Résultat municipale 2026 à Saint-Médard-d'Eyrans (33650) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Médard-d'Eyrans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Médard-d'Eyrans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Médard-d'Eyrans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadia SABY
Nadia SABY (19 élus) ENSEMBLE PARTAGEONS DEMAIN 		967 62,07%
  • Nadia SABY
  • Pascal BARROUILHET
  • Anne-France FARRÉ
  • Vincent BALLION
  • Caroline DOMINGO
  • Lionel BERLAND
  • Nahema HALLOUCHE
  • Joao MARINHO
  • Nathalie ALCALA
  • Philippe BOUYSSOU
  • Karine BARROUILHET
  • Pascal KERHOAS
  • Elodie ARTAL
  • Samuel BERSON
  • Alicia VALETTE-NEBOUT
  • Sébastien ROUMIER
  • Alicia LOPEZ
  • Jean-François LELONG
  • Valérie ROUYERE
Laure GÉRARD
Laure GÉRARD (4 élus) LA VOIX DES SAINT MEDARDAIS 		591 37,93%
  • Laure GÉRARD
  • Mathieu GRAB
  • Cécilia LAMOUREUX TILLOT
  • Jean-Luc JOUFFRIN
Participation au scrutin Saint-Médard-d'Eyrans
Taux de participation 59,46%
Taux d'abstention 40,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,41%
Nombre de votants 1 616

Source : ministère de l’Intérieur

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