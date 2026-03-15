Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Tête de listeListe
Vesselina Garello
Vesselina Garello Liste divers droite
Tous Unis Pour Saint-Maximin
  • Vesselina Garello
  • Patrick Labrot
  • Christine Arbaud-Pedrazzini
  • Jacques Freynet
  • Françoise Sur
  • Olivier Barrau
  • Marilyne Guis
  • Loïc Parlon
  • Anne-Marie Lamia
  • Alain Roger
  • Nadia Sennane
  • Rémy Decaix
  • Aurélie Pasquet
  • Christian Gianinetti
  • Carole Winter
  • Olivier Faurax
  • Laure Ancolio
  • Didier Champion
  • Carine Schmitt
  • Jérôme Mottet
  • Christelle Morero
  • Maryan Rychlinski
  • Audrey Sanchez
  • Pascal Merle
  • Laure Bampi
  • Philippe Valette
  • Soubiha Bakouri
  • Nicolas Cecchi
  • Alexandra Houssaye
  • Julien Molina
  • Laila Kamel
  • Jean-Baptiste Martin
  • Laurence Oppliger
  • Kamel Sadelli
  • Joëlle Domenge
Alain Decanis
Alain Decanis Liste divers centre
Notre seul parti c'est Saint Maximin
  • Alain Decanis
  • Anne de Lanversin
  • Claude Betrancourt
  • Samantha Marianelli
  • Thierry de Siano
  • Mariam Djidelli
  • Mickael Barotin
  • Jovanka Jeremic
  • Franck Julien
  • Blandine Fabre
  • Michel Bertrand-Guerin
  • Héléna Tavares
  • Alain Pierlot
  • Marie-Esther Dielen
  • Christophe Aubert
  • Claire Maquin
  • Laurent Beltran
  • Pierrette Rollandy
  • Cédric Olivier
  • Aline Lance
  • Marc Mazellier
  • Florianne Pelerin
  • Olivier Locci
  • Thérèse Della-Negra
  • Jean-Vincent Rapastelli
  • Mathilde Cattina
  • Bernard Riondet
  • Anne Bonnelie
  • Jean Marc Santoni
  • Nasma Boutera
  • Alain Perrault
  • Elisabeth Ricourt
  • Jean-Marie Rodriguez
  • Christel Lepage
  • Thomas Bonnelie
Quentin Dauphiné
Quentin Dauphiné Liste divers gauche
La Gauche Unie pour SAINT-MAXIMIN
  • Quentin Dauphiné
  • Michelle Girodengo ép Bigeon
  • Marc Olivier
  • Virginie Armando
  • Jean-Christophe Servajean
  • Alexandra Iliadis
  • Gilbert Bigeon
  • Johanna Deschamps
  • Patrick Rocchi
  • Evelyne Perrot ép Houillon
  • Rémi Bregeon
  • Patricia Saint-Pol
  • Michel Vincent
  • Jennifer Torphy
  • David Maestro
  • Léa Tournier
  • Christian Chartier
  • Christelle Vallée
  • Kévin Huber
  • Françoise Cléret
  • Ethan Rutigliano-Gindre
  • Véronique Cozzupoli
  • Khalid Makhtoufi
  • Danielle Alvarez
  • Bruno Pouvelle
  • Jacqueline Véran
  • Alexandre Ocman
  • Géraldine Sourris
  • Hamza Horma
  • Florence Fuoco
  • Bernard Michel
  • Agnès Lê
  • Jean-Michel Zammit
Thomas Molina
Thomas Molina Liste d'union à l'extrême-droite
SAINT-MAXIMIN D'ABORD
  • Thomas Molina
  • Nicole Davico Melek
  • Nicolas Florens
  • Bernadette Couture
  • Pascal Cortez
  • Roseline Dupuis
  • Christophe Tardieu
  • Valérie Troffa
  • Jean-Marc Bouaziz
  • Anne-Marie Coudurier
  • Franck Navarro
  • Christine Mancini
  • Alexandre Boudonis
  • Nadine Bernard
  • Claude Blanc
  • Geneviève Pagani
  • Fabio Campo
  • Laurence Marino
  • Alain Richard
  • Martine Guardiola
  • Marc Narjoz
  • Laure Bianchini
  • Nabil Aoun
  • Carole Jouent
  • Adrien Pintor
  • Denise Sauvage
  • Jérôme Blocquel
  • Elisabeth Jouvenel
  • Yves Chassefaire
  • Séverine Matuszewski
  • Romain Fabre
  • Michèle Geersens
  • François Geiger
  • Anne Rossi
  • Patrick Pasté
Aline Nguyen Van Thoi
Aline Nguyen Van Thoi Liste Divers
Saint Maximin demain
  • Aline Nguyen Van Thoi
  • Christophe Bages
  • Hélène Nicolas
  • Olivier Moënard
  • Michèle Venet
  • Pierre Olivier Picard
  • Marie-Sophie Blard
  • Bertrand Danel
  • Mélissa Averous
  • Jean-Paul Decomis
  • Sabah Kaddour-Mokhtari
  • André Gastaldi
  • Véronique Verlinde
  • Philippe Di Fede
  • Roseline Juch
  • Laurent Nguyen Van Thoi
  • Feriel Zenati
  • Michel Jullien
  • Alexandra Davin
  • Fabrice Jouve
  • Sarah Duchateau
  • Tristan Richard
  • Chiara Dallorto
  • Antonio Santiago
  • Carole Catanea
  • Pascal Monnoury
  • Françoise Auric
  • Jonathan Martins
  • Martine Soro
  • Martial Dos Santos
  • Noria Ghalmi
  • Chérif Tamazount
  • Marie-Paule Picard
Pascal Simonetti
Pascal Simonetti Liste divers centre
UN ÉLAN COMMUN, UN AVENIR HUMAIN
  • Pascal Simonetti
  • Blandine Gomart
  • Marc Basacco
  • Nathalie Cano
  • Jean-Louis Bissuel
  • Sophie Le Meter
  • Jean-Daniel Boisgard
  • Charline Hatot
  • Dominique de Bortoli
  • Brigitte Penot
  • Gilles Gabriele
  • Josiane Fabbiani
  • Gregory Cannati
  • Manon Signorino
  • Pepin Ngayaba
  • Estelle Moussu
  • Luis Bissuel
  • Josiane Jozwicki
  • David Pirollo
  • Virginie Horgnies
  • Mickael Mathieu
  • Anne-Marie Grosjean
  • Francesco Attademo
  • Emilie Brovadan
  • Daniel Fabre-Teste
  • Myriam Henry
  • Marc Chambon
  • Noëlle Desbuisson
  • Jean-Luc Bendre
  • Louisa Fergani
  • Thierry Lepante
  • Marie-Josée Ballans
  • Paul Nicolaï
  • Françoise Alpheran
Fabrice Albert
Fabrice Albert Liste Divers
FABRICE ALBERT 2026
  • Fabrice Albert
  • Hélène Henri
  • Jean-Claude Bourniquel
  • Stella Raingeval
  • Maurice Le Cain
  • Christine Celsan
  • Nicolas Saettler
  • Agathe Simion
  • Marc Lenoble
  • Patricia Djenane
  • Denis Ben Belgacem
  • Maud Baranieki
  • Yves Walter
  • Catherine Mansouri
  • Fabien Triol
  • Erica Lefebvre
  • Sylvain Gallard
  • Christine Ringenbach
  • Lionel Dubes
  • Aela Schuller-Guillo
  • Laurent Caillet
  • Sabrina Michel
  • Nicolas Marguerier
  • Chloé Guzman
  • Gilles Dubois
  • Sabine Poitou
  • Frédéric Brozzetti
  • Liliane Fonpudie-Lesieur
  • Ahmed Boumaza
  • Sheina Falah
  • Mateo Roggeri
  • Lydie Delacressonniere
  • Patrick Catala-Cottini
  • Samia Aoun
  • Jean-Claude Allione

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Decanis
Alain Decanis (25 élus) Notre seul parti c'est saint-maximin 		2 936 47,48%
  • Alain Decanis
  • Blandine Gomart
  • Pascal Simonetti
  • Nathalie Maireville
  • Paul Khadir
  • Sophie Le Meter
  • Claude Betrancourt
  • Charline Hatot
  • Cédric Olivier
  • Nicole Davico
  • Charles De Laurens De Lacenne
  • Malaury Torres
  • Thierry Ramel
  • Emmanuelle Plat
  • Gabriel Pich
  • Michèle Leloup
  • Nicolas Ligier
  • Hélène Nicolas
  • Christophe Aubert
  • Véronique Jimenez
  • Renaud Pioline
  • Martine Dufau
  • Nicolas Saettler
  • Mireille Marianelli
  • Luc Ferry
Christine Lanfranchi-Dorgal
Christine Lanfranchi-Dorgal (6 élus) Union pour saint maximin 2020 		2 286 36,97%
  • Christine Lanfranchi-Dorgal
  • Jacques Freynet
  • Mireille Boeuf
  • Olivier Barrau
  • Hélène Henri
  • Christian Lombard
Vesselina Garello
Vesselina Garello (2 élus) Saint-maximin pour vous ! 		961 15,54%
  • Vesselina Garello
  • Alain Roger
Participation au scrutin Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Taux de participation 44,76%
Taux d'abstention 55,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 332

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Lanfranchi-Dorgal
Christine Lanfranchi-Dorgal Union pour saint maximin 2020 		1 592 27,92%
Alain Decanis
Alain Decanis Notre seul parti c'est saint-maximin 		1 541 27,03%
Vesselina Garello
Vesselina Garello Saint-maximin pour vous ! 		948 16,62%
Fabrice Albert
Fabrice Albert Mieux vivre ensembre a saint-maximin 		693 12,15%
Véronique Guerin
Véronique Guerin Dynamisme et volonte 		348 6,10%
Bernard Machat
Bernard Machat Un avenir pour saint-maximin 		304 5,33%
Patrice Russo
Patrice Russo L'autre vision pour saint maximin la sainte baume 		275 4,82%
Participation au scrutin Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Taux de participation 41,62%
Taux d'abstention 58,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 871

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Lanfranchi-Dorgal
Christine Lanfranchi-Dorgal (24 élus) Union pour saint maximin 2014 		3 496 42,43%
  • Christine Lanfranchi-Dorgal
  • Horace Lanfranchi
  • Mireille Boeuf
  • Jacques Freynet
  • Hélène Barral Henri
  • Serge Langlet
  • Létitia Marino Silenziano
  • Olivier Barrau
  • Anne-Marie Lamia
  • Laurent Martin
  • Laure Ancolio-Thaon
  • Mohammed Sebbani
  • Marie-Françoise Bertin-Maghit
  • Patrice Russo
  • Vesselina Garello
  • Alain Kanbelle
  • Martine Tissier
  • Arnaud Degioanni
  • Hilda Martinez
  • Christian Lombard
  • Nicole Drevet
  • Fabrice Albert
  • Magalie Riondet
  • Clément Deidda
Alain Decanis
Alain Decanis (6 élus) Ensemble pour la transparence et la democratie 		3 317 40,25%
  • Alain Decanis
  • Blandine Gomart-Jacquet
  • Jean-François Bart
  • Véronique Guerin-Poitrasson
  • Stéphane Daddi
  • Joëlle Silvy-Alibert
Gilles Perez
Gilles Perez (3 élus) Saint maximin bleu marine 		1 426 17,30%
  • Gilles Perez
  • Véronique Andrieu
  • Philippe Hrynda
Participation au scrutin Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Taux de participation 67,08%
Taux d'abstention 32,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Nombre de votants 8 447

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Lanfranchi-Dorgal
Christine Lanfranchi-Dorgal Union pour saint maximin 2014 		2 524 31,87%
Alain Decanis
Alain Decanis Ensemble construisons un avenir pour saint maximin 		2 417 30,52%
Gilles Perez
Gilles Perez Saint maximin bleu marine 		1 661 20,97%
Jean-François Bart
Jean-François Bart Une energie nouvelle pour saint maximin 		1 317 16,63%
Participation au scrutin Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Taux de participation 64,42%
Taux d'abstention 35,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Nombre de votants 8 115

Villes voisines de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

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