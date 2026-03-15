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19:17 - Élections municipales à Saint-Médard-d'Eyrans : un éclairage démographique Quel portrait faire de Saint-Médard-d'Eyrans, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 3 361 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 320 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (89,90%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 28,04% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 36 651 €/an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. À Saint-Médard-d'Eyrans, les problématiques locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Les électeurs de Saint-Médard-d'Eyrans conquis par le RN ? Le RN était absent au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Médard-d'Eyrans en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 23,36% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 40,27% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 23,06% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Saint-Médard-d'Eyrans comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,06% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 37,89% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 41,94% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Saint-Médard-d'Eyrans Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round du scrutin municipal à Saint-Médard-d'Eyrans avait été marqué par une abstention de 64,37 %, un niveau plutôt élevé (la participation se limitant à 35,63 %) alors que la pandémie du Covid faisait hésiter le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 19,94 % des habitants inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 45,04 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 28,15 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 51,80 % des inscrits. Ce retour sur la participation depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux moyennes françaises. Pour cette municipale, cette donnée à Saint-Médard-d'Eyrans sera quoi qu'il en soit capitale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Saint-Médard-d'Eyrans : retour sur les élections de 2024 Le contexte politique de Saint-Médard-d'Eyrans a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine. Lors des européennes, le podium à Saint-Médard-d'Eyrans s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,06%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,32%) et Valérie Hayer (14,02%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Médard-d'Eyrans avaient ensuite placé en tête François-Xavier Marques (Rassemblement National) avec 37,89% au premier tour, devant Sophie Mette (Majorité présidentielle) avec 30,58%. Au second tour, c'est en revanche Sophie Mette (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 58,06% des suffrages exprimés.

14:57 - Pour les élections 2026, Saint-Médard-d'Eyrans reste un territoire arrimé à la majorité présidentielle Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Médard-d'Eyrans une municipalité de tradition centriste. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Médard-d'Eyrans accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 29,34%, devant Marine Le Pen crédité de 23,36%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,73% pour Emmanuel Macron, contre 40,27% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Médard-d'Eyrans accordaient leurs suffrages à Sophie Mette (Ensemble !) avec 31,77% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sophie Mette virant de nouveau en tête avec 50,92% des voix.

12:58 - Les impôts ont-ils augmenté à Saint-Médard-d'Eyrans à l'approche des municipales 2026 ? Concernant la pression fiscale de Saint-Médard-d'Eyrans, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint 875 € en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 757 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 40,00 % en 2024 (contre 21,24 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 % et en hausse de 1,2 point depuis 2020, constitue un repère éclairant. Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 26 060 € de recettes en 2024. Une somme loin des 456 980 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 13,55 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Saint-Médard-d'Eyrans La lecture des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Médard-d'Eyrans est très révélatrice. Unique liste en présence, 'Continuons ensemble' a naturellement obtenu 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Saint-Médard-d'Eyrans, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Au lendemain de ce scrutin sans véritable compétition, la naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).