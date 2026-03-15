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19:21 - Comment la composition démographique de Saint-Médard-en-Jalles façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Saint-Médard-en-Jalles, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,82%. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (90,08%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 18614 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,47%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,04%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (44,38%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Médard-en-Jalles, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Saint-Médard-en-Jalles Le parti à la flamme restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Saint-Médard-en-Jalles il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 19,04% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 33,76% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 15,36% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Médard-en-Jalles comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 26,03% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin offriront, lors du premier tour, un résultat de 28,55% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 29,06% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux de participation à Saint-Médard-en-Jalles aux dernières élections ? L'envie d'aller voter des électeurs de Saint-Médard-en-Jalles sera, à la fin du scrutin, une clé pour ces élections municipales 2026. Lors des municipales de 2020, la participation était montée à 40,77 % à la fin du premier round (un niveau conforme à la tendance du pays) alors que la pandémie du Covid-19 faisait planer une ombre sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 19 997 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 80,91 % de participation. L'affluence pour les législatives, mesurée de son côté à 53,77 % en 2022, a largement progressé pour s'élever à 73,91 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation arrivait à 59,25 %. Cette photographie de la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité civiquement engagée.

15:59 - Quel bilan pour 2024 à Saint-Médard-en-Jalles ? Les législatives à Saint-Médard-en-Jalles organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Eric Poulliat (Ensemble !) aux avants-postes avec 33,67% au premier tour, devant Marie Recalde (Union de la gauche) avec 33,39%. Au second tour, c'est en revanche Marie Recalde (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 37,09% des suffrages exprimés. Le rendez-vous électoral des Européennes quelques semaines plus tôt à Saint-Médard-en-Jalles avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (26,03%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 19,95% des voix. Le paysage politique de Saint-Médard-en-Jalles a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Les électeurs de Saint-Médard-en-Jalles avaient clairement privilégié le centre-droit il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Médard-en-Jalles soutenaient en priorité Eric Poulliat (Ensemble !) avec 35,56% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Eric Poulliat virant de nouveau en tête avec 52,55% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Médard-en-Jalles quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 33,95% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 19,59%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 66,24% pour Emmanuel Macron, contre 33,76% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une place forte du courant central.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Médard-en-Jalles À Saint-Médard-en-Jalles, où les taxes locales ont diminué depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 18,84 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 395 610 € la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 10,96202 millions d'euros perçus en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Saint-Médard-en-Jalles atteint désormais 44,72 % en 2024 (contre 25,21 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Médard-en-Jalles a représenté environ 1 292 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 322 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Demain Saint-Médard-En-Jalles Avec Vous" majoritaire à Saint-Médard-en-Jalles La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Saint-Médard-en-Jalles est riche d'enseignements. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Jacques Mangon (Divers centre) a fait la course en tête en récoltant 37,98% des bulletins. En deuxième position, Stéphane Delpeyrat (Divers gauche) a engrangé 27,93% des voix. Ce décalage remarquable débouchait sur un rapport de force manifeste au terme du premier round. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante. Stéphane Delpeyrat l'a finalement emporté avec 4 890 bulletins (52,46%), face à Jacques Mangon avec 4 431 électeurs (47,53%). La situation s'est complètement retournée grâce aux reports de voix, qui ont été tout à fait cruciaux. Jacques Mangon a certes réalisé la meilleure progression en ajoutant 1 788 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. L'équipe rivale se doit obligatoirement de se bâtir des réserves beaucoup plus solides aujourd'hui, dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.