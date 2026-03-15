Résultat municipale 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vesselina GARELLO
Vesselina GARELLO Tous Unis Pour Saint-Maximin 		2 871 32,01%
Thomas MOLINA
Thomas MOLINA SAINT-MAXIMIN D'ABORD 		2 729 30,43%
Alain DECANIS
Alain DECANIS Notre seul parti c'est Saint Maximin 		1 288 14,36%
Fabrice ALBERT
Fabrice ALBERT FABRICE ALBERT 2026 		871 9,71%
Quentin DAUPHINÉ
Quentin DAUPHINÉ La Gauche Unie pour SAINT-MAXIMIN 		501 5,59%
Aline NGUYEN VAN THOI
Aline NGUYEN VAN THOI Saint Maximin demain 		471 5,25%
Pascal SIMONETTI
Pascal SIMONETTI UN ÉLAN COMMUN, UN AVENIR HUMAIN 		237 2,64%
Participation au scrutin Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Taux de participation 59,70%
Taux d'abstention 40,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 9 161

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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