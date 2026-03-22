Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Médard-en-Jalles : les résultats du 2e tour

Programme de Stéphane Delpeyrat-Vincent à Saint-Médard-en-Jalles (Saint-Medard-en-Jalles en Commun)

Engagement municipal

Le maire de Saint-Médard-en-Jalles exprime un profond attachement à sa ville, qu'il considère comme un lieu d'engagement et de solidarité. Il souligne l'importance d'une gestion municipale basée sur la proximité, l'écoute et l'action dans l'intérêt général. Cette approche vise à apporter stabilité et respect dans une époque marquée par des divisions.

Rassemblement des équipes

Le maire a constitué une équipe diversifiée, unie par la volonté de servir Saint-Médard-en-Jalles plutôt que par des affiliations politiques. Ce rassemblement est perçu comme essentiel pour avancer sans se laisser distraire par des querelles politiciennes. L'objectif est de répondre aux attentes des habitants de manière concrète et efficace.

Progrès réalisés

Depuis 2020, plusieurs initiatives ont été mises en place pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Parmi celles-ci, on note le renforcement de la sécurité, l'amélioration de l'accès aux soins et des investissements significatifs dans les écoles. Ces actions ont permis à la ville de se moderniser tout en préservant son identité et sa qualité de vie.

Vision pour l'avenir

Le projet pour les années à venir se concentre sur des priorités telles que la revitalisation du cœur de ville et le développement des services de proximité. Le maire s'engage à continuer d'agir avec rigueur sur des enjeux comme la sécurité et la solidarité. Cette vision vise à construire une ville dynamique, solidaire et tournée vers l'avenir, fidèle aux valeurs d'égalité et de fraternité.