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19:18 - Élections à Saint-Max : l'impact des caractéristiques démographiques La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Max façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,19% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (71,78%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 4787 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,83%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,72%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,51%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Max, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Saint-Max aux municipales ? Le mouvement nationaliste restait loin du match lors des municipales à Saint-Max en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 18,77% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 34,65% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 16,22% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Saint-Max comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 26,81% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 28,43% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 38,37% lors du vote final.

16:58 - Saint-Max : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Pour rappel, l'abstention atteignait 60,83 % à Saint-Max lors des précédentes élections municipales, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors qu'à cause du coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 30,05 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 47,17 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 35,21 %, loin des 53,42 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une localité assez abstentionniste par rapport au reste du pays. Pour ces municipales, cette réalité à Saint-Max sera quoi qu'il en soit déterminante dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Saint-Max classée à droite lors des derniers scrutins Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Saint-Max portaient leur choix sur Estelle Mercier (Union de la gauche) avec 34,29% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Estelle Mercier culminant à 61,63% des votes dans la commune. Le scrutin des Européennes en amont à Saint-Max avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (26,81%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 16,86% des voix. La préférence des électeurs de Saint-Max a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Saint-Max : des verdicts particulièrement tranchés lors des scrutins il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Max portaient leur choix sur Carole Grandjean (Ensemble !) avec 29,64% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Carole Grandjean virant de nouveau en tête avec 54,74% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Max plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 30,30% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 22,31%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,35% pour Emmanuel Macron, contre 34,65% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Saint-Max dessine ainsi une ville acquise au bloc central.

12:58 - Les premières élections à Saint-Max depuis la réforme fiscale À Saint-Max, en matière d'impôts locaux, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 640 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 427 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été maintenu à 27,18 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 103 940 € en 2024. Un produit qui est loin des 1 591 600 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 8,79 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Saint-Max L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Saint-Max est riche d'enseignements. Dès le premier tour de scrutin, Éric Pensalfini (Les Républicains) a pris l'ascendant sur ses rivaux en totalisant 79,90% des soutiens. Deuxième, Christine Minery (Divers gauche) a capté 20,09% des votes. Ce succès d'emblée du candidat Les Républicains a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Saint-Max, ce décor a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Le camp minoritaire devra déplacer des montagnes ce dimanche afin de contester cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.