Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Maximin

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Maximin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Chahinaise Azouza
Chahinaise Azouza Divers
NOUS SOMMES SAINT-MAXIMIN
  • Chahinaise Azouza
  • Olivier Massy
  • Céline Derache
  • Florian Chabod
  • Brigitte Svitek
  • Marcel Vandenboossche
  • Célia de Oliveira Cardoso
  • Frédéric Do Cabo
  • Sandra Pointeau
  • Gérard Kotusik
  • Caroline Brebant
  • Hamid Azzoug
  • Isabelle Lefaut
  • Jean-Claude Boucher
  • Marie-Christine Foulet
  • Yan Nkama
  • Mathilde Jouel
  • Julien Weishaupt
  • Michèle Malezwski
  • Denys Foy
  • Chérifa Hammanniche
  • Pascal Dumotier
  • Fabienne Monsieur
  • Serge Macudzinski
Latifa Hasni
Latifa Hasni Divers
SAINT-MAXIMIN ENSEMBLE
  • Latifa Hasni
  • Fabrice Calbour
  • Karine Grubski
  • Michel Meunier
  • Sabine Gobert
  • Paul Soupez
  • Magali Hego
  • Matthieu Lourme
  • Emmanuelle Calbour
  • Sabry Ben Saïd
  • Gabrielle Leroy
  • Sylvino Borges
  • Océane Coin
  • Eric Cope
  • Eva Perez
  • Ricardo Borges
  • Elodie Lattier
  • Larry Couchy
  • Rita Nationalité Hongroise Viczko
  • Tony Cretot
  • Anne Onufryk
  • Gaëtan Debreux
  • Léonor Le Gallo
William Mayeux
William Mayeux Divers
SAINT-MAXIMIN AU COEUR
  • William Mayeux
  • Nathalie Debailly
  • Nicolas Violet
  • Patricia Thiverny
  • Yasar Kizilkaya
  • Carole Vimeux
  • Damien Bouthier
  • Nathalie Dumont
  • Sébastien Daniel
  • Nathalie Clee
  • Damien Rocq
  • Isabelle Violet
  • David Laurent Denis Mayeux
  • France Mercier
  • Loïc Pétain
  • Laétitia Cadet
  • Omar Sami Zahraoui
  • Clarisse Da Cruz
  • Sergio Rakotomavo
  • Marie Désirée Valérie Cassimally
  • Youcef Amine Aouali
  • Émilie Alcieri
  • Mickaël Sy
  • Ayeley Josiane Reimmer Naa Magnima
  • Freddy Maignan

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin

Tête de listeListe Voix % des voix
Chahinaise AZOUZA
Chahinaise AZOUZA (Ballotage) NOUS SOMMES SAINT-MAXIMIN 		630 48,76%
William MAYEUX
William MAYEUX (Ballotage) SAINT-MAXIMIN AU COEUR 		381 29,49%
Latifa HASNI
Latifa HASNI (Ballotage) SAINT-MAXIMIN ENSEMBLE 		146 11,30%
Emilie DE VIPART
Emilie DE VIPART (Ballotage) Saint Maximin ensemble pour demain 		135 10,45%
Participation au scrutin Saint-Maximin
Taux de participation 60,16%
Taux d'abstention 39,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 1 317

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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