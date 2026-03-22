Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Maximin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Maximin.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Maximin
11:44 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Saint-Maximin pour l'élection municipale
Dimanche dernier, c'est Chahinaise Azouza qui a dominé avec 48,76 % des suffrages exprimés. Ensuite, William Mayeux est arrivé en deuxième position avec 29,49 %. L'avance de la gagnante provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Latifa Hasni a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Emilie De Vipart a rassemblé 10,45 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. À noter que pour ce premier tour à Saint-Maximin, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 39,84 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Maximin
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Maximin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Chahinaise Azouza
Divers
NOUS SOMMES SAINT-MAXIMIN
|
|
Latifa Hasni
Divers
SAINT-MAXIMIN ENSEMBLE
|
|
William Mayeux
Divers
SAINT-MAXIMIN AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Chahinaise AZOUZA (Ballotage) NOUS SOMMES SAINT-MAXIMIN
|630
|48,76%
|William MAYEUX (Ballotage) SAINT-MAXIMIN AU COEUR
|381
|29,49%
|Latifa HASNI (Ballotage) SAINT-MAXIMIN ENSEMBLE
|146
|11,30%
|Emilie DE VIPART (Ballotage) Saint Maximin ensemble pour demain
|135
|10,45%
|Participation au scrutin
|Saint-Maximin
|Taux de participation
|60,16%
|Taux d'abstention
|39,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Nombre de votants
|1 317
Source : ministère de l’Intérieur
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