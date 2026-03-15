Résultat municipale 2026 à Saint-Max (54130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Max a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Max, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Max [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric PENSALFINI
Eric PENSALFINI (26 élus) @venir SAINT-MAX Ensemble 		3 112 79,33%
  • Eric PENSALFINI
  • Christine HINSINGER
  • Francis LADENT
  • Béatrice BAUER
  • Philippe CHAUFER
  • Erika COSSET
  • Laurent SANTOS
  • Christelle DORGET
  • Stéphane François PERNOT
  • Nathalie MILLEY
  • François-Marie L'HUILLIER
  • Céline LALLEMENT
  • Christophe ROYE
  • Nathalie CHARPENTIER
  • Olivier OBTEL
  • Marie-Noëlle GALLEMANT
  • Marco HENRY
  • Céline SCHAUINGER
  • Aali DEROUICHE
  • Sandra SECKINGER
  • Willy CLARENN
  • Carole BEAUGUILLAUME-ZINCK
  • Joël ROUYER
  • Aurore GUILLARD
  • Denis BOUVIER
  • Floriane GAVOILLE
Quentin MENTREL
Quentin MENTREL (3 élus) Saint-Max Autrement avec vous 		811 20,67%
  • Quentin MENTREL
  • Christine MINERY
  • Anthony CALBA-DURAND
Participation au scrutin Saint-Max
Taux de participation 53,76%
Taux d'abstention 46,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 4 015

Source : ministère de l’Intérieur

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