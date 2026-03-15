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19:21 - Comprendre l'électorat de Saint-Maurice : un regard sur la démographie locale La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Maurice contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 17,77% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 26,26% de 60 ans et plus. Le taux important de cadres, atteignant 37,17%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 17,58% et d'une population étrangère de 11,30% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (56,42%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Maurice, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Le Rassemblement national ne perce pas à Saint-Maurice Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Saint-Maurice il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 9,92% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 23,08% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 6,09% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Maurice comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 16,74% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 17,13% pour le mouvement lepéniste. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Saint-Maurice avant 2026 En marge de cette élection municipale, le niveau d'abstention pèsera sur les résultats de Saint-Maurice. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 65,30 % du corps électoral (un score plus élevé que les 55,3 % nationaux) alors qu'en raison du Covid, beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer. Il est pourtant établi de longue date que l'élection municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les électeurs votent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est ainsi arrêté à 22,16 %. Même si les dynamiques varient d'un type d'élection à l'autre, la trajectoire entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure riche en enseignements. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 48,24 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 29,89 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 43,14 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Saint-Maurice a-t-elle voté ? Lors des européennes, le résultat à Saint-Maurice s'était forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (16,74%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,81%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,37%). Les élections des députés à Saint-Maurice près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Michel Herbillon (Les Républicains) aux avants-postes avec 41,77% au premier tour, devant Joao Martins Pereira (Union de la gauche) avec 37,61%. Le second round n'a pas changé grand chose, Michel Herbillon culminant à 57,75% des voix localement. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Saint-Maurice : regard sur les résultats marquants de la dernière présidentielle en date Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Maurice une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Saint-Maurice privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (32,71%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 24,48%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 76,92% pour Emmanuel Macron, contre 23,08% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Maurice portaient leur choix sur Michel Herbillon (LR) avec 32,11% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,28%.

12:58 - Fiscalité à Saint-Maurice : un sujet sensible pour les municipales 2026 ? À Saint-Maurice, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 25,31 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de près de 814 600 euros environ la même année, bien en deçà des 6 638 670 € récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saint-Maurice a évolué pour se fixer à près de 36,82 % en 2024 (contre 17,45 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Maurice a atteint environ 1 564 euros en 2024 (contre 1 464 € en 2020).

11:59 - Le résultat de la liste "Union Pour Saint-Maurice" aux élections municipales de 2020 à Saint-Maurice Il peut être éclairant de s'intéresser aux résultats des dernières municipales à Saint-Maurice. Au soir du premier tour, Igor Semo (Les Républicains) a fait la course en tête en rassemblant 60,98% des soutiens. En deuxième position, Patrick Grange (La République en marche) a rassemblé 561 suffrages en sa faveur (20,34%). Ce succès d'emblée a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Saint-Maurice, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Faire basculer une telle majorité représentera un défi colossal pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.