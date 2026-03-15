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19:19 - Saint-Maximin aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Saint-Maximin, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 3 153 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 338 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 40% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,49% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 332 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Dans cette mosaïque sociale, 41,10% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1214,36 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Saint-Maximin, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Saint-Maximin Le parti nationaliste était absent lors de la dernière élection municipale à Saint-Maximin il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 33,46% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 53,82% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 32,50% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le parti d'extrême droite arrachait 55,28% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 40,84% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 43,54% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,40% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Eric Woerth.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Saint-Maximin La désertion des urnes à Saint-Maximin constituera un 'game changer' pour cette élection municipale 2026. Les archives d'il y a six ans montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 53,71 % du corps électoral, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que de nombreux électeurs avaient préféré éviter les isoloirs en raison du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 31,44 % des citoyens en mesure de voter. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 57,46 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 42,35 %, contre 60,73 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données semblent former une ville assez abstentionniste par rapport au reste de la France.

15:59 - À Saint-Maximin, les élections d'il y a deux ans en faveur de la majorité Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Maximin. Lors des européennes, le résultat à Saint-Maximin s'était en effet figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (40,84%), challengée par Manon Aubry (15,40%) et Léon Deffontaines (8,17%). Mathieu Grimpret (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Saint-Maximin après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 43,54%. Mohamed Assamti (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 28,14%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Mathieu Grimpret culminant à 50,40% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 à Saint-Maximin ? Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Maximin une ville au vote identitaire très marqué. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Maximin choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 33,46% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 23,22%. Le second tour validait ensuite ce premier round en offrant 53,82% pour Marine Le Pen, contre 46,18% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Saint-Maximin plébiscitaient Audrey Havez (RN) avec 32,50% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,28% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Saint-Maximin Si l'on observe la fiscalité de Saint-Maximin, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 15,32 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 18 450 €, contre quelque 443 000 euros perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Saint-Maximin est passé à un peu plus de 45,45 % en 2024 (contre 20,91 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Maximin a atteint environ 2 745 euros en 2024 (contre 1 689 € en 2020).

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Saint-Maximin Dans la cité de Saint-Maximin, les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui façonnées par le verdict des dernières municipales. Dès le premier tour de scrutin, Serge Macudzinski a pris les commandes avec 62,65% des suffrages. Juste derrière, Séverine Berger a engrangé 329 bulletins valides (37,34%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Saint-Maximin, ce décor pèsera irrémédiablement. Au vu de cette victoire retentissante, le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.