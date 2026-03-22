Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Vesselina Garello
Vesselina Garello Liste divers droite
Tous Unis Pour Saint-Maximin
  • Vesselina Garello
  • Patrick Labrot
  • Christine Arbaud-Pedrazzini
  • Jacques Freynet
  • Françoise Sur
  • Olivier Barrau
  • Marilyne Guis
  • Loïc Parlon
  • Anne-Marie Lamia
  • Alain Roger
  • Nadia Sennane
  • Rémy Decaix
  • Aurélie Pasquet
  • Christian Gianinetti
  • Carole Winter
  • Olivier Faurax
  • Laure Ancolio
  • Didier Champion
  • Carine Schmitt
  • Jérôme Mottet
  • Christelle Morero
  • Maryan Rychlinski
  • Audrey Sanchez
  • Pascal Merle
  • Laure Bampi
  • Philippe Valette
  • Soubiha Bakouri
  • Nicolas Cecchi
  • Alexandra Houssaye
  • Julien Molina
  • Leila Kamel
  • Jean-Baptiste Martin
  • Laurence Oppliger
  • Kamel Sadelli
  • Joëlle Domenge
Thomas Molina
Thomas Molina Liste d'union à l'extrême-droite
SAINT-MAXIMIN D'ABORD
  • Thomas Molina
  • Nicole Davico Melek
  • Nicolas Florens
  • Bernadette Couture
  • Pascal Cortez
  • Roseline Dupuis
  • Christophe Tardieu
  • Valerie Troffa
  • Jean-Marc Bouaziz
  • Anne-Marie Coudurier
  • Frank Navarro
  • Christine Mancini
  • Alexandre Boudonis
  • Nadine Bernard
  • Claude Blanc
  • Geneviève Pagani
  • Fabio Campo
  • Laurence Marino
  • Alain Richard
  • Martine Guardiola
  • Marc Narjoz
  • Laure Bianchini
  • Nabil Aoun
  • Carole Jouent
  • Adrien Pintor
  • Denise Sauvage
  • Jérôme Blocquel
  • Elisabeth Jouvenel
  • Yves Chassefaire
  • Séverine Matuszewski
  • Robert Fabre
  • Michèle Geersens
  • François Geiger
  • Anne Rossi
  • Patrick Pasté

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Tête de listeListe Voix % des voix
Vesselina GARELLO
Vesselina GARELLO Tous Unis Pour Saint-Maximin 		2 871 32,01%
Thomas MOLINA
Thomas MOLINA SAINT-MAXIMIN D'ABORD 		2 729 30,43%
Alain DECANIS
Alain DECANIS Notre seul parti c'est Saint Maximin 		1 288 14,36%
Fabrice ALBERT
Fabrice ALBERT FABRICE ALBERT 2026 		871 9,71%
Quentin DAUPHINÉ
Quentin DAUPHINÉ La Gauche Unie pour SAINT-MAXIMIN 		501 5,59%
Aline NGUYEN VAN THOI
Aline NGUYEN VAN THOI Saint Maximin demain 		471 5,25%
Pascal SIMONETTI
Pascal SIMONETTI UN ÉLAN COMMUN, UN AVENIR HUMAIN 		237 2,64%
Participation au scrutin Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Taux de participation 59,70%
Taux d'abstention 40,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 9 161

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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