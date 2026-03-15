Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Médard-en-Jalles : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Saint-Médard-en-Jalles [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-Médard-en-Jalles
- Résultat municipale 2020 Saint-Médard-en-Jalles
- Résultat municipale 2014 Saint-Médard-en-Jalles
- Bureaux de vote à Saint-Médard-en-Jalles
- Saint-Médard-en-Jalles (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Médard-en-Jalles [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Médard-en-Jalles sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Médard-en-Jalles.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Médard-en-Jalles
13:46 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Médard-en-Jalles
À Saint-Médard-en-Jalles, où les taxes locales ont diminué depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 18,84 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 395 610 € la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 10,96202 millions d'euros perçus en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Saint-Médard-en-Jalles atteint désormais 44,72 % en 2024 (contre 25,21 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Médard-en-Jalles a représenté environ 1 292 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 322 € relevés en 2020.
11:59 - Élections de 2020 : la liste "Demain Saint-Médard-En-Jalles Avec Vous" majoritaire à Saint-Médard-en-Jalles
La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Saint-Médard-en-Jalles est riche d'enseignements. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Jacques Mangon (Divers centre) a fait la course en tête en récoltant 37,98% des bulletins. En deuxième position, Stéphane Delpeyrat (Divers gauche) a engrangé 27,93% des voix. Ce décalage remarquable débouchait sur un rapport de force manifeste au terme du premier round. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante. Stéphane Delpeyrat l'a finalement emporté avec 4 890 bulletins (52,46%), face à Jacques Mangon avec 4 431 électeurs (47,53%). La situation s'est complètement retournée grâce aux reports de voix, qui ont été tout à fait cruciaux. Jacques Mangon a certes réalisé la meilleure progression en ajoutant 1 788 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. L'équipe rivale se doit obligatoirement de se bâtir des réserves beaucoup plus solides aujourd'hui, dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Municipales à Saint-Médard-en-Jalles : les horaires des bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 33 bureaux de vote de Saint-Médard-en-Jalles sont les suivants : de 8 h à 19 h. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les Français de se prononcer sur les enjeux qui concernent leur territoire. À Saint-Médard-en-Jalles et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Pour rappel, Stéphane Delpeyrat a remporté l'élection au second tour en 2020. Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste des candidats aux municipales 2026 à Saint-Médard-en-Jalles est mise à disposition ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Médard-en-Jalles
|Tête de listeListe
|
Stéphane Delpeyrat-Vincent
Liste divers gauche
Saint-Medard-en-Jalles en Commun
|
|
Patrice Licata
Liste du Rassemblement National
LE CHANGEMENT N'ATTEND PLUS !
|
|
Marie-Odile Picard
Liste Divers
NOUVEL ELAN POUR SAINT-MEDARD
|
|
Jacques Mangon
Liste divers centre
AGIR POUR SAINT MÉDARD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Delpeyrat (30 élus) Demain saint-médard-en-jalles avec vous
|4 890
|52,46%
|
|Jacques Mangon (9 élus) Rassemblons nous sur l'essentiel !
|4 431
|47,53%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Médard-en-Jalles
|Taux de participation
|40,29%
|Taux d'abstention
|59,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 626
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Mangon Saint-medard naturellement !
|3 593
|37,98%
|Stéphane Delpeyrat Saint médard pour vous
|2 643
|27,93%
|Stephane Bessiere Mieux vivre saint-médard
|1 621
|17,13%
|Cécile Marenzoni Saint-médard-en-jalles demain 2020
|1 603
|16,94%
|Participation au scrutin
|Saint-Médard-en-Jalles
|Taux de participation
|40,77%
|Taux d'abstention
|59,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 720
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Mangon (28 élus) L'alternative pour saint-médard
|8 890
|60,20%
|
|Serge Lamaison (7 élus) Ensemble pour notre ville
|5 876
|39,79%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Médard-en-Jalles
|Taux de participation
|70,62%
|Taux d'abstention
|29,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,87%
|Nombre de votants
|15 360
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Mangon L'alternative pour saint-médard
|6 995
|49,79%
|Serge Lamaison Ensemble pour notre ville
|5 163
|36,75%
|Jean-Louis Pulon Rassemblement bleu marine pour saint-médard
|1 093
|7,78%
|Robert Quaranta L'humain d'abord
|797
|5,67%
|Participation au scrutin
|Saint-Médard-en-Jalles
|Taux de participation
|66,97%
|Taux d'abstention
|33,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,54%
|Nombre de votants
|14 564
Villes voisines de Saint-Médard-en-Jalles
- Saint-Médard-en-Jalles (33160)
- Ecole primaire à Saint-Médard-en-Jalles
- Maternités à Saint-Médard-en-Jalles
- Crèches et garderies à Saint-Médard-en-Jalles
- Classement des collèges à Saint-Médard-en-Jalles
- Salaires à Saint-Médard-en-Jalles
- Impôts à Saint-Médard-en-Jalles
- Dette et budget de Saint-Médard-en-Jalles
- Climat et historique météo de Saint-Médard-en-Jalles
- Accidents à Saint-Médard-en-Jalles
- Délinquance à Saint-Médard-en-Jalles
- Inondations à Saint-Médard-en-Jalles
- Nombre de médecins à Saint-Médard-en-Jalles
- Pollution à Saint-Médard-en-Jalles
- Entreprises à Saint-Médard-en-Jalles
- Prix immobilier à Saint-Médard-en-Jalles