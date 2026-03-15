Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : les infos en direct

Vesselina Garello Liste divers droite

Tous Unis Pour Saint-Maximin Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Vesselina Garello Programme de Vesselina Garello à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Tous Unis Pour Saint-Maximin) Gestion financière Depuis 2020, la commune de Saint-Maximin fait face à une dérive budgétaire alarmante, avec une augmentation de la dette de 52% par habitant. Cette situation résulte de projets démesurés qui compromettent l'équilibre financier de la ville. Il est crucial d'adopter une gestion rigoureuse pour éviter de plonger davantage dans le gouffre financier. Amélioration de la qualité de vie Le projet proposé vise à améliorer la qualité de vie des habitants de Saint-Maximin en rendant la ville plus propre et plus sûre. Cela inclut le renforcement de la police municipale et la création d'infrastructures adaptées pour les jeunes et les aînés. L'objectif est de redonner un souffle nouveau à l'identité provençale de la commune. Développement touristique La candidature du triptyque Basilique-Couvent Royal-Jardin de l’Enclos au patrimoine mondial de l’UNESCO est un axe majeur pour accroître l'attractivité touristique de Saint-Maximin. Ce projet vise à valoriser le patrimoine exceptionnel de la ville tout en développant le tourisme local. En parallèle, des fêtes traditionnelles seront mises en avant pour renforcer l'identité culturelle. Services et infrastructures Le programme prévoit des améliorations significatives des services et infrastructures de Saint-Maximin. Cela inclut la construction de nouvelles écoles, d'un gymnase et d'une piscine, ainsi que le renforcement des services médicaux. L'objectif est de répondre aux besoins croissants des habitants tout en anticipant les défis futurs.

Vesselina Garello

Patrick Labrot

Christine Arbaud-Pedrazzini

Jacques Freynet

Françoise Sur

Olivier Barrau

Marilyne Guis

Loïc Parlon

Anne-Marie Lamia

Alain Roger

Nadia Sennane

Rémy Decaix

Aurélie Pasquet

Christian Gianinetti

Carole Winter

Olivier Faurax

Laure Ancolio

Didier Champion

Carine Schmitt

Jérôme Mottet

Christelle Morero

Maryan Rychlinski

Audrey Sanchez

Pascal Merle

Laure Bampi

Philippe Valette

Soubiha Bakouri

Nicolas Cecchi

Alexandra Houssaye

Julien Molina

Laila Kamel

Jean-Baptiste Martin

Laurence Oppliger

Kamel Sadelli

Joëlle Domenge

Alain Decanis Liste divers centre

Notre seul parti c'est Saint Maximin Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Alain Decanis Programme de Alain Decanis à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Notre seul parti c'est Saint Maximin) Gestion financière Le mandat de Alain Decanis a été marqué par une gestion rigoureuse des finances publiques. Malgré des défis importants, tels que la situation des réseaux d’eau et l’EHPAD, aucune augmentation d'impôts n'a été nécessaire. Cette approche a permis de réaliser une partie significative du programme initial. Projets en cours Plusieurs grands chantiers sont actuellement en cours, comme la création du parc du colombier et la réhabilitation du centre-ville. Ces projets visent à améliorer les infrastructures et à dynamiser l'attractivité de Saint Maximin. De plus, un réseau de pistes cyclables est en préparation, avec des études déjà finalisées. Équipe municipale Une nouvelle équipe a été constituée pour les prochaines élections municipales, incluant des membres aux parcours diversifiés. Parmi eux, des professionnels tels que des enseignants, des commerçants et des retraités, reflètent la diversité de la population saint-maximinoise. Cette équipe vise à renforcer la proximité et la transparence dans la gestion municipale. Engagement citoyen Alain Decanis appelle à un soutien fort de la part des citoyens pour mener à bien les projets en cours. Il met l'accent sur l'importance de privilégier l'intérêt général face aux intérêts particuliers. La volonté de maintenir un dialogue ouvert avec les habitants est essentielle pour la réussite des initiatives municipales.

Alain Decanis

Anne de Lanversin

Claude Betrancourt

Samantha Marianelli

Thierry de Siano

Mariam Djidelli

Mickael Barotin

Jovanka Jeremic

Franck Julien

Blandine Fabre

Michel Bertrand-Guerin

Héléna Tavares

Alain Pierlot

Marie-Esther Dielen

Christophe Aubert

Claire Maquin

Laurent Beltran

Pierrette Rollandy

Cédric Olivier

Aline Lance

Marc Mazellier

Florianne Pelerin

Olivier Locci

Thérèse Della-Negra

Jean-Vincent Rapastelli

Mathilde Cattina

Bernard Riondet

Anne Bonnelie

Jean Marc Santoni

Nasma Boutera

Alain Perrault

Elisabeth Ricourt

Jean-Marie Rodriguez

Christel Lepage

Thomas Bonnelie

Quentin Dauphiné Liste divers gauche

La Gauche Unie pour SAINT-MAXIMIN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Quentin Dauphiné Programme de Quentin Dauphiné à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (La Gauche Unie pour SAINT-MAXIMIN) Ville solidaire et écologique La commune de Saint-Maximin aspire à devenir un modèle de solidarité et de respect de l'environnement. Cela inclut la création de logements sociaux accessibles et la mise en place d'un centre de santé public pour tous. En développant des transports publics gratuits et en préservant les espaces verts, la ville souhaite améliorer la qualité de vie de ses habitants. Participation citoyenne Il est essentiel d'associer tous les Saint-Maximinois dans la gouvernance municipale pour garantir une démocratie active. Cela passe par la transparence et le contrôle citoyen, ainsi que par un fonctionnement collégial du conseil municipal. Des référendums d'initiative locale seront également instaurés pour renforcer l'implication des citoyens. Accès à l'eau et alimentation saine La gestion de l'eau et l'accès à une alimentation saine sont des priorités pour la commune. Il est prévu de défendre une gestion publique de l'eau et de mettre en place une tarification sociale. De plus, la promotion de l'agriculture biologique et des circuits courts vise à lutter contre la précarité alimentaire et à protéger les espaces naturels. Culture et lien social Le développement de lieux de rencontre et d'équipements collectifs est crucial pour renforcer le lien social. La commune souhaite favoriser l'accès de tous les habitants aux activités culturelles et sportives tout au long de l'année. Un soutien actif sera apporté aux associations pour encourager la vie communautaire et le vivre ensemble.

Quentin Dauphiné

Michelle Girodengo ép Bigeon

Marc Olivier

Virginie Armando

Jean-Christophe Servajean

Alexandra Iliadis

Gilbert Bigeon

Johanna Deschamps

Patrick Rocchi

Evelyne Perrot ép Houillon

Rémi Bregeon

Patricia Saint-Pol

Michel Vincent

Jennifer Torphy

David Maestro

Léa Tournier

Christian Chartier

Christelle Vallée

Kévin Huber

Françoise Cléret

Ethan Rutigliano-Gindre

Véronique Cozzupoli

Khalid Makhtoufi

Danielle Alvarez

Bruno Pouvelle

Jacqueline Véran

Alexandre Ocman

Géraldine Sourris

Hamza Horma

Florence Fuoco

Bernard Michel

Agnès Lê

Jean-Michel Zammit

Thomas Molina Liste d'union à l'extrême-droite

SAINT-MAXIMIN D'ABORD Voir la liste des candidats

Thomas Molina

Nicole Davico Melek

Nicolas Florens

Bernadette Couture

Pascal Cortez

Roseline Dupuis

Christophe Tardieu

Valérie Troffa

Jean-Marc Bouaziz

Anne-Marie Coudurier

Franck Navarro

Christine Mancini

Alexandre Boudonis

Nadine Bernard

Claude Blanc

Geneviève Pagani

Fabio Campo

Laurence Marino

Alain Richard

Martine Guardiola

Marc Narjoz

Laure Bianchini

Nabil Aoun

Carole Jouent

Adrien Pintor

Denise Sauvage

Jérôme Blocquel

Elisabeth Jouvenel

Yves Chassefaire

Séverine Matuszewski

Romain Fabre

Michèle Geersens

François Geiger

Anne Rossi

Patrick Pasté

Aline Nguyen Van Thoi Liste Divers

Saint Maximin demain Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Aline Nguyen Van Thoi Programme de Aline Nguyen Van Thoi à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Saint Maximin demain) Collectif Saint Maximin demain Le collectif « Saint Maximin demain » se veut un rassemblement d'acteurs locaux, éloigné des logiques partisanes. Son objectif principal est d'améliorer la vie des habitants à travers des solutions concrètes et adaptées. L'équipe prône un esprit de proximité, d'écoute et d'efficacité pour servir la ville. Aline Nguyen Van Thoi Aline Nguyen Van Thoi, candidate à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, est profondément attachée à sa ville et à ses habitants. Avec une expérience dans le secteur du BTP et un engagement associatif, elle souhaite apporter des valeurs de solidarité et d'écoute. En tant que tête de liste, elle aspire à redonner le pouvoir aux citoyens et à favoriser la participation active. Amélioration du cadre de vie Le programme du collectif inclut des initiatives pour revitaliser la ville et renforcer son attractivité. Cela passe par un soutien à la jeunesse et un accompagnement des aînés pour améliorer le cadre de vie. Ces actions visent à créer un environnement plus sûr et agréable pour tous les habitants. Valorisation du patrimoine local Une des priorités du collectif est la valorisation du patrimoine et des richesses locales. Cela implique d'améliorer le lien social en s'appuyant sur le tissu associatif de la ville. En favorisant les interactions entre les habitants, le collectif souhaite renforcer le sentiment d'appartenance et de solidarité au sein de la communauté.

Aline Nguyen Van Thoi

Christophe Bages

Hélène Nicolas

Olivier Moënard

Michèle Venet

Pierre Olivier Picard

Marie-Sophie Blard

Bertrand Danel

Mélissa Averous

Jean-Paul Decomis

Sabah Kaddour-Mokhtari

André Gastaldi

Véronique Verlinde

Philippe Di Fede

Roseline Juch

Laurent Nguyen Van Thoi

Feriel Zenati

Michel Jullien

Alexandra Davin

Fabrice Jouve

Sarah Duchateau

Tristan Richard

Chiara Dallorto

Antonio Santiago

Carole Catanea

Pascal Monnoury

Françoise Auric

Jonathan Martins

Martine Soro

Martial Dos Santos

Noria Ghalmi

Chérif Tamazount

Marie-Paule Picard

Pascal Simonetti Liste divers centre

UN ÉLAN COMMUN, UN AVENIR HUMAIN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Pascal Simonetti Programme de Pascal Simonetti à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (UN ÉLAN COMMUN, UN AVENIR HUMAIN) Démocratie participative La commune de Saint-Maximin aspire à établir une véritable démocratie participative. Cela implique une collaboration active entre les élus et les citoyens pour construire un avenir commun. L'objectif est de renforcer l'engagement des habitants dans les décisions qui les concernent. Urbanisme et mobilité Le projet inclut une révision du plan de circulation et du PLU pour améliorer l'accessibilité. Des initiatives comme la création de navettes électriques et de voies de contournement sont envisagées. Le développement de mobilités douces vise à rendre la ville plus agréable pour tous. Action sociale et solidarité Un des engagements majeurs est la réorganisation du CCAS pour mieux soutenir les personnes en difficulté. Cela inclut un soutien particulier aux personnes âgées et aux résidents de l’EHPAD. La politique de l'hébergement d'urgence sera également renforcée pour répondre aux besoins croissants. Culture et patrimoine La commune souhaite dynamiser son offre culturelle en proposant une politique touristique autour de la basilique. Des initiatives comme la création d'une « Fabrique des Idées » pour les artistes locaux sont prévues. L'objectif est de favoriser les événements intergénérationnels et de renforcer le lien social à travers la culture.

Pascal Simonetti

Blandine Gomart

Marc Basacco

Nathalie Cano

Jean-Louis Bissuel

Sophie Le Meter

Jean-Daniel Boisgard

Charline Hatot

Dominique de Bortoli

Brigitte Penot

Gilles Gabriele

Josiane Fabbiani

Gregory Cannati

Manon Signorino

Pepin Ngayaba

Estelle Moussu

Luis Bissuel

Josiane Jozwicki

David Pirollo

Virginie Horgnies

Mickael Mathieu

Anne-Marie Grosjean

Francesco Attademo

Emilie Brovadan

Daniel Fabre-Teste

Myriam Henry

Marc Chambon

Noëlle Desbuisson

Jean-Luc Bendre

Louisa Fergani

Thierry Lepante

Marie-Josée Ballans

Paul Nicolaï

Françoise Alpheran

Fabrice Albert Liste Divers

FABRICE ALBERT 2026 Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Fabrice Albert Programme de Fabrice Albert à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (FABRICE ALBERT 2026) Vision de Saint-Maximin La ville de Saint-Maximin est à un tournant crucial de son développement. L'objectif est de maîtriser sa croissance pour offrir un cadre de vie agréable et sécurisé. Cette vision inclut la création d'une ville dynamique, à taille humaine, qui valorise son identité tout en se projetant vers l'avenir. Chantiers immédiats Pour 2026, plusieurs chantiers sont prioritaires afin de revitaliser Saint-Maximin. Parmi eux, la réouverture d'un centre social et culturel, ainsi que la réanimation du centre-ville par le commerce. Ces initiatives visent à renforcer le tissu social et culturel de la ville. Feuille de route La feuille de route pour Saint-Maximin inclut des engagements en matière de sécurité et de culture. Une politique culturelle ambitieuse sera mise en place pour favoriser l'attractivité et la cohésion sociale. De plus, l'accompagnement des habitants à chaque étape de la vie sera une priorité, favorisant une ville participative et transparente. Engagements financiers Les engagements financiers pour Saint-Maximin incluent la promesse de ne pas augmenter les impôts communaux. Un audit financier des comptes sera réalisé pour garantir la transparence et la maîtrise des dépenses. Ces mesures visent à restaurer la capacité d'investissement de la ville tout en assurant un budget participatif dès 2026.