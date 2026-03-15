Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Médard-en-Jalles : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Médard-en-Jalles

Tête de listeListe
Stéphane Delpeyrat-Vincent
Stéphane Delpeyrat-Vincent Liste divers gauche
Saint-Medard-en-Jalles en Commun
  • Stéphane Delpeyrat-Vincent
  • Karine Guerin
  • Bernard Cases
  • Juliette Perez
  • Jean-Luc Trichard
  • Pascale Bru
  • Stephen Apoux
  • Cécile Poublan
  • Kevin Roscop
  • Dahbia Rigaud
  • Claude Joussaume
  • Véronique Durand
  • Francis Royer
  • Cécile Marenzoni
  • Stéphane Bessière
  • Martine Delarbre
  • Dominique Joie
  • Marie-Dominique Canouet
  • Patrick Croizet
  • Sophie Ersin
  • Pascal Tartary
  • Hakima Courrèges
  • Hervé Baysse
  • Sophie Guillemotonia
  • Alexis Barrau
  • Pauline Koutima
  • Patrice Claverie
  • Marine Normand
  • François Grémy
  • Françoise Fize
  • Stéphane Metz
  • Gaëlle Le Bouhellec
  • Rémi Laroche
  • Lysiane Bernier
  • Eric Mallein
  • Mélanie Laplace
  • Pierre Capitaine
  • Delphine Ripoll
  • Claude Leymarie
  • Sophie Vauzelles
  • Jacques Saint-Girons
Patrice Licata
Patrice Licata Liste du Rassemblement National
LE CHANGEMENT N'ATTEND PLUS !
  • Patrice Licata
  • Sandrine Descamps
  • Olivier Philippe Labourdette-Liaresq
  • Marie-Amélie Bordes
  • Yves Bordes
  • Magali Zauzig
  • Serge Garrigues
  • Patricia Levasseur
  • Laurent Birot
  • Cynthia Bouchez
  • Jean-Philippe Zauzig
  • Marie-Paule Bordes
  • Nicolas Candotto
  • Céline Sutter
  • Axel Bordachar
  • Océane Garrigues
  • Eric Duporge
  • Catherine Mongin
  • Patrick Bru
  • Catherine Dulin Lacoste
  • Frédéric Viallefont
  • Cyrille Dufourg
  • Corentin Lebret
  • Chantal Pla
  • Patrick Bréda
  • Colleen Dubois
  • Bernard Lacoste
  • Céline Laur
  • Anthony Mailhes
  • Colette Ries
  • Emile Espesa
  • Viviane Gonsolin
  • Denis Hirtzig
  • Vicky Metbach
  • Jean-Pierre Ries
  • Raymonde Lagrenet
  • Djilian Demoustier
  • Monique Claudio
  • Willy Claudio
Marie-Odile Picard
Marie-Odile Picard Liste Divers
NOUVEL ELAN POUR SAINT-MEDARD
  • Marie-Odile Picard
  • Serge Helaudais
  • Emmanuelle Alhaitz
  • Stéphane Bouiller
  • Pascale Cazes
  • Naïm En Nakoubi
  • Helene Claudin
  • Jérôme Quatorze
  • Camille Thill
  • Guillaume Moussy
  • Aurélie Rinaldo
  • William Lebeau
  • Helene Roller
  • Christophe Clement
  • Diane Respinger
  • Axel Dubos
  • Anne Boutin
  • Yannick Stopyra
  • Jacqueline Mariano
  • Julien Touya
  • Stéphanie Bessieres
  • Jean-Jacques Bonil
  • Alexia Helaudais
  • Fabrice Joigneau
  • Louise Vannier
  • Pierre-Louis Cazes
  • Corinne Le Moller
  • Alain Cazenave
  • Isabelle Chaubet
  • Alain Levasseur
  • Mauricette Darnis
  • Thierry Deletrain
  • Isabel Fauchet
  • Bruno Serandour
  • Veronique Marnet
  • Philippe Robin
  • Maia Laberrondo
  • Pierre Poirier
  • Vanessa Vaccaro
  • Benjamin Rouppert
  • Nicole Dubreuil
Jacques Mangon
Jacques Mangon Liste divers centre
AGIR POUR SAINT MÉDARD
  • Jacques Mangon
  • Edwige Kossar
  • Jacques Bouteyre
  • Elisabeth Montmartin
  • Louis Gallot
  • Patricia Guillot
  • Alexis Drouard
  • Najette Iseppi
  • Constant Toko Tiako
  • Valérie Patanchon
  • Emmanuel Burguete
  • Myriam Puaux
  • Stéphane Constantin
  • Marie Laure Berneteix
  • Fabien Lucbert
  • Françoise Hanusse
  • Cédric Creyx
  • Corinne Le Masson
  • Jean-Marc Kusnir
  • Florence Desplat
  • Yves Le Borgne
  • Sandrine Fixary
  • Patrick Buchmann
  • Angie Larribau-Lavigne
  • Jean-Michel Olives
  • Audrey Dufour
  • Bernard de Vecchi
  • Chantal Pueyo
  • Hervé Sarrazin
  • Gisèle Miramont
  • Thierry Nee
  • Johanna Laugeois
  • Antonio Roma
  • Annie Lacroix
  • François Roger
  • Catherine Piette
  • Pierre Gravey
  • Maria Goncalves
  • Pacal Rollet-Gerard
  • Carole Joly
  • Jean-Marc Lemaitre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Delpeyrat
Stéphane Delpeyrat (30 élus) Demain saint-médard-en-jalles avec vous 		4 890 52,46%
  • Stéphane Delpeyrat
  • Cécile Marenzoni
  • Jean-Luc Trichard
  • Pascale Bru
  • Bruno Cristofoli
  • Dahbia Rigaud
  • Francis Royer
  • Marie-Dominique Canouet
  • Stephen Apoux
  • Sophie Damisa
  • Pascal Tartary
  • Françoise Fize
  • Patrice Claverie
  • Karine Guerin
  • Claude Joussaume
  • Véronique Durand
  • Kevin Roscop
  • Caroline Berbis
  • Eric Mallein
  • Emily Pomi
  • Marc Morisset
  • Juliette Feytout Perez
  • Patrick Croizet
  • Melanie Laplace
  • Frédéric Capouillez
  • Cécile Poublan
  • Bernard Cases
  • Gaëlle Martin
  • François Grémy
  • Sophie Ersin
Jacques Mangon
Jacques Mangon (9 élus) Rassemblons nous sur l'essentiel ! 		4 431 47,53%
  • Jacques Mangon
  • Vanessa Vaccaro
  • Stephane Bessiere
  • Hakima Zougua
  • Antoine Augé
  • Marie-Odile Picard
  • Jean-Claude Acquaviva
  • Isabelle Branas
  • Serge Helaudais
Participation au scrutin Saint-Médard-en-Jalles
Taux de participation 40,29%
Taux d'abstention 59,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 626

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Mangon
Jacques Mangon Saint-medard naturellement ! 		3 593 37,98%
Stéphane Delpeyrat
Stéphane Delpeyrat Saint médard pour vous 		2 643 27,93%
Stephane Bessiere
Stephane Bessiere Mieux vivre saint-médard 		1 621 17,13%
Cécile Marenzoni
Cécile Marenzoni Saint-médard-en-jalles demain 2020 		1 603 16,94%
Participation au scrutin Saint-Médard-en-Jalles
Taux de participation 40,77%
Taux d'abstention 59,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 720

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Mangon
Jacques Mangon (28 élus) L'alternative pour saint-médard 		8 890 60,20%
  • Jacques Mangon
  • Danièle Layrisse
  • Antoine Augé
  • Corinne Cloud
  • Pierre Braun
  • Frédérique Laplace
  • Jean-Claude Acquaviva
  • Christine Ferec
  • Geoffrey Claudin
  • Catherine Thibaudeau
  • Fabrice Demanes
  • Emmanuelle Alhaitz
  • Jean-Yves Auffret
  • Cécile Barriere
  • Jacques Bouteyre
  • Brigitte Ehrhart
  • Marc Alban
  • Françoise Hanusse
  • Christian Pages
  • Vanessa Dumas
  • Pascal Dubos
  • Danielle Nardini
  • Jean-Louis Roucher
  • Marie-Odile Picard
  • Michel Barat
  • Ariane Riviere
  • Thierry Leblond
  • Florence Kalyvas
Serge Lamaison
Serge Lamaison (7 élus) Ensemble pour notre ville 		5 876 39,79%
  • Serge Lamaison
  • Christine Moebs
  • Jacques Guichoux
  • Carmen Legay
  • Bruno Cristofoli
  • Françoise Latchere
  • Bernard Cases
Participation au scrutin Saint-Médard-en-Jalles
Taux de participation 70,62%
Taux d'abstention 29,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,87%
Nombre de votants 15 360

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Mangon
Jacques Mangon L'alternative pour saint-médard 		6 995 49,79%
Serge Lamaison
Serge Lamaison Ensemble pour notre ville 		5 163 36,75%
Jean-Louis Pulon
Jean-Louis Pulon Rassemblement bleu marine pour saint-médard 		1 093 7,78%
Robert Quaranta
Robert Quaranta L'humain d'abord 		797 5,67%
Participation au scrutin Saint-Médard-en-Jalles
Taux de participation 66,97%
Taux d'abstention 33,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,54%
Nombre de votants 14 564

Villes voisines de Saint-Médard-en-Jalles

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