Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Médard-en-Jalles : les infos en direct

Programme de Stéphane Delpeyrat-Vincent à Saint-Médard-en-Jalles (Saint-Medard-en-Jalles en Commun)

Engagement local

Le texte met en avant l'importance de l'engagement personnel envers la ville de Saint-Médard-en-Jalles. L'auteur, en tant que maire, souligne sa proximité avec les habitants et son écoute des besoins de la communauté. Cet engagement se traduit par des actions concrètes visant à améliorer la vie quotidienne des citoyens.

Rassemblement et solidarité

L'auteur insiste sur la nécessité de rassembler des personnes de divers horizons pour servir au mieux la ville. Cette approche favorise une dynamique de solidarité et d'entraide, loin des querelles politiciennes. Le rassemblement est présenté comme une valeur fondamentale pour avancer ensemble vers des objectifs communs.

Progrès et investissements

Depuis 2020, des efforts significatifs ont été déployés pour améliorer la sécurité, l'accès aux soins et l'éducation à Saint-Médard-en-Jalles. Des investissements importants ont été réalisés dans les infrastructures et les services, témoignant d'une volonté de moderniser la ville. Ces actions visent à renforcer la qualité de vie et à préserver l'identité de la ville.

Vision pour l'avenir

Le projet pour les années à venir se concentre sur l'amélioration du quotidien et la préparation d'un avenir durable. Les priorités incluent la revitalisation du cœur de ville, la préservation de la nature et le développement des services. L'auteur s'engage à maintenir une gestion rigoureuse tout en répondant aux besoins des habitants.