
  • Sébastien TIMPANO
  • Michèle PASQUIER
  • Anani AMOUZOUVI-ATAYI
  • Hanane REDAOUIA
Tiffany FARLEY
Tiffany FARLEY (4 élus) SAINT-MAURICE EN COMMUN 		1 046 25,40%
  • Tiffany FARLEY
  • Cyril GENDRY
  • Manuelle DUSZYNSKI
  • Stanislas BREUGNOT
Mike BUDAKCI
Mike BUDAKCI (3 élus) Saint-Maurice Vivons La Ville 		721 17,51%
  • Mike BUDAKCI
  • Laura CHIU
  • Benoit WOSSMER
Participation au scrutin Saint-Maurice
Taux de participation 50,06%
Taux d'abstention 49,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 4 201

Source : ministère de l’Intérieur

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