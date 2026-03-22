Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Médard-en-Jalles : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Médard-en-Jalles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Médard-en-Jalles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Médard-en-Jalles.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Médard-en-Jalles
11:51 - Quels étaient les résultats des élections à Saint-Médard-en-Jalles la semaine dernière ?
Stéphane Delpeyrat-Vincent (Divers gauche) a terminé en tête du premier tour des élections municipales à Saint-Médard-en-Jalles il y a une semaine, avec 48,51 % des voix. Derrière, Jacques Mangon (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 24,95 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage du leader. Pour compléter ce tableau, avec 13,51 %, Marie-Odile Picard pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Patrice Licata, avec la nuance Rassemblement National, a rassemblé 13,03 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Du côté de la mobilisation à Saint-Médard-en-Jalles, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 60,08 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Médard-en-Jalles
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Médard-en-Jalles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stéphane Delpeyrat-Vincent
Liste divers gauche
Saint-Medard-en-Jalles en Commun
|
|
Patrice Licata
Liste du Rassemblement National
LE CHANGEMENT N'ATTEND PLUS !
|
|
Jacques Mangon
Liste divers centre
AGIR POUR SAINT MÉDARD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Médard-en-Jalles
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane DELPEYRAT-VINCENT (Ballotage) Saint-Medard-en-Jalles en Commun
|7 320
|48,51%
|Jacques MANGON (Ballotage) AGIR POUR SAINT MÉDARD
|3 765
|24,95%
|Marie-Odile PICARD (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR SAINT-MEDARD
|2 038
|13,51%
|Patrice LICATA (Ballotage) LE CHANGEMENT N'ATTEND PLUS !
|1 966
|13,03%
|Participation au scrutin
|Saint-Médard-en-Jalles
|Taux de participation
|60,08%
|Taux d'abstention
|39,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|15 362
Source : ministère de l’Intérieur
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