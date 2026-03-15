Résultat municipale 2026 à Saint-Maximin (60740) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Maximin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Maximin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maximin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Chahinaise AZOUZA
Chahinaise AZOUZA NOUS SOMMES SAINT-MAXIMIN 		630 48,76%
William MAYEUX
William MAYEUX SAINT-MAXIMIN AU COEUR 		381 29,49%
Latifa HASNI
Latifa HASNI SAINT-MAXIMIN ENSEMBLE 		146 11,30%
Emilie DE VIPART
Emilie DE VIPART Saint Maximin ensemble pour demain 		135 10,45%
Participation au scrutin Saint-Maximin
Taux de participation 60,16%
Taux d'abstention 39,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 1 317

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Maximin

En savoir plus sur Saint-Maximin