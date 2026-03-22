Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Médard-en-Jalles : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Médard-en-Jalles

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Médard-en-Jalles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stéphane Delpeyrat-Vincent
Stéphane Delpeyrat-Vincent Liste divers gauche
Saint-Medard-en-Jalles en Commun
  • Stéphane Delpeyrat-Vincent
  • Karine Guerin
  • Bernard Cases
  • Juliette Perez
  • Jean-Luc Trichard
  • Pascale Bru
  • Stephen Apoux
  • Cécile Poublan
  • Kevin Roscop
  • Dahbia Rigaud
  • Claude Joussaume
  • Véronique Durand
  • Francis Royer
  • Cécile Marenzoni
  • Stéphane Bessière
  • Martine Delarbre
  • Dominique Joie
  • Marie-Dominique Canouet
  • Patrick Croizet
  • Sophie Ersin
  • Pascal Tartary
  • Hakima Courrèges
  • Hervé Baysse
  • Sophie Guillemotonia
  • Alexis Barrau
  • Pauline Koutima
  • Patrice Claverie
  • Marine Normand
  • François Grémy
  • Françoise Fize
  • Stéphane Metz
  • Gaëlle Le Bouhellec
  • Rémi Laroche
  • Lysiane Bernier
  • Eric Mallein
  • Mélanie Laplace
  • Pierre Capitaine
  • Delphine Ripoll
  • Claude Leymarie
  • Sophie Vauzelles
  • Jacques Saint-Girons
Patrice Licata
Patrice Licata Liste du Rassemblement National
LE CHANGEMENT N'ATTEND PLUS !
  • Patrice Licata
  • Sandrine Descamps
  • Olivier Philippe Labourdette-Liaresq
  • Marie-Amélie Bordes
  • Yves Bordes
  • Magali Zauzig
  • Serge Garrigues
  • Patricia Levasseur
  • Laurent Birot
  • Cynthia Bouchez
  • Jean-Philippe Zauzig
  • Marie-Paule Bordes
  • Nicolas Candotto
  • Céline Sutter
  • Axel Bordachar
  • Océane Garrigues
  • Eric Duporge
  • Catherine Mongin
  • Patrick Bru
  • Catherine Dulin Lacoste
  • Frédéric Viallefont
  • Cyrille Dufourg
  • Corentin Lebret
  • Chantal Pla
  • Patrick Bréda
  • Colleen Dubois
  • Bernard Lacoste
  • Céline Laur
  • Anthony Mailhes
  • Colette Ries
  • Emile Espesa
  • Viviane Gonsolin
  • Denis Hirtzig
  • Vicky Metbach
  • Jean-Pierre Ries
  • Raymonde Lagrenet
  • Djilian Demoustier
  • Monique Claudio
  • Willy Claudio
Jacques Mangon
Jacques Mangon Liste divers centre
AGIR POUR SAINT MÉDARD
  • Jacques Mangon
  • Edwige Kossar
  • Jacques Bouteyre
  • Elisabeth Montmartin
  • Louis Gallot
  • Patricia Guillot
  • Alexis Drouard
  • Najette Iseppi
  • Constant Toko Tiako
  • Valérie Patanchon
  • Emmanuel Burguete
  • Myriam Puaux
  • Stéphane Constantin
  • Marie Laure Berneteix
  • Fabien Lucbert
  • Françoise Hanusse
  • Cédric Creyx
  • Corinne Le Masson
  • Jean-Marc Kusnir
  • Florence Desplat
  • Yves Le Borgne
  • Sandrine Fixary
  • Patrick Buchmann
  • Angie Larribau-Lavigne
  • Jean-Michel Olives
  • Audrey Dufour
  • Bernard de Vecchi
  • Chantal Pueyo
  • Hervé Sarrazin
  • Gisèle Miramont
  • Thierry Nee
  • Johanna Laugeois
  • Antonio Roma
  • Annie Lacroix
  • François Roger
  • Catherine Piette
  • Pierre Gravey
  • Maria Goncalves
  • Pacal Rollet-Gerard
  • Carole Joly
  • Jean-Marc Lemaitre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Médard-en-Jalles

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane DELPEYRAT-VINCENT
Stéphane DELPEYRAT-VINCENT (Ballotage) Saint-Medard-en-Jalles en Commun 		7 320 48,51%
Jacques MANGON
Jacques MANGON (Ballotage) AGIR POUR SAINT MÉDARD 		3 765 24,95%
Marie-Odile PICARD
Marie-Odile PICARD (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR SAINT-MEDARD 		2 038 13,51%
Patrice LICATA
Patrice LICATA (Ballotage) LE CHANGEMENT N'ATTEND PLUS ! 		1 966 13,03%
Participation au scrutin Saint-Médard-en-Jalles
Taux de participation 60,08%
Taux d'abstention 39,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 15 362

Source : ministère de l’Intérieur

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