Résultat municipale 2026 à Saint-Maurice-sur-Aveyron (45230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Maurice-sur-Aveyron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Maurice-sur-Aveyron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maurice-sur-Aveyron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Armand MARTIN
Armand MARTIN (14 élus) NOUVEL ELAN 		315 76,83%
  • Armand MARTIN
  • Coralie BITTIGER
  • Stéphane LOURDEL
  • Catherine MARTINEZ
  • Laurent CHUPAU
  • Nathalie LEBOUCHER
  • Didier BRISSON
  • Coraline GODEAU
  • Jérôme CAVANNA
  • Magali CHARPENTIER
  • Sylvain SELSCHOTTER
  • Valérie BRUNEAU
  • Nicolas CHAMPION
  • Christelle FLEURY
Wondwossen KASSA
Wondwossen KASSA (1 élu) L'AVENIR EN COMMUN 		95 23,17%
  • Wondwossen KASSA
Participation au scrutin Saint-Maurice-sur-Aveyron
Taux de participation 68,82%
Taux d'abstention 31,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 426

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Loiret ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans le . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saint-Maurice-sur-Aveyron