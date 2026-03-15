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19:18 - Saint-Maurice-sur-Aveyron : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Saint-Maurice-sur-Aveyron, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 12,47% d'agriculteurs pour 842 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 46 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (62,67%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 29,59% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 52,46% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 153,17 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Saint-Maurice-sur-Aveyron, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Saint-Maurice-sur-Aveyron Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Saint-Maurice-sur-Aveyron il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 35,77% des votes lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 59,73% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 34,62% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste validait 72,31% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 49,00% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 59,59% pour le mouvement nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 73,15% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Thomas Ménagé.

16:58 - Dernières municipales : 46,81 % de participation à Saint-Maurice-sur-Aveyron La mobilisation de l'électorat de Saint-Maurice-sur-Aveyron sera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour ces municipales 2026. La mobilisation s'élevait à 46,81 % pour le premier tour des municipales de 2020, dans la moyenne nationale alors que l'événement était incertain, dans un contexte de pandémie de Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été évalué à 71,43 %. Le taux de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 46,82 % au premier tour en 2022 à 66,06 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 59,37 % (51,49 % au national). Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le territoire s'affiche donc résolument comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Saint-Maurice-sur-Aveyron ? Les élections européennes de 2024 à Saint-Maurice-sur-Aveyron avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (49,00%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 11,11% des suffrages. Les législatives à Saint-Maurice-sur-Aveyron qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Thomas Ménagé (Rassemblement National) en tête avec 59,59% au premier tour, devant Mélusine Harlé (Majorité présidentielle) avec 15,86%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Thomas Ménagé culminant à 73,15% des votes localement. Une parfaite confirmation des résultats des élections de 2022 à une présidentielle près.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron s'était clairement dirigée vers l'extrême droite Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Saint-Maurice-sur-Aveyron accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 35,77%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 26,36%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,73% pour Marine Le Pen, contre 40,27% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Saint-Maurice-sur-Aveyron portaient leur choix sur Thomas Ménagé (RN) avec 34,62% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 72,31%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Saint-Maurice-sur-Aveyron comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Fiscalité en hausse à Saint-Maurice-sur-Aveyron : un impact sur le scrutin municipal En ce qui concerne la fiscalité locale de Saint-Maurice-sur-Aveyron, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 932 € en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 687 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à environ 36,56 % en 2024 (contre 17,00 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 61 410 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 143 100 euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 12,00 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Saint-Maurice-sur-Aveyron Dans la communede Saint-Maurice-sur-Aveyron, les dynamiques politiques locales sont aujourd'hui encore conditionnées par le verdict des dernières élections municipales en date. Précisons qu'à l'époque, cette élection s'est tenue sur la base de candidatures individuelles et non de listes, laissant aux votants la possibilité de choisir plusieurs candidats. 9 conseillers ont été élus dès le premier tour. Pierre Rollin a remporté la première place avec 205 voix (68,10%). Ensuite, Jean-Nicolas Groeneweg a rassemblé 202 suffrages en sa faveur (67,10%). Josette Olanier suivait, s'adjugeant 64,78% des voix. Un second tour a ensuite été organisé avec 13 candidats en lice. A ce deuxième tour, Armand Martin a recueilli 143 voix (60,33%), suivi par Noël Chereau avec 135 électeurs (56,96%) et Anne-Sophie Dureville obtenant 131 électeurs (55,27%). Les résultats finaux sont restés très proches. Pour les élections 2026 à Saint-Maurice-sur-Aveyron, cette logique si particulière sera une fois encore observée avec attention. Il convient toutefois de souligner que le mode de vote individuel n'est plus en vigueur dans le pays.