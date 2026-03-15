Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
- Résultat municipale 2020 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
- Résultat municipale 2014 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
13:46 - À Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, les impôts sont en hausse avant l'élection
Du côté de la fiscalité de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 946 € en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 835 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 38,66 % en 2024 (contre environ 23,17 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 434 600 euros en 2024, bien en deçà des 3,71771 millions d'euros (3 717 710 € très exactement) engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 14,85 %. Cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. Parallèlement, le foncier non bâti est toujours taxé à près de 94,96 % en 2024, tout comme en 2020 quand la moyenne en France oscille entre 40 et 50 %. Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, son taux communal s'est fixé à 14,75 % environ en 2024 (contre autour de 3,00 % en 2020, un taux à comparer aux 9,5 % de la moyenne nationale).
11:59 - Alain Decanis vainqueur des dernières élections municipales à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Quels enseignements peut-on tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ? Au soir du premier scrutin, Christine Lanfranchi-Dorgal (Divers droite) a raflé la première place en obtenant 27,92% des voix. Derrière, Alain Decanis (Divers gauche) a rassemblé 1 541 suffrages en sa faveur (27,03%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Vesselina Garello (La République en marche), glanant 16,62% des voix. Le léger écart à l'avant du peloton débouchait sur un 2e tour indécis. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Alain Decanis l'a finalement emporté avec 2 936 suffrages (47,48%), face à Christine Lanfranchi-Dorgal avec 36,97% des votants et Vesselina Garello obtenant 961 suffrages (15,54%). Confirmant les incertitudes du premier tour, l'élection a débouché sur un véritable retournement de situation. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers gauche a sans doute tiré parti du report de votes des listes éliminées, gagnant 1 344 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Les 15 bureaux de vote de la ville de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume fermeront leurs portes à 18 heures pour le dépouillement. Les municipales offrent la possibilité aux Français de se prononcer sur la manière dont est organisée leur ville. Quel candidat sera élu après Alain Decanis (Divers gauche), qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est en ligne plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
|Tête de listeListe
|
Vesselina Garello
Liste divers droite
Tous Unis Pour Saint-Maximin
|
|
Alain Decanis
Liste divers centre
Notre seul parti c'est Saint Maximin
|
|
Quentin Dauphiné
Liste divers gauche
La Gauche Unie pour SAINT-MAXIMIN
|
|
Thomas Molina
Liste d'union à l'extrême-droite
SAINT-MAXIMIN D'ABORD
|
|
Aline Nguyen Van Thoi
Liste Divers
Saint Maximin demain
|
|
Pascal Simonetti
Liste divers centre
UN ÉLAN COMMUN, UN AVENIR HUMAIN
|
|
Fabrice Albert
Liste Divers
FABRICE ALBERT 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Decanis (25 élus) Notre seul parti c'est saint-maximin
|2 936
|47,48%
|
|Christine Lanfranchi-Dorgal (6 élus) Union pour saint maximin 2020
|2 286
|36,97%
|
|Vesselina Garello (2 élus) Saint-maximin pour vous !
|961
|15,54%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
|Taux de participation
|44,76%
|Taux d'abstention
|55,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 332
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Lanfranchi-Dorgal Union pour saint maximin 2020
|1 592
|27,92%
|Alain Decanis Notre seul parti c'est saint-maximin
|1 541
|27,03%
|Vesselina Garello Saint-maximin pour vous !
|948
|16,62%
|Fabrice Albert Mieux vivre ensembre a saint-maximin
|693
|12,15%
|Véronique Guerin Dynamisme et volonte
|348
|6,10%
|Bernard Machat Un avenir pour saint-maximin
|304
|5,33%
|Patrice Russo L'autre vision pour saint maximin la sainte baume
|275
|4,82%
|Participation au scrutin
|Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
|Taux de participation
|41,62%
|Taux d'abstention
|58,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 871
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Lanfranchi-Dorgal (24 élus) Union pour saint maximin 2014
|3 496
|42,43%
|
|Alain Decanis (6 élus) Ensemble pour la transparence et la democratie
|3 317
|40,25%
|
|Gilles Perez (3 élus) Saint maximin bleu marine
|1 426
|17,30%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
|Taux de participation
|67,08%
|Taux d'abstention
|32,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,46%
|Nombre de votants
|8 447
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Lanfranchi-Dorgal Union pour saint maximin 2014
|2 524
|31,87%
|Alain Decanis Ensemble construisons un avenir pour saint maximin
|2 417
|30,52%
|Gilles Perez Saint maximin bleu marine
|1 661
|20,97%
|Jean-François Bart Une energie nouvelle pour saint maximin
|1 317
|16,63%
|Participation au scrutin
|Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
|Taux de participation
|64,42%
|Taux d'abstention
|35,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|8 115
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