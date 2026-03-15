Résultat municipale 2026 à Saint-Médard-en-Jalles (33160) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Médard-en-Jalles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Médard-en-Jalles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Médard-en-Jalles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane DELPEYRAT-VINCENT
Stéphane DELPEYRAT-VINCENT Saint-Medard-en-Jalles en Commun 		7 320 48,51%
Jacques MANGON
Jacques MANGON AGIR POUR SAINT MÉDARD 		3 765 24,95%
Marie-Odile PICARD
Marie-Odile PICARD NOUVEL ELAN POUR SAINT-MEDARD 		2 038 13,51%
Patrice LICATA
Patrice LICATA LE CHANGEMENT N'ATTEND PLUS ! 		1 966 13,03%
Participation au scrutin Saint-Médard-en-Jalles
Taux de participation 60,08%
Taux d'abstention 39,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 15 362

Source : ministère de l’Intérieur

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