Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : les résultats du 2e tour
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Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
11:48 - Vesselina Garello, Thomas Molina et Alain Decanis forment le trio de tête à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Pour le premier tour des élections municipales à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, le scrutin a mobilisé 59,70 % des électeurs dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Vesselina Garello (Divers droite) qui a dominé en récoltant 32,01 % des voix. À sa suite, Thomas Molina a pris la position de dauphin avec 30,43 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, avec 14,36 %, Alain Decanis, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Fabrice Albert a rassemblé 9,71 % des voix, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Vesselina Garello
Liste divers droite
Tous Unis Pour Saint-Maximin
|
|
Thomas Molina
Liste d'union à l'extrême-droite
SAINT-MAXIMIN D'ABORD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vesselina GARELLO Tous Unis Pour Saint-Maximin
|2 871
|32,01%
|Thomas MOLINA SAINT-MAXIMIN D'ABORD
|2 729
|30,43%
|Alain DECANIS Notre seul parti c'est Saint Maximin
|1 288
|14,36%
|Fabrice ALBERT FABRICE ALBERT 2026
|871
|9,71%
|Quentin DAUPHINÉ La Gauche Unie pour SAINT-MAXIMIN
|501
|5,59%
|Aline NGUYEN VAN THOI Saint Maximin demain
|471
|5,25%
|Pascal SIMONETTI UN ÉLAN COMMUN, UN AVENIR HUMAIN
|237
|2,64%
|Participation au scrutin
|Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
|Taux de participation
|59,70%
|Taux d'abstention
|40,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|9 161
Source : ministère de l’Intérieur
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