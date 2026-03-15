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19:21 - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 17 691 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 970 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 770 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,89% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 638 résidents étrangers, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,69%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 823 euros/an. En conclusion, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le RN en posture de force à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume pour la municipale 2026 Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 33,89% des voix lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,06% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 34,42% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 55,57% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 46,04% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 51,43% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Frank Giletti.

16:58 - Les électeurs de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume peu mobilisés lors des scrutins Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, l'abstention concernait 58,38 % des inscrits, une proportion assez classique alors que l'événement avait lieu dans un contexte de pandémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 25,36 % des personnes inscrites. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 49,79 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 34,30 %, loin des 56,51 % affichés aux législatives de 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une commune marquée par l'abstention par rapport au reste de la France. Dans le cadre de cette municipale à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, cette variable jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quel verdict à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ? Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Frank Giletti (Rassemblement National) en tête avec 51,43% au premier tour, devant Fabrice Albert (Union des Démocrates et Indépendants) avec 20,01%. Les votants tranchaient d'ailleurs le sujet directement dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire Le rendez-vous des Européennes quelques semaines plus tôt à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,04%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 12,14% des suffrages. .

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les habitants de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume votaient en priorité pour Marine Le Pen (33,89%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 22,89%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,06% pour Marine Le Pen, contre 42,94% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume accordaient leurs suffrages à Frank Giletti (RN) avec 34,42% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Frank Giletti virant de nouveau en tête avec 55,57% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - À Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, les impôts sont en hausse avant l'élection Du côté de la fiscalité de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 946 € en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 835 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 38,66 % en 2024 (contre environ 23,17 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 434 600 euros en 2024, bien en deçà des 3,71771 millions d'euros (3 717 710 € très exactement) engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 14,85 %. Cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. Parallèlement, le foncier non bâti est toujours taxé à près de 94,96 % en 2024, tout comme en 2020 quand la moyenne en France oscille entre 40 et 50 %. Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, son taux communal s'est fixé à 14,75 % environ en 2024 (contre autour de 3,00 % en 2020, un taux à comparer aux 9,5 % de la moyenne nationale).

11:59 - Alain Decanis vainqueur des dernières élections municipales à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Quels enseignements peut-on tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ? Au soir du premier scrutin, Christine Lanfranchi-Dorgal (Divers droite) a raflé la première place en obtenant 27,92% des voix. Derrière, Alain Decanis (Divers gauche) a rassemblé 1 541 suffrages en sa faveur (27,03%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Vesselina Garello (La République en marche), glanant 16,62% des voix. Le léger écart à l'avant du peloton débouchait sur un 2e tour indécis. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Alain Decanis l'a finalement emporté avec 2 936 suffrages (47,48%), face à Christine Lanfranchi-Dorgal avec 36,97% des votants et Vesselina Garello obtenant 961 suffrages (15,54%). Confirmant les incertitudes du premier tour, l'élection a débouché sur un véritable retournement de situation. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers gauche a sans doute tiré parti du report de votes des listes éliminées, gagnant 1 344 voix supplémentaires entre les deux tours.