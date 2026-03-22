Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : les résultats du 2e tour

Programme de Vesselina Garello à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Tous Unis Pour Saint-Maximin)

Gestion financière

Depuis 2020, la commune de Saint-Maximin fait face à une dérive budgétaire inquiétante, avec une augmentation de la dette de 52%. Cette situation résulte de projets ambitieux lancés sans tenir compte de la réalité économique. Il est crucial de rétablir l'équilibre financier pour assurer l'avenir de notre commune.

Amélioration de la qualité de vie

Le projet proposé vise à améliorer la qualité de vie des habitants de Saint-Maximin en rendant la ville plus propre et plus sûre. Cela inclut le renforcement de la police municipale et la création d'infrastructures adaptées pour les jeunes et les aînés. L'objectif est de faire respirer et vivre Saint-Maximin tout en préservant son identité provençale.

Développement et investissements

Pour redynamiser Saint-Maximin, il est essentiel de retrouver des subventions et des investissements, comme cela a été fait par Horace Lanfranchi. La candidature du triptyque Basilique - Couvent Royal - Jardin de l’Enclos au patrimoine mondial de l'UNESCO est un exemple de projet visant à attirer des ressources. Ce développement doit également passer par la création de nouvelles infrastructures éducatives et sportives.

Participation citoyenne

Le programme prévoit une méthode d'écoute et de transparence, permettant aux citoyens de reprendre les clés de leur ville. Grâce aux conseils de quartier et aux budgets participatifs, les habitants de Saint-Maximin pourront s'impliquer activement dans les décisions qui les concernent. Cette approche vise à renforcer le lien entre la municipalité et les citoyens pour un avenir commun.